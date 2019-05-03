10 випадків, коли королівські особи одружувалися на "простих людях"

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Цього тижня король Таїланду одружився на своїй охоронниці і проголосив її королевою.

Які королівські особи так само одружувалися на людях, далеких від життя у палацах?

Маха Вачіралонгкорн і Сутхіда Тіджай

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1 травня 2019 року король Таїланду Маха Вачіралонгкорн одружився із заступницею начальника своєї охорони Сутхідою Тіджай.

Неочікуваний крок монарх зробив напередодні своєї коронації, яка запланована на найближчі вихідні.

У 2014 році король призначив колишню стюардесу національної авіакомпанії Thai Airways заступницею начальника своєї служби безпеки. Ще через два роки він нагородив її званням генерала армії, а тепер вона отримала титул королеви.

Норвезький король Гаральд V і Соня Гаральдсен

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На вечірці спільних друзів майбутній король Норвегії Гаральд V познайомився з 21-річною Соньою Гаральдсен, дочкою бізнесмена, яка вивчала мистецтво пошиву одягу, аби зайнятися справою батька, коли прийде час.

Норвезький королівський дім не сприйняв вибору спадкоємця престолу. Лише через дев'ять років, коли Гаральд пригрозив зректися престолу заради коханої, з його вибором погодилися. Весільна церемонія відбулася 29 серпня 1968 року.

У 1991 році, коли Гаральд вступив на престол, Соня стала першою шведською королевою з 1938 року, коли не стало бабусі Гаральда V. Його мама померла ще до того, як її чоловік став монархом.

Спадкоємець норвезького престолу Гокон і Метте-Маріт Т'єссем Хьойсбі

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Син Гаральда V, кронпринц Гокон пройшов майже той самий шлях кохання, що і його батько. Майбутній король обрав собі в дружини просту дівчину Метте-Маріт Т'єссем Хьойсбі, яка була не лише далекою від королівського життя, але й мала не найкращу біографію, яка ускладнила його і без того непросту ситуацію з одруженням.

На момент знайомтсва з Гоконом Метте-Маріт працювала офіціанткою і орендувала кімнату, де жила з сином, батько якого раніше притягався до відповідальності за розповсюдження наркотиків. Ходили чутки, що й сама Метте-Маріт якийсь час займалася тим самим.

Обранницю майбутнього короля не сприйняв не лише королівський двір, а й народ Норвегії. Знадобилося чимало часу і зусиль, щоб переконати норвежців і схилити їх на бік Метте-Маріт.

Пара одружилася у 2011 році. Зараз вони виховують трьох дітей, двоє з яких у них спільні.

Шведський король Карл XVI Густав и Сільвія Зоммерлат

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Під час Олімпійських ігор у Мюнхені в 1972 році тоді ще кронпринц Карл Густав познайомився з Сільвією Зоммерлат, яка працювала на заході як хостес.

Перекладач за освітою з німецько-бразильским корінням і без будь-якого зв'язку з королівськими особами, Сільвія, звісно, не одразу сподобалася шведам, проте завдяки її щирості і доброті це швидко змінилося.

Сьогодні про неї говорять як про першу шведську королеву, яка побудувала кар'єру, встановила паритет у стосунках з чоловіком і загалом осучаснила життя королівського двору.

Шведська кронпринцеса Вікторія і Даніель Вестлін

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У червні 2010 року відбулася весільна церемонія кронпринцеси Вікторії і Даніеля Вестлінга - власника мережі спортивних залів і її особистого фітнес-тренера. Після того, як він став частиною королівської родини, Вестлінг отримав титул принца і герцога Вестергетландського.

Наразі пара мешкає у палаці Хага неподалік від Стокгольма і виховує трьох дітей.

Цікаво, що день народження принца Вестергетландського співпадає з датою коронації його тестя Карла XVI Густава (15 вересня), а день весілля пара обрала той самий, який батьки нареченої за 34 роки до того.

Заради того, щоб Вікторія змогла отримати престол, у 1980 році Швеція стала першою країною, де для монархії була принйята система абсолютною прімогенітури, яка дає право займати трон по старшинству - безвідносно до статі спадкоємців.

Шведський принц Карл Філіп і Софія Хелльквіст

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Молодший брат спадкоємниці шведського престолу у питанні вибору дружини пішов шляхом свого батька і сестри. Обранницею Карла Філіпа, відомого своєю любов'ю до вечірок, стала шведська модель Софія Хелльквіст.

Резонансу їхнім стосункам додали фотосесії, в яких нерідко знімалася Софія. Вона регулярно брала участь в еротичних зйомках, а також була зіркою популярного у Швеції реаліті-шоу Paradise Hotel - своєрідного аналогу російського "Дому-2".

Попри власну історію стосунків, королівська родина була не в захваті від вибору Карла Філіпа, але пара зробила все можливе, щоб змінити їхнє ставлення до дівчини. Софія відмовилась від модельної кар'єри, стала багато часу присвячувати благодійності й зрештою розтопила серця суворих батьків принца.

У 2015 році пара одружилась. Тепер Софія Хелльквіст носить титул принцеси і герцогині Вермландської.

Принц Фрізо Орансько-Нассауський і Мейбл Віссе-Сміт

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Другий син королеви Нідерландів Беатрікс вже у зрілому віці (йому було 35 років) обрав собі в дружини ровесницю Мейбл Віссе-Сміт, правозахисницю і співзасновницю благодійної організації "Діти війни".

Поки вони зустрічалися, їхні стосунки перебували в тіні публічного інтересу. Проте після оголошення про заручини у справу втрутився парламент, який за законом має схвалювати подібні дії членів королівської родини.

Коли уряд країни дізнався про те, що в молодості Мейбл була знайома з Клаасом Брейнсмою - головою наркомафії, вбитим у 1991 році, він навідріз відмовився давати цьому шлюбу зелене світло.

Принца це не зупинило: заради кохання він відмовився від свого права на престол і титула принца Нідерландів.

Втім, довго насолоджуватися сімейним щастям не судилося: у 2012 році Фрізо потрапив під лавину на гірськолижному курорті в Австрії, незабаром після цього помер.

Принцеса Японії Норі та Йосікі Курода

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Новина про зречення від престолу імператора Акіхіто облетіла весь світ, але не всі знають, що його єдина дочка, принцеса Норі, залишила родину заради шлюбу з Йосікі Куродою, дизайнером з планового підрозділу міського управління Токіо, який також дружив з її середнім братом, принцом Акісіно.

Після весілля Норі взяла прізвище чоловіка і зреклася королівської родини, як цього вимагає закон імператорського дому. Як компенсацію вона отримала 1,3 мільйона доларів.

Принцеса Євгенія Йоркська і Джек Бруксбенк

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Онука Єлизавети II, принцеса Євгенія, одружилася у жовтні 2018 року. Її обранцем став Джек Бруксбанк, який до знайомства з Євгенією кілька років працював у клубах і барах, зокрема як менеджер модного нічного клубу Mahiki в лондонському Мейфері.

Пара познайомилася на швейцарському гірськолижному курорті Верб'є у 2010 році. Пізніше в інтерв'ю Джек заявив, що це було кохання з першого погляду.

Королева благословила шлюб Євгенії і Джека, коли вони приїхали у замок Балморал у Шотландії на святкування дня народження принца Гаррі.

Принц Гаррі і Меган Маркл

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Стосунки між молодшим сином леді Діани і принца Чарльза з американською акторкою досі викликають бурхливий інтерес. Весь світ очікує появи їхньої дитини і сперечається про те, хлопчик це чи дівчинка і яке ім'я дадуть новонародженому.

Пара познайомилася у 2016 році в Лондоні, а їхнє весілля стало однією з найяскравіших подій 2018 року. Церемонія пройшла у дзвіниці Святого Георгія Віндзорського замку і відрізнялася новведеннями, які привнесли у захід особливий зміст.

До вівтаря наречену вів принц Чарльз, який запропонував свою допомогу, коли батько Меган відмовився приїхати на весілля. Усім гостям і глядачам церемонії запам'яталася промова американського єпископа, який приїхав на весілля з Чикаго.

Думки щодо Меган Маркл все ж розділилася. Дехто відкрито говорив про мезальянс (нерівний шлюб), інші ж висловлюють симпатію до Меган і радіють відкритості королівської родини, яка підтримала одруження.

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