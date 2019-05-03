"Гра престолів": що спільного в сюжету з сучасною історією?

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Після третьої серії останнього сезону "Гра престолів" остаточно зміцнилася в статусі головного серіалу планети. Про те, чому цей серіал такий популярний і які натяки щодо історії останніх десятиліть в ньому можна знайти, розмірковує дипломатичний оглядач BBC Джонатан Маркус.

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Війна та мир

Очевидно, що величезна кульмінаційна битва з останнього епізоду захопила чимало людей. Спробуймо поговорити про це серйозно. Для мене ця битва - це натяк на реальні події, які відбувалися у світі, нехай і в дещо спрощеному вигляді.

Тут можна побачити натяк на Другу світову війну і Холодну війну - з точки зору країн Заходу. Дуже точна паралель: всі країни з їхніми прапорами об'єднуються для того, щоб протистояти загальному злу.

І одночасно з цим фантастичний сюжет дозволяє уникати прямого цитування. Саме тому не варто аналізувати дії супротивників у битві з точки зору застосування реальної військової сили.

Можна лише з цікавістю чекати фінального зіткнення між Серсеєю - з одного боку - та союзниками, які об'єдналися, щоб оголосити про свої претензії на трон, і подивимося, що у всіх ключових героїв з цього вийде.

Еволюція жіночих персонажів

Інша цікава паралель з сучасним життям розкривається більш прямо. Подивіться, який шлях пройшли жіночі персонажі від перших серій до сьогодення.

Вони були предметом сексуальної об'єктивації, а стали сильними жінками, які не тільки повністю контролюють свою долю, а й відповідають за інших людей. Складно не помітити, що це - відповідь на те, який шлях пройшов світ за час фільмування, відповідь на рух #MeToo, який виник у США.

У досить безнадійний для всіх героїв момент Арія Старк вбиває Короля ночі. Це кульмінація історії про те, що жінки борються на передовій, на тих же позиціях, що й чоловіки, вони сильні та безстрашні.

Звичайно, це просто фантастичний серіал, це розвага для всіх нас, але соціальні норми останніх років вплинули на нього. І тепер вже це кіно продовжить змінювати їх.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джонатан Маркус вважає, що рух #MeToo, який виник у США і поширився західними країнами, вплинув на еволюцію жіночих персонажів "Гри престолів"

Полювання на лідерів

Ще одна цікава історія. Адже це була битва сил добра з мертвими, які вставали і вставали знову. І тут був використаний прийом, який ми знаємо по художнім творам, але який навряд чи працює в реальному житті. А саме: потрібно атакувати лідера, і тоді всі інші його сили самі впадуть.

У реальному житті такий прийом далеко не завжди допомагає.

США багато років витратили, полюючи на Бен Ладена. Зараз так само цивілізований світ воює проти ватажка угруповання "Ісламська держава" аль-Багдаді.

Але не можна ліквідувати одного ватажка і заявити про те, що тероризм переможений. На зміну одним приходять інші. Це набагато складніша війна, в якій беруть участь різні країни, західний світ та Росія; тут занадто мало просто ізолювати та вбити лідера.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наприкінці квітня було опубліковане перше за кілька років відеозвернення ватажка "Ісламської держави" аль-Багдаді. Історія засвідчує, що вбивством керівника терористичної організації важко покласти край діяльності організації

Ми з позицій сучасного світу дивимося на казкову давню битву - кавалерійські загони і палаючі мечі, довговолосі люди, більш доречний для античних часів військовий стрій, натяки на спартанські фаланги та битви вікінгів. В останній серії, найдорожчій, наскільки мені відомо, використано прийом "туману війни", і багато людей скаржилися на те, що вони нічого не бачили, було занадто темно.

Краса цієї історії ще й в тому, що її герої - неоднозначні. Немає однозначно "гарних хлопців", є люди, які будь-якими способами борються за свій світ, за своє маленьке королівство. Подивимося, хто з них сяде на залізний трон. Кров ще проллється.

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