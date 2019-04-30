Двоколісне життя у В'єтнамі. Культура мопедів, яка опинилася під загрозою

Влада В'єтнаму планує заборонити мопеди у Ханої. Британський фотограф-портретист Джон Енох документує, можливо, останні роки унікальної азійської культури.

Копирайт изображения Jon Enoch

"У Південно-Східній Азії мопед — це спосіб життя. Це "робоча конячка", на якій перевозять величезну кількість найрізноманітніших, часом досить незвичних речей", — розповідає Енох, фотограф-фрілансер з Лондона.

Копирайт изображения Jon Enoch

Копирайт изображения Jon Enoch

"Коли я вперше приїхав до Південно-Східної Азії 15 років тому, мене вразила кількість мопедів і мотоциклів. Спочатку така кількість машин приголомшує. Думаєш про те, як тут взагалі перейти дорогу", — говорить він.

"Я зацікавився водіями й тим, що вони возять", — продовжує фотограф.

"Коли я бачив незвичайний вантаж — величезну купу яєць, вежу з мішків з льодом або гору квітів — це було настільки візуально красиво, що я почав просити у водіїв сфотографувати їх".

Копирайт изображения Jon Enoch

Копирайт изображения Jon Enoch

У 2017-му влада оголосила, що до 2030 року в межах міста планують заборонити весь двоколісний мототранспорт, щоб розв'язати проблему пробок і боротися із забрудненням повітря.

Багато хто вважає, що в такий короткий термін це зробити буде неможливо, особливо якщо спочатку не придумати альтернативу мопедам і мотоциклам.

Копирайт изображения Jon Enoch

"Я дуже давно планував зробити цю серію знімків. Коли я дізнався, що протягом наступних десяти років мопеди планують заборонити, то зрозумів, що мені потрібно летіти туди якомога швидше і закінчувати проект", — розповідає фотограф.

Копирайт изображения Jon Enoch

Копирайт изображения Jon Enoch

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Фото: Джон Энох.