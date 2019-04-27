Фітнес-трекери обманюють: насправді, ви пробігаєте менше?

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Деякі фітнес-трекери неправильно вимірюють відстань, яку ви пробігаєте, свідчать тести британської мережі споживачів Which?

Вони перевірили за допомогою бігової доріжки 118 трекерів на марафонській дистанції - 42 км.

І виявили, що найменш надійним є трекер Garmin Vivosmart 4, який помилився на 17 км й стверджував, що дослідник тестувальник насправді пробіг майже 60 км.

Виробник гаджета Garmin пояснює помилку тим, що конкретно на цьому трекеру не було GPS.

Загалом, кажуть у компанії, Vivosmart є "абсолютно тямущим фітнес-трекером", а для марафону радять використовувати свою лінійку Forerunner гаджетів, які мають GPS.

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З восьми протестованих моделей Apple, найбільш точним виявився Apple Watch серії 1, який "перебільшив" дистанцію лише на 1%. А моделі серії 3 помилилися на 13% й стверджували, що тестувальник пробіг марафон лише після 36,7 км.

"Наша перевірка виявила, що моделям деяких великих брендів не можна довіряти, коли мова заходить про вимірювання дистанцій. Тож, коли ви купуєте, спочатку перевірте, чи можете ви довіряти цій моделі", - радить Наталі Хітчінс, яка відповідає за напрямок британських продуктів і послуг у Which?

Інші протестовані моделі показували після 42 км таку дистанцію:

Samsung Gear S2 - 58 км

Xiaomi Amazfit Bip - 54,7 км

Huawei Watch 2 Sport - 30,4 км

У Huawei припустили, що на результати тестів могли впливати індивідуальні особливості бігунів.

"І треба вразувати, що саме цей тест проводився у приміщенні, на біговій доріжці. А алгоритм Huawei Watch 2 Sport вимірює довжину кроків користувача за допомогою сенсора прискорення під час бігу з різною швидкістю", - додав представник Huawei.

Як і що вимірювати

В січні 2019 року дослідники з Університету Аберствіта виявили, що всі трекери, які вони перевіряли, завищували кількість спалених під час вправ калорій.

Гевін Тейт, бігун з міста Ерлстон, що на півдні Шотландії, розповідає, що він та його група використовують одночасно годинники Garmin Forerunner та фітнес-соцмережу Strava, щоб вимірювати свої дистанції й ділитися результатами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перевірка не на бігових доріжках в спортзалі, а на справжніх бігових треках була б точнішою, зауважують експерти

"Годинники досить дорогі, але відгуки про них хороші, - каже Гевін. - А точність дуже важлива".

Інший експерт з бігу погоджується, що перевірка трекерів на бігових доріжках все ж була не найкращим методом, адже девайси мали більше орієнтуватися на алгоритми підрахунку кроків, а не GPS (у кого він є).

"Це справжній сором, адже перевірка у реальному світі - на дорозі - була б більш корисною для споживачів", - відзначає доктор Дейл Еслігер, старший лектор фізкультури і здоров'я в Університеті Лафборо.

Він додає, що витрачаючись на трекер, люди мають задумуватися, яка саме система вимірювання буде найбільш корисною для вимірювання їхнього прогресу.

"Рахування кроків стало ключовим для багатьох. Але зараз є девайси, які вимірюють частоту пульсу під час вправ різної інтенсивності, а це дає інформацію про здоров'я серцево-судинної системи", - пояснює доктор Еслігер.

"У наших дослідженнях, це (Частота пульсу. - Ред.) є тим показником, що потенційно може бути провідником змін поведінки", - резюмує він.

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