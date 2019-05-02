Тайський король одружився зі своєю охоронницею. Тепер вона королева

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Король Таїланду одружився із заступницею начальника своєї охорони. Вона отримала титул королеви, йдеться в офіційному повідомленні королівської родини.

66-річний король Маха Вачхіралонгкон став монархом у 2016 році - після смерті свого батька, короля Пуміпона Адульядета.

Щоправда, офіційну церемонію коронації Вачхіралонгкон досі не пройшов: очікують, що вона відбудеться наступної суботи.

Раніше Вачхіралонгкон був тричі одружений, має сімох дітей.

У заяві королівської родини йдеться: "Король Вачхіралонгкон вирішив зробити генерала Сутіду Вачхіралонгкон, його королівську дружину, королевою Сутідою. Вона матиме королівський титул і статус у складі королівської родини".

Звістка про одруження короля з працівницею власної охорони стала для Таїланду справжньою несподіванкою.

Хоча королева Сутіда є давньою партнеркою короля Таїланду і їх неодноразово бачили разом, офіційно ці стосунки ніколи не визнавалися.

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Напередодні ввечері тайські телеканали показали кадри весільної церемонії, на якій були присутні, зокрема, члени королівської родини та королівські радники.

Відомо, що раніше нова королева Таїланду працювала стюардесою в компанії Thai Airways.

У 2014 році Вачхіралонгкон призначив її заступницею керівника підрозділу охоронців. У грудні 2016 року він зробив її генералом тайської армії.

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