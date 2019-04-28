Як святкували Великдень у світі. Фото
- 28 квітня 2019
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В Україні християни східного обряду відзначають сьогодні Великдень, або свято Воскресіння Христового — одне з найважливіших релігійних свят. Проте більшість християнського світу вже відзначили це свято — 21 квітня.
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Ось як святкували й розважалися у різних куточках світу.
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