Водні баталії під дощем: як у Львові проходить Обливаний понеділок
- 29 квітня 2019
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У перший день після Великодня у Львові традиційно проходить Обливаний понеділок. Сотні людей збираються на площі Ринок у центрі міста із водними пістолетами, пляшками та навіть відрами й поливають один одного водою.
Як проходило це свято розповідає Ганна Беловольченко для BBC News Україна зі Львова.
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