Як святкували Великдень у світі. Фото

В Україні християни східного обряду відзначають сьогодні Великдень, або свято Воскресіння Христового — одне з найважливіших релігійних свят. Проте більшість християнського світу вже відзначили це свято — 21 квітня.

Ось як святкували й розважалися у різних куточках світу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Австралії на Великдень влаштовують змагання: хто першим донесе яйце, тримаючи його на великій дерев'яній ложці. Складність у тому, що ложка майже пласка. Донести "вантаж" вдається далеко не всім

Копирайт изображения Getty Images Image caption На Великдень у США президент та перша леді проводять традиційне прийняття для дітей. Неодмінний атрибут свята — перегони яєць: кожен учасник має за допомогою дерев'яної ложки штовхати своє яйце до фінішу. Цьогорічне прийняття на ґанку перед Білим домом відвідало близько 30 тисяч людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Незмінний учасник церемонії... Ні-ні, не Дональд Трамп, за понад 140 років з часу заснування цієї традиції змінилося багато президентів, а от Великодній Кролик — один

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Нью-Йорку на Великдень проводять парад, учасники якого, просто таки змагаються в екстравагантності своїх костюмів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Або ж капелюшків. Цікаво, скількох можна було взути цим капелюхом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Мексиці святкування Великодня більш чітко прив'язане до релігії й кожен день святкового тижня має свої ритуали, які підводять вірян до святкової недільної меси

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наприклад, у Страсну п'ятницю у багатьох містах проводять процесії, учасники яких намагаються через фізичні страждання отримати прощення своїх гріхів. Часто вони несуть на своїх плечах хрести, інколи металеві ланцюги та кактуси.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хрести зовсім не бутафорські, а зроблені зі справжньої деревини. Часто нести їх важко дорослим, а беруться за таку непросту справу й діти

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У бразильському місті Ору-Прету на Великдень проводять масштабний парад. Участь у ньому беруть й "янголи".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У парку одного з найбільших міст Бразилії Сан-Паулу встановили велетенську інсталяцію великоднього яйця, яке світиться різними кольорами

Копирайт изображения Getty Images Image caption Індійські християни до свята фарбують яйця у безліч кольорів

Копирайт изображения Getty Images Image caption А також усіляко їх прикрашають

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через руйнівну пожежу у соборі Нотр-Дам, традиційну великодню службу перенесли до церкви Сент-Есташ, розташованої неподалік. Черга з охочих її відвідати розтягнулась на кілька кілометрів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стояти доводилося довго

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тисячі вірян з'їхались 21 квітня до Риму, де голова Католицької церкви — Папа Римський Франциск І проводив святкову літургію та читав проповідь присутнім на площі святого Петра у Ватикані

Копирайт изображения Getty Images Image caption У сусідній з Україною Польщі вигадливо розмальовані яйця — один з символів свята

Копирайт изображения Getty Images Image caption Архієпископ Кракова освячує великодні кошики вірян. Традиційно у кошиках яйця, ковбаска, а самі вони прикрашені зеленню.

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