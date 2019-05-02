Найкращі фото їжі: переможці конкурсу Food Photographer of the Year 2019
Китайський фотограф Цзяньхуей Ляо став переможцем конкурсу Food Photographer of the Year 2019, що відзначає найкращих кулінарних фотографів року.
Фотографія, яку зробив Ляо, під назвою "Казан з локшиною" зображує фестиваль богині Нюйва в китайській провінції Хебей.
Щороку на це свято селяни вдягають костюми династії Цін і їдять локшину.
Фотограф-переможець отримав приз у розмірі 5000 фунтів стерлінгів.
Конкуренція була дуже високою. Організатори конкурсу цього року отримали 9 тисяч фотографій зі 77 країн - найбільше за всю історію конкурсу.
Ось добірка переможців в інших категоріях.
Приз кулінарного стиліста: Карамельне печиво "Джемі Доджерс", Кім Морф'ю, Велика Британія
Кім Морф'ю була кулінарним стилістом цього домашнього печива, яке сфотографував Мартін Пул.
Принеси врожай додому: Збираючи золото, Казі Мушфік, Бангладеш
Казі Мушфік: "Фермери тяжко працювали, збираючи врожай рису, який для них на вагу золота".
Фуд-портрети, Marks & Spencer: Тарт Татен з тим'яном, Нік Мілворд, Велика Британія
Нік Мілворд: "Простий тарт татен з тим'яном, який надає йому додаткового аромату, від шеф-кухаря Клод Маккенни".
Політика їжі: Капризи корови, Мартін Чемберлен, Велика Британія
Мартін Чемберлен: "Ця корова, напевно, здогадується про свою долю. Її щойно купили на рику в Нізві, що в Омані, і вона дуже не хоче коритися наказам свого нового власника, зрештою просто падаючи на передні ноги і залишаючи власників у розгубленому стані щодо того що робити далі".
Категорія "Раніше опубліковано", Production Paradise: Червоний восьминіг, Козімо Барлетта, Італія
Козімо Барлетта: "Коли ви випускаєте Кракена на стіл, ніколи не знаєте, що може статися!"
Їжа на продаж: Рамадан, Еліза Гампфрі, Велика Британія
Еліза Гампфрі: "Голодна продавчиня в Джок'якарта в Індонезії сидить серед заборонених плодів під час Рамадану, мріючи про свій наступний прийом їжі".
Фуд-блогери: Сушка пасти, Еймі Твіггер, Велика Британія
Еймі Твіггер: "Паста з листочками трав висить на вікні для сушки".
Фуд-фотограф-студент: Плотська вечеря, Хлое Данн, Австралія
Хлое Данн: "Це світлина з серії моїх фотографій, що досліджує тілесність звичок харчування людини і роль кулінарного мистецтва у стосунках між природою та культурою".
Приз Fujifilm за інновації: Розбите яйце, Майкл Гедж, Велика Британія
Майкл Гедж: "Ця світлина - з серії фотографій, яку я зробив для журналу RSA, зображуючи тонкі стосунки між їжею, фермерством та сільською місцевістю".
"Стиліст - Керрі Г'юз, художній постановник - Йоган Шуфіян".
Їжа для родини: Плем'я Бондо, Сангамітра Саркар, Індія
Сангамітра Саркар: "В Одіші в Індії є багато родових общин, і плем'я Бондо - одна з них. Вони ведуть дуже просте життя. Сучасне суспільство не змогло їх змінити, оскільки вони ретельно оберігають свою культуру та традиції від сучасної цивілізації".
"На цьому фото жінки з племені Бондо готують їжу у глиняному горщику, розпалюючи вогонь на дровах".
Їжа за столом, InterContinental: Мідії готові до вживання, Жиль Крістофер, Велика Британія
Жиль Крістофер: "Фотографія, зроблена в студії, зображує мідії, що стоять на серветці на дерев'яному столі, знято для ресторанів Harry Ramsden's".
Юний фотограф до 10 років: Любов до маракуї, Джошуа Джордж, Бахрейн
Джошуа Джордж: "Їсти маракую прямо з рослини було буде смачно і весело".
Авторські права на всі фотографії належать конкурсу Pink Lady Food Photographer of the Year 2019.
Хочете отримувати найцікавіше в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.