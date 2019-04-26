Росія спростила видачу паспортів для "ДНР" і "ЛНР". Скільки це коштуватиме?

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Росія вирішила дозволити жителям Донбасу отримувати російські паспорти за спрощеною процедурою. На думку економістів, якщо жителі "ДНР" і "ЛНР" почнуть масово отримувати російське громадянство, доведеться збільшити бюджетні витрати, але це матиме свої переваги.

Наказ про спрощену процедуру отримання громадянства для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей України президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня, за кілька днів після проведення президентських виборів в Україні.

Згідно з документом, розгляд заяв про прийняття до громадянства Росії від мешканців "ДНР" і "ЛНР" має не перевищувати трьох місяців.

Якщо жителі "ДНР" і "ЛНР" почнуть масово отримувати російські паспорти, це може призвести до збільшення витрат бюджету, зазначають опитані ВВС економісти. Але це може мати й позитивний ефект - збільшення кількості працездатних росіян допоможе покращити демографічну ситуацію, припускають вони.

Одна з найпомітніших статей витрат, яка може збільшитися через надання паспортів жителям Донбасу, - соціальна підтримка.

"Якщо громадяни, котрі живуть на території самопроголошених республік, звернуться за отриманням російського паспорта і отримають його, то, звісно, вони отримають право на всі соціальні виплати, які здійснюються у нас в країні, зокрема на пенсійні виплати", - пояснює доктор економічних наук Сергій Смірнов.

Раніше служби статистики самопроголошених республік повідомляли, що станом на 1 січня 2018 року на непідконтрольній українській владі частині Донбасу мешкали близько 3,7 млн людей.

Питання, як саме будуть призначатися й виплачуватися соціальні виплати, поки залишається відкритим.

Плюс мільйон пенсіонерів?

На Донбасі частина пенсіонерів отримують українські пенсії. Для цього вони мають бути офіційно зареєстровані як переселенці і перебувати на непідконтрольних Україні територіях не більше 60 днів поспіль. Багато пенсіонерів, щоб отримувати українську пенсію, реєструються як переселенці і залишаються жити на Донбасі, виїжджаючи кожні два місяці, щоб відмітитися в базах прикордонників.

Сьогодні українську пенсію на Донбасі отримують близько 500-600 тисяч осіб, повідомляв заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір. Багато пенсіонерів не можуть пройти процедуру верифікації як переселенці, визнає влада України.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні називала цю процедуру "дискримінаційною". Верховний суд України також визнавав, що всі громадяни країни мають право на пенсії, незалежно від верифікації та місця проживання. Українська влада відповідала, що без контролю над виплатами в цій сфері процвітає шахрайство.

Жителі Донецької та Луганської областей України, які отримали громадянство Росії за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські страхові пенсії за віком, тільки якщо переїдуть на постійне проживання до Росії, пояснили РБК в Пенсійному фонді Росії.

Загалом в "ДНР" і "ЛНР", за даними місцевих організацій, проживає близько 1,1 млн пенсіонерів. Якщо припустити, що половина з них отримує українську пенсію, а друга половина буде отримувати хоча б мінімальну (соціальну) російську пенсію - приблизно 9,3 тисячі рублів, - то витрати Росії складуть близько 60 млрд рублів на рік (майже 93 млн доларів).

Якщо Україна платитиме встановлені згідно з міжнародними договорами пенсії, а Росія - доплати до російського рівня, то витрати бюджету можуть скласти від 20 до 60 млрд рублів, вважає проректор Академії праці і соціальних відносин Олександр Сафонов.

Економіст Євген Гонтмахер вважає, що витрати російського бюджету на пенсії жителям Донбасу складатимуть близько 100 млрд рублів на рік.

Приплив мігрантів

Витрати, пов'язані з оформленням паспортів на Донбасі, будуть невеликі в масштабах російського бюджету, вважає директор Інституту соціальної політики ВШЕ Лілія Овчарова.

Навіть якщо відбудеться зростання витрат на освіту, охорону здоров'я або пенсійне забезпечення, цей ефект буде знівельовано завдяки припливу мігрантів, говорить економіст: "Я не бачу тут ризиків або загроз з боку зростання соціальних витрат. А ось приплив якісних трудових ресурсів - це те, чого зараз потребує Росія".

Також російський бюджет, можливо, буде отримувати податки з нових власників російських паспортів. Якщо вони будуть працювати в російських компаніях, то їхні роботодавці відраховуватимуть до бюджету податок на доходи фізичних осіб, зазначає пані Овчарова.

Раніше експерти по-різному визначали суму, яку Росія витрачає на Донбас:

Німецька газета Bild у січні 2016 року підрахувала, що на зарплати і соціальні виплати жителям Донбасу з російського бюджету виділяють близько 1 млрд євро на рік

Агентство Reuters на основі відкритої статистики підрахувало, що лише на пенсії та інші соціальні виплати з початку 2015 року по жовтень 2016-го в "ДНР" було витрачено 47,3 млрд рублів (662 млн євро за середньозваженим за цей період курсом).

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