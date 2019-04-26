Країни з найвищими рівнями негативних і позитивних емоцій - Gallup Report
Згідно з новим глобальним опитуванням, люди в усьому світі стають дедалі більш розлюченими, напруженими і стурбованими.
З 150 тисяч людей, опитаних у більш ніж 140 країнах, третина повідомила, що зазнавала стресу, а принаймні один з п'яти - відчував смуток чи гнів.
Щорічний звіт Gallup Global Emotions Report містить відповіді людей про їхні позитивні та негативні емоції.
Країною з найбільш негативними емоціями виявився Чад, за яким слідує сусідній з ним Нігер. Найбільш позитивною країною був латиноамериканський Парагвай.
- Рейтинг щастя: Україна в аутсайдерах, лідери - скандинави
- Як "прокачати" щастя за 10 хвилин
- Чому французи не схильні надто радіти
Дослідники зосередилися на досвіді учасників напередодні опитування.
Опитаним ставили такі запитання: "Чи багато ви посміхалися чи сміялися вчора?", "До вас ставилися з повагою?", намагаючись отримати уявлення про щоденний досвід людей.
Топ-5 країн з найбільш позитивним досвідом
- Парагвай
- Панама
- Гватемала
- Мексика
- Сальвадор
Топ-5 країн з найбільш негативним досвідом
- Чад
- Нігер
- Сьєрра-Леоне
- Ірак
- Іран
Країни Латинської Америки, зокрема, Парагвай, Панама і Гватемала, очолили список країн, де люди повідомляли, що "відчувають багато позитивних емоцій щодня".
Опитування стверджує, що це є відбитком латиноамериканської культурної тенденції - "зосереджуватися на позитиві життя".
Чад має найвищий бал за негативний досвід. Понад сім з 10 чадців повідомили, що в них були труднощі з купівлею їжі у певні моменти минулого року.
61% людей у країні заявили, що відчували фізичний біль.
Ця африканська країна страждає через нерозвиненість інфраструктури та внутрішній конфлікт, в той час як стан здоров'я та соціальні умови програють у порівнянні навіть з іншими країнами регіону.
Попри високий бал Чаду щодо негативних емоцій, виявилося, що життя в США та Греції більш сповнене стресом, ніж в цій африканській країні.
- Дев'ять простих способів зробити своє життя кращим
- Блог психолога: що потрібно для щастя?
- Як ісландцям вдається залишатися найщасливішою нацією світу?
Греція є лідером серед "стресових країн" - 59% опитаних греків заявили, що пережили стрес напередодні опитування.
Близько 55% опитаних дорослих американців також заявили, що пережили стрес перед опитуванням.
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.