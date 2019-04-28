Бараняча нога, булка з хрестом і марципанові апостоли: що англійці їдять на Великдень

Копирайт изображения Getty Images Image caption Великдень, навіть якщо ви людина і не релігійна, — чудовий привід смачно поїсти. Англійці напосідають на булочки з хрестом і шоколадні яйця

Середньостатистичний житель Британських островів до релігійних свят типу Великодня ставиться без фанатизму.

Дітворі влаштовують полювання на шоколадні яйця, а дорослі потім тихенько по кутках з'їдають ті, що залишилися незнайденими.

Піст, якщо його хто і дотримується, передбачає не повний перехід на вегетаріанську їжу, а відмову від чогось приємного, але не дуже корисного, на зразок шоколаду або алкоголю.

Останнього обмеження, до речі, дотримується королева Єлизавета II.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Магазини переповнені шоколадними яйцями на будь-який смак і розмір. Встояти перед спокусою практично неможливо!

Наближення свята знаменується несподіваною появою в магазинах великих і малих шоколадних яєць і булочок з хрестом. Крім того, на Великдень теоретично належить з'їдати якесь запечене м'ясо.

Від цього громадянам, які не дотримуються особливих кулінарних традицій, типу мене, виходить велика користь. У перший понеділок після Великодня я радісно винесла з супермаркету величезну баранячу ногу, ціну на неї зменшили вдвічі.

І все сімейство (включаючи собаку, якій дісталися кістки) її радісно спожило, попри "неправильний" день.

Нога, як вона є

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось вона, нога, в готовому вигляді. Правда, тут зображений розмарин, а я його не особливо жалую за різкість запаху. Але, заради бога, користуйтеся, чим хочете

Раз вже я її згадала, то розповім вам мій найулюбленіший спосіб її приготування. Головне, що вам для цього знадобиться — це велика каструля, типу балії, куди нога могла б влізти цілою.

Процес дуже простий. Виливаємо в каструлю пару пляшок оцту, бажано хорошої якості, хоч бальзамічний, хоч простий винний, хоч яблучний. В останній раз я для цієї мети використовувала гранатовий соус.

Оцет розбавляємо водою так, щоб кислотність залишилася, але не занадто різка, і щоб вся ця рідина могла б ногу покрити "з головою".

Кидаємо туди ж чорний перець горошком, насіння коріандру (якщо воно у вас є), лавровий лист, хвости від кропу і петрушки, тобто все, що в будинку завалялося, додаємо цукор (необхідно для пом'якшення різкості) і доводимо до кипіння.

Копирайт изображения Getty Images Image caption А це — журавлинний соус. Готувати його, до речі, простіше простого: кидайте журавлину з цукром і трохи води, і це все. Дуже добре підходить желе з червоної смородини. Тут все залежить від вашого смаку

Кип'ятимо хвилин п'ять, після чого вогонь вимикаємо і негайно кладемо туди ногу. Бажано при цьому не обпектися. Все, про ногу можна забути на 24 години, або й більше. Нехай собі стоїть в куточку і просочується маринадом.

Безпосередньо в день поїдання її треба дістати, натерти сумішшю часнику і солі, і відправити в духовку. Скільки й за якої температури пекти ви, не сумніваюся, знаєте і без мене, тим більше що хтось любить м'ясо добре просмажене, а хтось — напівсире.

Подавайте з чим хочете, але для дотримання англійських традицій вам потрібен або соус з м'яти, або з журавлини. Якщо у мене ні того, ні іншого немає, то непогано йде і яблучне варення. Головне — щоб було солодко.

Але м'ясо м'ясом, а на десерт що? Пасок в англійців немає, зате є булочки з хрестом і пиріг під назвою Simnel cake.

Булочки, але не просто так, а з хрестом

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хрестові булочки. Можна їсти з джемом, можна з маслом, можна з топленими вершками, можна просто так. До речі, дуже непогані в підсушеному вигляді з тостера

Виготовлення хрестових булочок — не надто складна справа, якщо ви вмієте поводитися з дріжджовим тістом.

Ще краще, якщо у вас є хлібопічка з програмою на тісто. Вона істотно спрощує життя та економить час.

У цьому році я довела процес виготовлення хрестових булочок до повного спрощення, вмовивши нарешті свою хлібопічку видавати мені тісто відразу з родзинками.

Якщо цей предмет кухонної розкоші у вас відсутній, то діємо старим добрим ручним способом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тісто спочатку буде досить липким, так що не забувайте рясно посипати стіл борошном

Приготуйте тісто з:

300 мілілітрів молока

50 грамів масла

500 грамів борошна (того самого, хлібного, з великим вмістом клейковини. У цьому є сенс: хлібна мука поводиться з дріжджами набагато краще і відчутно скорочує шанси того, що тісто не підніметься)

75 грамів цукру (моя родина любить солоденьке тісто, так що і цукру я кладу більше, гірше вашому тісту від зайвих грамів не буде)

Чайну ложку кориці

Щіпку солі

1 збите яйце (якщо вам подобається, щоб тісто було більш здобним, то нехай яєць буде два. Тільки в цьому випадку скоротіть кількість молока).

На все це 7 грамів сухих дріжджів.

Після того, як ви всі ці компоненти змішали й тісто своє замісили (є залізне правило: місити до тих пір, поки воно не почне саме відставати від рук; в нього, до речі, можна додати й трохи рослинної олії) залиште його в тиші та спокої сходити приблизно годину.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тепер треба замішати в тісто родзинки, аби вони рівномірно розподілилися. Насправді, страшенно нудне заняття

Після того, як тісто розпухне (фахівці кажуть, що воно має збільшитися в об'ємі у два рази, але у мене ця вказівка ​​викликає справжню лють: це як ми його будемо вимірювати? Запхнемо в мірну склянку?), у нього треба додати сухофрукти.

Так, англійці кладуть родзинки та цукати з апельсинової шкірки практично в будь-яку випічку, і я цілком допускаю, що родзинки ви терпіти не можете. Але в такому випадку хрестові булочки вам ні до чого.

На цю кількість тіста вам знадобиться десь 120-150 грамів родзинок і цукатів. Деякі умільці радять додавати ще й свіжонатерту шкірку апельсину і порубане на дрібні шматки яблуко.

Можете ризикнути з яблуком, я поки що не пробувала.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тепер ділимо на кульки...

Все це треба вмісити в тісто так, щоб воно розподілилося якомога більш рівномірно, і залишити підніматися ще на годину.

Наступний етап: розділити тісто на кульки й розкласти їх на деко, але так, щоб між ними залишалося місце. Вони будуть ще підходити.

Окремо треба змішати трохи борошна з водою, щоб вийшла замазка, схожа за консистенцією на зубну пасту, і цим намалювати на булках хрест.

І вірно! Знову дати їм спокій на годину, щоб вони в останній раз підійшли.

Копирайт изображения Getty Images Image caption І в останню чергу малюємо хрест

Після цього продукт можна відправляти в духовку. Результат відразу після того, як дістали з вогню, треба обмазати зверху пензликом, який ви попередньо змочили в розтоплений абрикосовий джем.

Коротше, набагато простіше піти та купити їх в магазині. Хоча, заради інтересу, можна і спробувати.

Simnel cake

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось так має виглядати готовий продукт. Кульок, до речі, можна зробити тільки 12, тобто апостоли, без Юди, та Ісус

З приводу етимології назви simnel ведуться суперечки. Начебто воно походить від латинського simila, що означає біле борошно відмінної якості. І перша згадка про такий пиріг зустрічається в літописі XIII століття.

Вважаю, що ви не здивуєтеся, якщо я вам скажу, що і в цьому випадку мова йде про велику кількість усіляких сухофруктів. І ще марципану.

І, чесно кажучи, не так уже й сильно цей пиріг відрізняється від різдвяного, хоча на смак трохи м'якший. Процес його виготовлення, до речі, набагато простіший, ніж хрестових булок.

Зате список інгредієнтів о-го-го який! Різних рецептів його приготування безліч. Цей належить Фелісіті Клоак, яка займається пошуком кращих рецептів для газети Guardian.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Без спецій у такому пирозі нікуди, але якщо ви до них не надто прихильні, то можете обмежитися однією корицею

Отже, складові частини:

75 мілілітрів молока

Чверть чайної ложки шафрану

175 грамів темних дрібних родзинок

175 грамів родзинок великих і світлих

4 столові ложки коньяку, віскі, рому або що там у вас у будинку є

50 грамів глазурованої вишні (страшна гидота, але традиційна англійська річ, просто так її їсти неможливо, але її можна взагалі проігнорувати й додати родзинок)

50 грамів цілого мигдалю, але очищеного від шкірки

175 грамів борошна

1 чайна ложка пекарського порошку

45 грамів товченого мигдалю

Половина чайної ложки солі

1 чайна ложка кориці, плюс трохи гвоздики, плюс трохи мускатного горіха. Можете все це замінити однією корицею, тому як зайва кількість спецій в пирогах — це на любителя

180 грамів вершкового масла

180 грамів коричневого цукру (білий теж прекрасно підійде)

3 яйця

1 столова ложка цукрового сиропу (я його заміняла медом)

Натерта цедра з одного лимона або апельсина

50 грамів апельсиново-лимонних цукатів

І ще мармелад або який-небудь джем для склеювання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось він, марципан. Можете, звичайно, зробити й самі, але куплений цілком згодиться

І останній акорд - 500 грамів марципану. Я знаю, що є особливо правильні люди, які навіть марципан роблять у домашніх умовах. Тут я вам не порадник, тому як сама не пробувала. Але я впевнена, що де-небудь в інтернеті він точно є.

Головне: зовсім необов'язково дотримуватися всіх умов з правильної кількості сухофруктів. Змішуйте в будь-якій пропорції. У мене в господарстві темних маленьких родзинок майже ніколи не буває, так я їх замінюю порубаною курагою.

Або кладіть родзинки одного сорту, нічого не трапиться. А замість тієї самої сумнівною глазурованої вишні завжди можна покласти якісь горіхи. Це, правда, вже не буде традиційно, але спрацює, не сумнівайтеся.

Що з цим робити?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось так це і виглядає: багато-багато сухофруктів і трохи борошна зверху

А ось це якраз простіше простого.

Злегка нагріваємо молоко, кладемо туди шафран, нехай він настоїться, а молоко стане красивого оранжевого кольору!

В ідеалі мигдаль треба спочатку підрум'янити в духовці, а потім порізати на не надто дрібні частини.

Сухофрукти ж повинні настоюватися в алкоголі. До речі, вони це роблять просто чудово, якщо алкоголь спочатку закип'ятити, а потім на них вилити.

Тим часом збийте масло з цукром. У англійських кухарів це називається "до білого пухнастого стану". Я до сих пір не усвідомила, як масло може стати пухнастим, але збивайте подовше.

Змішайте всі сухі компоненти — борошно, пекарський порошок, сіль, спеції й товчений мигдаль.

Далі я виходжу з того, що кухонний комбайн у вас є. Якщо немає, то все це треба буде перемішувати вручну. Не занадто складно, але довго.

Отже, починаємо потихеньку змішувати яйця з маслом і цукром: вбиваємо по одному, після кожного додаємо якусь кількість сухої суміші. Потім туди ж кладемо і сироп (мед), і цедру.

Останній етап: все це перемішуємо з усіма компонентами, які залишились, включаючи й шафраново-молочну суміш.

Попереджаю, змішувати це справа тяжка і вимагає чималих м'язових зусиль. Так що, якщо у вас є кого для цієї мети пристосувати, то дуже раджу так і вчинити.

Власне кажучи, на цьому процес приготування закінчений. Писати про це довго, а ось робити якраз швидко.

Вистеліть форму для торта папером, в тому числі й по краях. Найкраще підходить форма роз'ємна, тому як інакше ви свій готовий пиріг будете діставати довго, і не факт, що вийде.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Половина "тіста", шар марципану і друга половина "тіста"

Закладаємо туди половину приготовленої нами суміші. Акуратно розгортаємо марципан, приблизно третину від загальної кількості, і накриваємо ним пирогову суміш. Тепер викладаємо решту "тіста", накриваємо листом промасленого паперу і відправляємо в духовку.

Температура вам потрібна зовсім невелика, 130 градусів, пектися ця справа має довго, дві з половиною-три години. Перевіряти готовність треба старим добрим способом — штрикнувши пиріг дерев'яною паличкою, або спицею, або зубочисткою, що вам більше подобається.

Готовому пирогу дати трохи охолонути, витягти його з форми (він виходить темний і важкий). Далі верх намазуємо розтопленим джемом і покриваємо другою третиною марципану.

А з третини, яка лишилася, ліпимо 12 кульок (одна за Ісуса, 11 - за апостолів, мінус Юда) і розміщуємо по краях.

Далі готовий пиріг можна ненадовго запхати під гриль, щоб марципан злегка підрум'янився.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Таким пиріг повинен вийти у розрізі

Все, пиріг готовий. Тільки дайте йому як слід охолонути. До речі, він прекрасно поєднується з сиром. Правда, страшно калорійно. Втім, як і шоколадні яйця, і баранячі ноги.

Але хто ж дотримується дієти на свято? Вже точно не я!

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