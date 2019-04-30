Імператор Акіхіто: 10 фактів про правителя, який зрікся престолу

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Протягом своєї багатовікової історії японська монархія була настільки далекою від звичайних людей, що коли 1945 року японці почули по радіо голос свого імператора Хірохіто, який оголосив про поразку країни у Другій світовій війні, багато хто не повірив своїм вухам.

Син Хірохіто - імператор Акіхіто - керував перетворенням імператорського двору на більш доброзичливий, більш наближений до людей символ "єдності народу". Таке визначення ролі монарха записано в конституції країни.

На жаль для багатьох японців, вік і стан здоров'я вже не дозволяють імператору Акіхіто виконувати свої обов'язки, і уряд дозволив йому зректися престолу.

Наразі Акіхіто є єдиним у світі чинним імператором. 30 квітня 2019 року Акіхіто добровільно залишив престол, передавши трон своєму старшому синові, спадкоємцю принцу Нарухіто. Це перший імператор за останні 200 років (після Кокаку), який зрікся престолу.

Ми підготували для вас 10 цікавих фактів про Акіхіто.

1. Імператор - з родини із тисячолітньою історією

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Імператор Акіхіто народився 23 грудня 1933 року, він 125-й за рахунком імператор в цьому роду, який існує понад 2600 років. Це робить династію імператора найстарішою спадковою монархією у світі.

З двох років імператора виховували окремо від батьків.

2. Шлюб імператора порушив традицію

Копирайт изображения Getty Images/Asahi Shimbun Image caption Дружина імператора Мітіко Сьоде не була аристократкою

У 1959 році наслідний принц закохався і одружився з Мітіко Сьоде, старшою донькою президента великої борошномельної компанії. Таким чином він порушив багатовікові традиції, які наказували членам імператорської сім'ї вибирати собі в дружини дівчат виключно аристократичного походження.

Зі своєю майбутньою дружиною Акіхіто познайомився на тенісному корті.

У імператора та його дружини - троє дітей і четверо онуків.

3. Імператор сидить на Хризантемовому троні

Назва походить від імператорської печатки Японії, офіційно затвердженої 1889 року. На ній зображена 16-пелюсткова жовта хризантема.

7 січня 1989 року наслідний принц став імператором Японії, успадкувавши трон після смерті батька. Офіційні церемонії з приводу сходження на престол продовжувалися близько двох років.

4. Акіхіто - не Бог

Імператор Хірохіто публічно відмовився від претензій на божественне походження імператорської сім'ї в рамках капітуляції Японії після Другої світової війни.

Копирайт изображения AFP Image caption Імператор, як і раніше, - основний служитель синтоїзму, національної релігії Японії

Згідно з конституцією Японії, імператор - символ нації, однак частина японців досі вважає, що до нього слід ставитися як до божества.

5. Акіхіто грав у теніс з Джорджем Бушем-старшим

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Протягом свого життя імператор побував у величезній кількості країн і зустрічався з більшою кількістю лідерів цих країн, ніж будь-хто з його попередників. У 1998 році він зустрічався з королевою Великої Британії Єлизаветою.

А з президентом США Джорджем Бушем-старшим японському імператорові двічі довелося пограти в теніс. І обидва рази Акіхіто виграв.

6. Імператор має проблеми зі здоров'ям

У 2003 році імператора оперували через рак простати, в 2012 році йому провели операцію на серці.

Коли 2016 року він офіційно оголосив про своє бажання зректися престолу, він сказав, що "непокоїться через те, що йому стає все складніше виконувати свої обов'язки символу нації".

7. Одного разу імператора сфотографувала школярка

Акіхіто зробив ряд дуже успішних спроб щодо зближення фігури імператора зі звичайними людьми. Він багато подорожував країною і неформально спілкувався з простими японцями.

Одного разу дівчинка-школярка сфотографувала імператора, коли він відвідував її префектуру, і виклала фотографію у Twitter. Цей вчинок викликав бурхливі суперечки в суспільстві: старше покоління вважало це неповагою до імператора, а молодь визнала цілком нормальним.

8. Акіхіто активно допомагав японцям після цунамі

Копирайт изображения Reuters Image caption Імператор і його дружина зустрічалися з тими, хто постраждав внаслідок цунамі

Акіхіто виступив з першим телевізійним зверненням до нації після руйнівного землетрусу і цунамі 2011 року, коли десятки тисяч людей загинули, пропали безвісти і залишилися без даху над головою.

Він звертався до людей на сучасній японській мові, уникаючи старомодних церемоніальних оборотів, прийнятих при дворі. "Я від щирого серця сподіваюся, що люди візьмуться за руки, будуть ставитися одне до одного зі співчуттям і разом долати ці важкі часи", - сказав він.

З приводу аварії на атомній станції Фукушіма Акіхіто сказав: "Я сподіваюся, що все повернеться до кращого". Імператор Акіхіто й імператриця Мітіко відвідали зону катастрофи через місяць після землетрусу та поспілкувалися з евакуйованими.

9. Він вивів Японію на новий рівень

Після поразки у Другій світовій війні Акіхіто повів Японію шляхом миру та відмови від насильства.

Копирайт изображения AFP Image caption Одного разу імператор Акіхіто збирав рис біля свого палацу

Минулого року Акіхіто сказав: "Озираючись назад у минуле, разом з глибоким каяттям з приводу війни я молюся, щоб ця трагедія не повторилася, і разом з народом висловлюю мої глибокі співчуття тим, хто поліг у бою і постраждав".

10. На честь імператора назвали рибу

З юності імператор захоплюється іхтіологією, морською біологією. Він є експертом з риб-бичків, одну з яких навіть назвали на його честь - Екзіріас Акіхіто.

Він кілька разів писав статті для Японського журналу іхтіології.

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