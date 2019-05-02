Китайський фотограф Цзяньхуей Ляо став переможцем конкурсу Food Photographer of the Year 2019, що відзначає найкращих кулінарних фотографів року.

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Фотографія, яку зробив Ляо, під назвою "Казан з локшиною" зображує фестиваль богині Нюйва в китайській провінції Хебей.

Щороку на це свято селяни вдягають костюми династії Цін і їдять локшину.

Фотограф-переможець отримав приз у розмірі 5000 фунтів стерлінгів.

Конкуренція була дуже високою. Організатори конкурсу цього року отримали 9 тисяч фотографій зі 77 країн - найбільше за всю історію конкурсу.

Ось добірка переможців в інших категоріях.

Приз кулінарного стиліста: Карамельне печиво "Джемі Доджерс", Кім Морф'ю, Велика Британія

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Кім Морф'ю була кулінарним стилістом цього домашнього печива, яке сфотографував Мартін Пул.

Принеси врожай додому: Збираючи золото, Казі Мушфік, Бангладеш

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Казі Мушфік: "Фермери тяжко працювали, збираючи врожай рису, який для них на вагу золота".

Фуд-портрети, Marks & Spencer: Тарт Татен з тим'яном, Нік Мілворд, Велика Британія

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Нік Мілворд: "Простий тарт татен з тим'яном, який надає йому додаткового аромату, від шеф-кухаря Клод Маккенни".

Політика їжі: Капризи корови, Мартін Чемберлен, Велика Британія

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Мартін Чемберлен: "Ця корова, напевно, здогадується про свою долю. Її щойно купили на рику в Нізві, що в Омані, і вона дуже не хоче коритися наказам свого нового власника, зрештою просто падаючи на передні ноги і залишаючи власників у розгубленому стані щодо того що робити далі".

Категорія "Раніше опубліковано", Production Paradise: Червоний восьминіг, Козімо Барлетта, Італія

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Козімо Барлетта: "Коли ви випускаєте Кракена на стіл, ніколи не знаєте, що може статися!"

Їжа на продаж: Рамадан, Еліза Гампфрі, Велика Британія

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Еліза Гампфрі: "Голодна продавчиня в Джок'якарта в Індонезії сидить серед заборонених плодів під час Рамадану, мріючи про свій наступний прийом їжі".

Фуд-блогери: Сушка пасти, Еймі Твіггер, Велика Британія

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Еймі Твіггер: "Паста з листочками трав висить на вікні для сушки".

Фуд-фотограф-студент: Плотська вечеря, Хлое Данн, Австралія

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Хлое Данн: "Це світлина з серії моїх фотографій, що досліджує тілесність звичок харчування людини і роль кулінарного мистецтва у стосунках між природою та культурою".

Приз Fujifilm за інновації: Розбите яйце, Майкл Гедж, Велика Британія

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Майкл Гедж: "Ця світлина - з серії фотографій, яку я зробив для журналу RSA, зображуючи тонкі стосунки між їжею, фермерством та сільською місцевістю".

"Стиліст - Керрі Г'юз, художній постановник - Йоган Шуфіян".

Їжа для родини: Плем'я Бондо, Сангамітра Саркар, Індія

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Сангамітра Саркар: "В Одіші в Індії є багато родових общин, і плем'я Бондо - одна з них. Вони ведуть дуже просте життя. Сучасне суспільство не змогло їх змінити, оскільки вони ретельно оберігають свою культуру та традиції від сучасної цивілізації".

"На цьому фото жінки з племені Бондо готують їжу у глиняному горщику, розпалюючи вогонь на дровах".

Їжа за столом, InterContinental: Мідії готові до вживання, Жиль Крістофер, Велика Британія

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Жиль Крістофер: "Фотографія, зроблена в студії, зображує мідії, що стоять на серветці на дерев'яному столі, знято для ресторанів Harry Ramsden's".

Юний фотограф до 10 років: Любов до маракуї, Джошуа Джордж, Бахрейн

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Джошуа Джордж: "Їсти маракую прямо з рослини було буде смачно і весело".

Авторські права на всі фотографії належать конкурсу Pink Lady Food Photographer of the Year 2019.

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