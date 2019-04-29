Водні баталії під дощем: як у Львові проходить Обливаний понеділок

У перший день після Великодня у Львові традиційно проходить Обливаний понеділок. Сотні людей збираються на площі Ринок у центрі міста із водними пістолетами, пляшками та навіть відрами й поливають один одного водою.

Як проходило це свято розповідає Ганна Беловольченко для BBC News Україна зі Львова.

Копирайт изображения Микита Печеник Image caption Традиція обливаних понеділків давня. Раніше було заведено поливати водою дівчат, адже у такий спосіб нібито відбувалося їхнє очищення від злих духів.

Копирайт изображения Микита Печеник Image caption Нині свято втратило таке обмеження — обливають всі й всіх

Копирайт изображения Микита Печеник Image caption У центрі міста Лева комунальні служби забезпечили безперебійну подачу води. Задля безпеки, обмежили трамвайний рух.

Копирайт изображения Микита Печеник Image caption Тротуари, або хідники — це зона для глядачів, які не бажають намокнути. Частина з них хоче максимально убезпечитись й ховається під парасолями.

Копирайт изображения Микита Печеник Image caption Цього року ряди тих, хто не боїться води, суттєво поменшали — у Львові падає дощ, а температура всього +13

Копирайт изображения Микита Печеник Image caption Серед тих, хто вирішив не зраджувати традиціям, був міський голова Андрій Садовий із синами

Копирайт изображения Микита Печеник Image caption Здебільшого ж серед затятих "поливальників" підлітки й діти, які обливають один одного з усього, що трапляється під руку.

Копирайт изображения Микита Печеник Image caption А когось - навіть закидають у ванну

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