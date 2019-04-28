Посади дерево, врятуй ліс. Бразильський фотограф виростив 2 млн дерев за 20 років

Копирайт изображения Getty Images Image caption У басейні річки Амазонки на території Бразилії ліси вирубують під плантації сої

За 20 років бразильці Себастьян і Лелія Сальгаду виростили понад два мільйони дерев, аби відновити загиблі ліси.

У 2018 році світ втратив близько 12 мільйонів гектарів тропічних лісів. Це еквівалентно знищенню 30 футбольних полів на хвилину.

Джунглі розміром із Бельгію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пожежі та промислові вирубки становлять найбільшу загрозу для лісових масивів Бразилії

Площа районів із недоторканими й зрілими лісами, знищеними у 2018 році, дорівнює площі Бельгії.

За даними Інституту всесвітніх ресурсів Бразилія знаходиться на першому місці за масштабами зникнення природних ресурсів. Не дивно, що саме в Бразилії фотограф Себастьян Рібейру Сальгаду і його дружина Лелія почали свій унікальний проект відновлення місцевої екосистеми.

Дім, якого немає

У кінці 90-х років бразильський фотограф Себастьяно Сальгаду повернувся з Руанди, де він працював над фоторепортажем про геноцид 1994 року, додому в Бразилію. Все своє життя він присвятив документальній фотографії, яка показує життя людей в різних куточках світу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ліси у Бразилії часто знищують, аби збільшити площі під випас великої рогатої худоби

Лауреат багатьох міжнародних премій, в тому числі World Press Photo 1985 року, посол Unicef, автор книги "Дивлячись на біль інших" і проекту "Генезис", він об'їздив незліченну кількість країн, зафіксувавши особливості кожної з них у своєму неповторному фірмовому чорно-білому стилі.

На початку документального фільму "Сіль землі" про життя і роботу Сальгаду автори говорять: "У нього болить серце за людей. ... Адже люди — сіль землі".

Після повернення додому, на простори сімейної фазенди в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії, Сальгаду сподівався залікувати душевні рани, отримані від побачених страждань і злиднів.

Однак на свій превеликий жаль замість буйного лісу, який колись оточував його сімейне ранчо, фотограф виявив лише пустку з висушеною землею. Свіжість зелених дерев і рослин, рідкісні види диких тварин, які колись населяли регіон, залишилися тільки в його пам'яті.

"Земля була хвора, так само, як і я. Дерева росли тільки на 0,5% території", - говорив він у 2015 році в інтерв'ю газеті Guardian.

Тоді ж, в кінці 90-х у його дружини Лелії виникла ідея — відновити постраждалу від урбанізації територію, яка є частиною Атлантичного лісу — стокілометрового екорегіону вздовж південно-східного узбережжя Бразилії, найважливішого природного сховища з унікальними видами тварин і рослин.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так виглядає Атлантичний ліс у Бразилії

"Усі подумали, що він з'їхав з глузду"

У 1998 році подружжя Сальгаду залучило інвестиції, найняло працівників і заснувало Інститут Землі (Instituto Terra), щоб повернути рідним територіям втрачений вид родючого лісу.

Відтоді Інститут набув статусу приватного природного заповідника, а майже сім гектарів зрубаного лісу й еродованого ґрунту в широкій долині річки Досі пережили дивовижні метаморфози.

Родина Сальгаду і команда Інституту у своїх садах виростили понад чотири мільйони саджанців різних видів, типових для Атлантичного лісу Бразилії.

В інтерв'ю виданню El Mundo колишній співробітник Інституту Педро Карлос Нето розповів, що спочатку скептично поставився до пропозиції відновлювати втрачені ліси.

"Коли ми дізналися про задум Себастьяна виростити джунглі, усі в місті подумали, що він з'їхав з глузду і його ідея не спрацює", - згадує він.

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Через роки наполегливої ​​праці висохла земля перетворилася в субтропічний рай. Туди повернулися тварини, багато з яких були під загрозою вимирання.

Понад 290 видів рослин, 33 види ссавців, 172 представники пернатих, 15 різновидів рептилій і стільки ж амфібій повернулися в їхнє природне місце існування.

З відродженням екології в давно висохлих через погоду і випас великої рогатої худоби місцевих джерелах знову з'явилася вода.

Подружжя Сальгаду сподіваються, що їхній приклад наслідують й інші власники приватних земель не тільки на території Атлантичного лісу, але і по всій Бразилії.

Навчання послідовників

Метою Інституту завжди було не тільки відновлення природних масивів, а й освіта для людей, які прагнуть зробити свій внесок у збереження навколишнього середовища.

У лютому 2002 року на основі Instituto Terra заснували Центр екологічної освіти та відновлення (Center for Environmental Education and Restoration).

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У джунглях центральної Африки живуть такі унікальні види, як горили

У цілому близько 72 тисячі людей пройшли навчання і підготовку в інституті.

Технічна школа екологічного відновлення щорічно приймає 20 студентів. Багато з них — діти фермерів, які проживають неподалік, на чиїх землях випускники починають на практиці застосовувати отримані знання.

Внесок нафтовиків

На початку місяця нафтовий гігант Shell заявив про план виростити мільйони дерев у рамках своєї програми по боротьбі із забрудненням екології.

Як пише Times, в Нідерландах компанія запропонує всім водіям при купівлі палива добровільно платити за літр на один цент більше для збору грошей на проекти з охорони навколишнього середовища. Таку ж ініціативу введуть у Британії цього року.

Корпорація виділить 300 мільйонів доларів на відновлення лісів, водно-болотних територій і природної екосистеми по всьому світу.

Ще 17,4 мільйона євро піде на висадку більш як п'яти мільйонів дерев у Нідерландах і 300 тисяч дерев в Іспанії.

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Спільна робота в США

Американська компанія Re-Tree запланувала посадити 30 тисяч дерев у Баффало після того як шторм знищив значну частину міської посадки в жовтні 2006 року. 25 квітня відбулася висадка ювілейного 30-тисячного дерева.

За обопільною згодою, за кожне посаджене волонтерами Re-Tree дерево міська влада повинна посадити своє, відновивши таким чином 60 000 дерев.

Що таке незаймані ліси

Незаймані ліси вважаються лісами, які існують у своєму природному стані й не піддаються впливу людини. Іноді вони називаються ще реліктовими або перестійними лісами, оскільки в значній частині складаються з дерев, яким сотні, а іноді й тисячі років.

Вони мають величезне значення для збереження біологічного різноманіття і є природним місцем існування для ягуарів, тигрів, орангутангів і гірських горил.

Втрати лісів

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Доповідь організації Global Forest Report дає складну картину того, що відбувається в районах світу, де ростуть тропічні ліси, — від басейну річки Амазонка в Південній Америці до Центральної Африки та Індонезії.

Крім того що ці ліси забезпечують харчування і прихисток багатьом видам тварин і комах, вони також мають величезне значення для процесу поглинання вуглекислого газу з атмосфери.

За минулі десятиліття втрачені мільйони гектарів цих лісів, які вирубують для створення сільськогосподарських угідь.

За попередні два роки втрата тропічних лісів була вище через величезну шкоду, заподіяну лісовими пожежами в різних районах світу.

У процесі знищення тропічних лісів важливу роль відіграють як природні фактори, наприклад, вплив погодної аномалії "Ель-Ніньйо", так і господарська діяльність людини.

Основними антропогенними факторами є тваринництво і масштабне виробництво пальмової олії в країнах Азії й Африки, а також вирощування сої та цукрової тростини в Південній Америці.

Чи йде мова тільки про Амазонію?

На жаль, ні.

Ще у 2002 році Бразилія й Індонезія несли відповідальність за втрату 71% усіх тропічних незайманих лісів. У 2018 році ці країни відповідальні за втрату 46% лісових угідь.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тропічні ліси слугують легенями планети

Демократична Республіка Конго займає зараз друге місце в списку країн, де знищуються такі ліси. Особливо швидко зростає площа втрачених лісів у Колумбії з 2016 року, коли в країні припинилася громадянська війна.

Мадагаскар втратив 2% своїх лісів у 2018 році. Це найбільший показник серед інших країн.

Що відбувається в Західній Африці?

Такі країни як Гана і Кот-д'Івуар демонструють найшвидше зростання темпів втрати незайманих лісів. У Гані вони зросли на 60%, а в Кот-д'Івуар — на 26%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Плантації какао-бобів займають місце незайманих лісів у країнах Західної Африки

Значною мірою це пояснюється (особливо в Гані) поширенням кустарних золотих копалень, а також розширенням плантацій какао-бобів.

Це відбувається попри те, що у 2017 році провідні виробники какао і шоколаду дали обіцянку припинити знищення лісів у районах, звідки вони вивозять сировину.

Невже все так погано?

Дивно, але ні.

Індонезії вдалося знизити темпи знищення тропічних лісів на 40% у 2018 році. Це найнижчий показник з 2003 року. Цьому сприяли кілька чинників, в тому числі й два вкрай дощових роки, які завадили поширенню лісових пожеж.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Влада Індонезії багато робить для запобігання лісовим пожежам

Проте й уряд цієї країни вживав дієвих заходів. Введення заповідних зон привело до скорочення обсягів лісозаготівель, а угода з Норвегією з виплати компенсацій за викиди парникових газів також зіграла свою роль.

"Наші правоохоронні органи покарали кілька компаній, а інші отримали суворі попередження від влади, що показує, як серйозно ми ставимося до цієї проблеми", - говорить доктор Белінда Маргоно з міністерства навколишнього середовища та лісового господарства Індонезії.

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