Щороку 1 травня відзначають у багатьох країнах світу. Подекуди цього дня віддають шану правам робітників, а в деяких країнах Північної півкулі цей день офіційно вважають початком весни.

Ось підбірка першотравневих фотографій з різних країн.

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У багатьох країнах 1 травня відзначають День праці. У Франції профспілки провели традиційний першотравневий марш. Традиційно не обійшлося без заворушень.

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У Парижі на вулиці вийшли профспілки та "жовті жилети". До них долучилися й учасники крайніх лівих анархістських угруповань відомих як "Чорний блок",

Поліція застосувала сльозогінний газ, у відповідь у них летіло каміння. Заарештовано понад 200 демонстрантів.

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Першотравневі демонстрації пройшли й в інших французьких містах, зокрема Марселі, Бордо та Ліоні. На фото - учасники маршу у Страсбурзі.

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У Києві першотравнева демонстрація, присвячена Міжнародному дню праці, була небагатолюдною.

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А в Харкові цього дня провели "похорон комунізму".

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Турецька поліція завадила провести демонстрацію на площі Таксим у Стамбулі. Затримано 127 учасників демонстрації.

Протести на 1 травня стали для Стамбулу традиційними, зазвичай їх проводять на площі Таксим. 1 травня 1977 року тут вбили 34 демонстрантів.

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Хлопчик дивиться на парад на Красній площі у Москві, де проходить найбільша в Росії першотравнева демонстрація.

А в Санкт-Петербурзі першотравнева демонстрація закінчилася масовими затриманнями опозиціонерів. За даними російських ЗМІ, затримано від 50 до 70 людей - вони нібито брали участь у несанкціонованому мітингу всередині санкціонованого.

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Робітники провели марш протесту в столиці Індонезії Джакарті.

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Між учасниками демонстрації та поліцією в Джакарті виникли сутички.

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У Гонконзі на першотравневу акцію протесту вийшли працівники-мігранти. На їхніх плакатах написано: "Ми - робітники, а не раби".

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У Дурбані в Південній Африці робітники взяли участь у демонстрації, яку організувала найбільша профспілка країни.

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Пакистанські жінки на марші за права робітників у Лагорі на демонстрації, організованій профспілками.

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1 травня - це не лише день боротьби за права робітників. На півдні Німеччини цього дня щороку проводять фестиваль з піснями та танцями, на якому встановлюють традиційне "травневе дерево".

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Багато країн відзначають 1 травня свято весни - цілком язичницьке свято з традиційними святкуваннями та хороводами. Так наприклад, відбувається у Британії та Ірландії (там травневе свято називають Белтейн).

На фото - танцюристи виконують англійський танець моррис в Йоркширі на сході сонця.

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А це - учасниці святкувань напередодні 1 травня у Швейцаріії. У Північній Європі ніч на 1 травня - це Вальпургієва ніч, день канонізації святої Вальпургії, англосаксонської монахині, яка у VIII столітті проповідувала християнство язичницьким німецьким племенам.

Відзначають це святов німецькомовних країних, Фінляндії та Естонії цілком язичницькими ритуалами - з шабашем, багаттями, а також обранням травневих короля та королеви.

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