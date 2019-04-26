Копирайт изображения Getty Images/BBC Image caption Багато хто переконаний, що Путін спеціально почав паспортизацію "республік" під час передачі влади президенту без політичного досвіду

За кілька днів до другого туру виборів Росія заборонила експорт до України вугілля, нафти і нафтопродуктів, а також імпорт з України деяких видів труб, паперу, картону та одягу. А після перемоги Володимира Зеленського президент Путін спростив видачу російських паспортів жителям так званих "республік".

Очільник Кремля також досі не привітав нового лідера України з перемогою на виборах.

Опитані BBC News Україна експерти вважають, що так пан Путін посилає "сигнали" українському візаві, ставлячи його від самого початку в програшну позицію.

Обмеження на вугілля створює проблеми для металургії та може позначитися на експорті сталі з України. У 2018 році, за даними Держкомстату, частка вугілля з Росії в структурі його споживання в Україні сягала 70%.

Якщо не буде поставок, доведеться переорієнтовуватися на ринки Австралії, США, інших країн, й доправляти його морем.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У червні стане зрозуміло, чи російські компанії отримують спецдозволи на поставки вугілля

Щоправда, цей експорт не заборонений повністю. Його можуть здійснювати компанії, які отримають спецдозволи.

Знайти альтернативу російському дизельному пальному та скрапленому газу Україні буде дещо легше, ніж вугіллю, твердять експерти.

Проте, якщо за економіку відповідає уряд, то зовнішня політика, зокрема відносини з Росією і переговори щодо Донбасу - сфера компетенції саме президента.

В ефірі програми "Право на владу" на "1+1" Володимир Зеленський представив команду, що, можливо, працюватиме з ним в президентській адміністрації.

Але зовнішню політику на цьому ефірі не обговорили.

З-поміж кандидатів на посаду голови міністерства закордонних справ донедавна називали екс-міністра фінансів Олександра Данилюка. Втім, він заявив, що його ця посада не цікавить.

Отже, в експертних і дипломатичних колах досі не знають, хто буде радниками президента Зеленського з питань зовнішньої політики, зокрема з Росією.

Ілюзія. Путін не зміниться

Новому президенту ще до інавгурації потрібно "зчитувати" меседжі Володимира Путіна.

Офіційно російський президент заявив, що "не має ніякого бажання створювати проблеми новій українській владі", але терпіти позбавлення людей громадянських прав не буде.

Але це формальна риторика, за якою ховаються інші змісти, переконані аналітики.

"У наступника Порошенка могло скластися ілюзорне враження, що брак бажання домовлятися саме з Порошенком автоматично свідчить про бажання домовлятися з наступником. Ця ілюзія була розвіяна рішеннями Кремля про заборону експорту нафтопродуктів та паспортизацію", - вважає заступник директора центру "Нова Європа" Сергій Солодкий.

Він переконаний, що рішення про паспортизацію "республік" - доказ, що політика Росії щодо України не змінилася.

Експерт бачить певні аналогії з Харківськими угодами щодо продовження строку перебування Чорноморського флоту. Їх у 2010-му з тогочасним російським президентом Дмитром Медведєвим підписав Віктор Янукович.

Харківські угоди: Перебування Чорноморського флоту в Криму продовжили до 2042 року.

Навзамін Україна отримала знижку в $100 на кожну тисячу кубів газу з РФ.

Більшість експертів вважали, що угоди суперечать Конституції.

Росія тоді не поспішала йти Києву на поступки чи давати якісь винагороди.

"Від Януковича очікували зустрічних пропозицій в обмін на дешевий газ. Незабаром усі побачили, що під пропозиціями малося на увазі продовження перебування Чорноморського флоту в Криму. Президент припустився стратегічної помилки, яка фактично стало початком анексії Криму", - каже пан Солодкий.

Розмови про надання мешканцям на Сході російського громадянства почалися ще 2014 року.

У невизнаних Південній Осетії, Абхазії та Придністров'ї такі паспорти РФ видавали ще в 1990-х. Фактично тамтешнє населення - це переважно громадяни Росії.

Ситуація на Донбасі, як прогнозують експерти, буде подібною лише частково. "Республіки" на території Грузії вийшли з-під контролю Тбілісі на початку 1990-х, ще до того, як більшість місцевих мешканців могли б отримати грузинські паспорти.

Вирішення питання Донбасу на умовах Кремля може включати і особливий статус, і федералізацію, і відмову від Криму Юлія Тищенко, аналітик

На непідконтрольних територіях Донбасу всі мають українські паспорти.

І цілком вірогідно їх збережуть. Втім, це не нейтралізує головного виклику в цій ситуації. На Сході, ймовірно, житимуть сотні тисяч громадян Росії. А остання зберігає за собою право захищати своїх громадян за кордоном від збройного нападу.

Копирайт изображения Stanislav Krasilnikov/Getty Images Image caption У "республіках" проживають близько 3 млн громадян України. Віднині вони можуть отримати громадянство РФ.

"Це означає щонайменше підвищення ставок на потенційних перемовинах. Диктування своїх умов з позиції сили. Це може бути тиск щодо вирішення питання Донбасу на умовах Кремля. Це може включати і особливий статус, і федералізацію, і відмову від Криму", - пояснює Юлія Тищенко, аналітик Українського незалежного центру політичних досліджень.

Все це звужує простір для домовленостей саме для Володимира Зеленського.

Рішення про видачу паспортів було публічним, демонстративним.

Для порівняння: Угорщина також видавала паспорти українським громадянам, що мешкають на Закарпатті. Але це робилося тихо, не публічно.

Пакет компромісів чи поступок?

Сергій Солодкий переконаний, що Росія демонструє жорсткість - її політика може піти ще далі.

"Кремль натякає, щоб нова влада виходила з пакетом компромісів, а фактично - пакетом поступок. Він показує, що новому президенту доведеться викручуватися. Дії Росії порушують досягнуті домовленості в рамках Мінського процесу", - вважає аналітик.

Керівник програми "Російська внутрішня політика та політичні інститути" Андрій Колесников пояснює: "Зеленському потрібно дати сигнал, що все не просто в стосунках і не просто буде почати їх заново. Саму заяву, що ця паспортизація можлива, зробили ще до другого туру - це була відповідь на початок політичного життя Зеленського. І ось поки що його тримають в чорному тілі".

Завдання мінімум такого тиску на новообраного президента - домогтися відмови від курсу на НАТО та ЄС, переконаний Денис Рибачок, експерт Комітету виборців.

Завдання максимум - спонукати нове керівництво країни до її федералізації, що передбачатиме особливий статус для непідконтрольного Україні Донбасу з відповідними бюджетними вливаннями, амністією бойовиків, місцевими виборами без відновлення контролю України над кордоном з Росією.

"Росія використовує метод пряника та батога. З одного боку, є "пряник" у вигляді дешевого газу. Його озвучив Віктор Медведчук . Ще раніше Юрій Бойко літав до Москви й там це обговорював. Росія показує, якщо ви не хочете по-хорошому, то у нас є ось такі методи впливу на вас: заборони експорту, видача паспортів", - зауважує Денис Рибачок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прямі поставки дешевого російсього газу - "пряник" від Росії, яким вона досі намагається приваблювати деяких політиків в Україні

Можливості для нових санкцій зараз обмежені. Через зміну влади в Україні міжнародні партнери не знають, чого чекати від неї в зовнішній політиці.

Команда Зеленського відреагувала на паспортизацію на Сході, заявивши, що Росія діє як агресор: "Російська Федерація визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта. Ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії як держави-агресора, яка веде проти України війну".

До цього вони додали, що захищатимуть права українських громадян, що живуть на непідконтрольних територіях.

Під час виборчої кампанії Володимир Зеленський говорив, що до мирних перемовин потрібно залучити Британію та США. Чогось конкретнішого щодо цієї проблеми українці від нього поки що не чули.

"Росія, роздаючи паспорти, готується до подальшої ескалації. Такий сценарій був реалізований в Грузії, в Південній Осетії та Абхазії", - підсумовує Денис Рибачок.

З цим погоджується заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука: "Указ Путіна означає чергове повторення сценарію, який був втілений у так званій "Придністровській Молдавській Республіці", Південній Осетії, Абхазії. Коли почалися бойові дії, то з'ясовувалося, що більше 90% населення там є громадянами Росії. Це саме запроваджують зараз і на Донбасі".

Вчитися на помилках попередників і не повторювати їх радять нині пану Зеленському українські дипломати й експерти-міжнародники, зокрема не йти поки що на прямі переговори з Володимиром Путіним без міжнародних посередників.

Фактично ж політичне протистояння з новообраним українським президентом пан Путін уже розпочав.

Поки що заочно. Як натяк.

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