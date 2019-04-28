Як святкували Великдень у світі. Фото

  • 28 квітня 2019

В Україні християни східного обряду відзначають сьогодні Великдень, або свято Воскресіння Христового — одне з найважливіших релігійних свят. Проте більшість християнського світу вже відзначили це свято — 21 квітня.

Ось як святкували й розважалися у різних куточках світу.

Австралія Копирайт изображения Getty Images
Image caption В Австралії на Великдень влаштовують змагання: хто першим донесе яйце, тримаючи його на великій дерев'яній ложці. Складність у тому, що ложка майже пласка. Донести "вантаж" вдається далеко не всім
Великдень у Білому Домі Копирайт изображения Getty Images
Image caption На Великдень у США президент та перша леді проводять традиційне прийняття для дітей. Неодмінний атрибут свята — перегони яєць: кожен учасник має за допомогою дерев'яної ложки штовхати своє яйце до фінішу. Цьогорічне прийняття на ґанку перед Білим домом відвідало близько 30 тисяч людей.
Трамп і Заєць Копирайт изображения Getty Images
Image caption Незмінний учасник церемонії... Ні-ні, не Дональд Трамп, за понад 140 років з часу заснування цієї традиції змінилося багато президентів, а от Великодній Кролик — один
Нью-Йорк Копирайт изображения Getty Images
Image caption У Нью-Йорку на Великдень проводять парад, учасники якого, просто таки змагаються в екстравагантності своїх костюмів
Великдень у Нью-Йорку Копирайт изображения Getty Images
Image caption Або ж капелюшків. Цікаво, скількох можна було взути цим капелюхом.
Мексика Копирайт изображения Getty Images
Image caption У Мексиці святкування Великодня більш чітко прив'язане до релігії й кожен день святкового тижня має свої ритуали, які підводять вірян до святкової недільної меси
Мексика Копирайт изображения Getty Images
Image caption Наприклад, у Страсну п'ятницю у багатьох містах проводять процесії, учасники яких намагаються через фізичні страждання отримати прощення своїх гріхів. Часто вони несуть на своїх плечах хрести, інколи металеві ланцюги та кактуси.
Мексика Копирайт изображения Getty Images
Image caption Хрести зовсім не бутафорські, а зроблені зі справжньої деревини. Часто нести їх важко дорослим, а беруться за таку непросту справу й діти
Бразилія Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption У бразильському місті Ору-Прету на Великдень проводять масштабний парад. Участь у ньому беруть й "янголи".
Бразилія Копирайт изображения Getty Images
Image caption У парку одного з найбільших міст Бразилії Сан-Паулу встановили велетенську інсталяцію великоднього яйця, яке світиться різними кольорами
Індія Копирайт изображения Getty Images
Image caption Індійські християни до свята фарбують яйця у безліч кольорів
Яйця на Великдень Копирайт изображения Getty Images
Image caption А також усіляко їх прикрашають
Париж Копирайт изображения Getty Images
Image caption Через руйнівну пожежу у соборі Нотр-Дам, традиційну великодню службу перенесли до церкви Сент-Есташ, розташованої неподалік. Черга з охочих її відвідати розтягнулась на кілька кілометрів.
Париж Копирайт изображения Getty Images
Image caption Стояти доводилося довго
Папа Римський Копирайт изображения Getty Images
Image caption Тисячі вірян з'їхались 21 квітня до Риму, де голова Католицької церкви — Папа Римський Франциск І проводив святкову літургію та читав проповідь присутнім на площі святого Петра у Ватикані
Польські писанки Копирайт изображения Getty Images
Image caption У сусідній з Україною Польщі вигадливо розмальовані яйця — один з символів свята
Краків Копирайт изображения Getty Images
Image caption Архієпископ Кракова освячує великодні кошики вірян. Традиційно у кошиках яйця, ковбаска, а самі вони прикрашені зеленню.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.

...

Також на цю тему

Новини на цю ж тему