Me! Сімнадцять "пасхалок" у новому кліпі Тейлор Свіфт

У своєму новому синглі Me! американка Тейлор Свіфт відхрещується від холодного, мстивого образу, який домінував у її попередньому альбомі, і повертається в солодкаву атмосферу своїх ранніх поп-хітів.

Кліп встановив світовий рекорд, набравши в перші дві години понад 10 млн переглядів на Youtube, а до суботи його подивилися вже майже 70 млн разів.

У пісні - за участю Брендона Урі, соліста групи Panic! At The Disco, - Тейлор співає, що, попри її недоліки, її партнер "ніколи не знайде іншу таку, як вона".

"Це пісня про те, що треба прийняти себе як особистість і пишатися тим, хто ти є", - сказала співачка.

Як завжди, у відео є багато "пасхалок" (прихованих вставок) і відсилань до її колишніх хітів.

Ось деякі з тих, що вдалося знайти нам.

Змія!

Змії були темою попереднього альбому Свіфт - тоді вона обігрувала власний мем "Тейлор Свіфт - змія", який почав переслідувати її після розриву зі співаком Кельвіном Гаррісом і ворожнечею з репером і продюсером Каньє Вестом.

Символічно і те, що ця рожева змія на самому початку відео вибухає, залишаючи хмару метеликів. Мабуть, з "Тейлор-змією" покінчено.

Мелодрама!

На початку кліпу Брендон і Тейлор лаються (чомусь по-французьки). Ця сцена відсилає до кліпу на пісню But It's Better If You Do групи Брендона Panic! At The Disco, який починається так само.

І так, якщо ви дивуєтеся з приводу новорічної ялинки, то це тому, що Тейлор виросла на фермі в Пенсильванії, де вирощуються різдвяні ялинки на продаж.

Олівія і Мередіт!

Дві шотландські висловухі кішки співачки Олівія Бенсон і Мередіт Грей відомі не гірше своєї господині. У кліпі вони з'являються в якості "дочок" героїні.

"Один з найважливіших чинників у моєму житті це кішки, - зізналася поп-діва в інтерв'ю журналу Time. - У мене є кішки, я на них схиблена. І з ними так класно жити".

Курчатка!

Коли Тейлор співає "Ти такий хлопець, якого хочуть жінки, - і навколо повно класних ціпоньок", камера робить наїзд стіну з портретами... курчат. Справжніх. За єдиним винятком: серед жовтих пташок ми бачимо портрет легендарного кантрі-тріо Dixie Chicks [chick по-англійськи має і пряме значення - "курча" і переносне - "ціпонька", "пташеня"].

Тейлор вже натякнула, що цю групу можна буде почути в її новому альбомі. У 2015 році вона запрошувала одну з солісток Dixie Chicks Наталі Мейнс заспівати разом Goodbye Earl під час її концертного турне "1989".

Пастель!

Коли в кліпі Тейлор виходить з дому, вона потрапляє в фантазійний світ, розфарбований в пастельні кольори.

Така палітра теж знаменує для неї початок нової ери, свого роду повернення після важкого періоду. Сім валіз символізують шість її колишніх альбомів і один новий.

А деякі шанувальники співачки розцінили цю палітру і присутність веселки в пісні як підтримку, яку Тейлор продовжує надавати своїм ЛГБТ-фанатам. Раніше вона пожертвувала 113 тис. доларів організації, яка виступає на захист прав сексуальних меншин в штаті Теннессі.

Вулиця Сезам!

У свій останній альбом Тейлор вставила цитату з пісні I'm Too Sexy ( "Я дуже сексуальна") британської групи Right Said Fred. Цього разу вона цитує слова пісеньки з "Вулиці Сезам": "Одна з цих речей не така, як інші".

Лялечка!

Фанати співачки побачили, що вся дія нового відео розгортається всередині кокона. Це продовжує тему лялечки-метелика і натякає на еволюцію як текстів, так і музики в порівнянні зі стилем її попереднього альбому.

Велике кіно?

Можна припустити, що пастельні фарби, а також складна хореографія танцю відсилають до мюзиклу французького режисера Жака Демі "Дівчата з Рошфора", в якому Катрін Деньов і Франсуаза Дорлеак зіграли сестер.

І тоді це пояснює ту жахливу французьку, на якій Тейлор намагається лаятися з Брендоном на початку кліпу.

Брендон Поппінс!

Далі в кліпі Брендон Урі в костюмі в квіточку вистрибує з вікна, хапається за парасольку і опускається на землю - зовсім як Мері Поппінс.

Але тут може бути відсилання і до французького мюзиклу того ж Жака Демі "Шербурзькі парасольки".

Тут можна побачити стільки можливостей для інтерпретації!

Анонс нової пісні?

До другого куплету Тейлор виявляється верхи на єдинорозі в сукні, яка потім починає танути.

Тут можна придумати багато пояснень, але сукня сильно схожа на яскраво-рожевий наряд від Моллі Годдард з вже культового серіалу "Вбиваючи Єву".

Якщо кинути погляд вище, то можна побачити рожеву неонову вивіску "Lover" ( "Коханець").

Шанувальники співачки вже щосили міркують, що так буде називатися нова пісня. Тейлор любить включати в кліпи натяки щодо своїх майбутніх хітів.

Обручка!

У кліпі Look What You Made Me Do з її останнього альбому Reputation вже з'являлася порожня коробочка для обручки, а також викладене на підлозі слово "No".

У кліпі Me! співачка реагує ясніше нікуди - вона зверхньо відкидає каблучку, яку, ставши на коліно, підносить їй Брендон.

Фанати вважають, що це реакція на спекуляції жовтої преси, яка стверджує, що поп-діва заручилася (або ось-ось це зробить) зі своїм бойфрендом Джо Алвіном.

Нове кошеня!

Ще до прем'єри відео співачка сказала своїм шанувальникам: "У кліпі є секрет, який я приховую вже кілька місяців - подивимося, хто його розгадає". Багато хто припустив, що вона завела ще одну кішечку, і співачка в п'ятницю підтвердила це в "Твіттері".

Серденька-серденька-серденька!

Другий приспів виконується в приміщенні, оформленому в стилі музичних шоу 1960-х і прикрашеному візерунком з сердечок.

Ліф сукні Тейлор, її сережки, піаніно і навіть гітара - все це теж у формі серця, а музиканти вбрані купідонами з рожевими крилами.

Придивіться уважніше і ви побачите, що візерунок з сердечок вишитий на костюмах танцювальної групи і взагалі розкиданий по всьому кліпу. Це ніби як підтверджує теорію, що новий альбом Тейлор продовжить тему її сльозливого синглу New Year's Day.

Від А до Я...

"Гей, хлопці, добре бути грамотним!" - заявляє раптом Тейлор в середині пісні, ніби згадавши свої шкільні часи, коли вона виграла конкурс з правопису. До речі, у своєму найпершому пості на MySpace Свіфт опублікувала фотографію себе в майці переможниці цього самого шкільного конкурсу.

Натяк на Суперкубок?

Тейлор презентувала свій кліп ME! на каналі ABC під час набору нових гравців НФЛ. У відео є момент, коли оркестранти піднімають на руках Тейлор, одягнену у форму головного барабанщика. Шанувальники припустили, що співачка напевно виступить під час наступного фіналу першості національної ліги американського футболу.

Ковбойські чоботи!

Новий сингл ME!, можливо, і схожий на вставний номер з мюзиклу "Найбільший шоумен", але не будемо забувати, що колишні сингли співачки не завжди відповідали стилю всього альбому.

Поява ковбойських чобіт після електропопа двох її колишніх дисків, "1989" і Reputation - це, можливо, натяк на повернення до свого нешвіллського кантрі-коріння. Дізнаємося до кінця року, коли вийде новий альбом.

Точної дати поки немає, але годинники, що показують в кліпі "8:30 Духовний центр", переконали фанатів співачки, що він вийде саме 30 серпня.

