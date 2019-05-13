Мінськ, безвіз, армія і томос: 5 років президента Порошенка у фото

Петро Порошенко очолив Україну в непростий час - після того, як Росія анексувала Крим, а на Донбасі спалахнув збройний конфлікт, в результаті якого українська влада втратила контроль над частиною території.

BBC News Україна у фотографіях згадує основні події в Україні, які сталися протягом п'яти років його президентства.

Копирайт изображения УНІАН Image caption На позачергових виборах 2014 року Петро Порошенко у першому турі набрав майже 55% голосів. 7 червня у Верховній Раді відбулася його інавгурація.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За день до інавгурації, 6 червня 2014 року, Порошенко вже здійснив закордонний візит до Франції. В містечку Бенувіль, що в Нормандії, в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронту Другої світової війни вперше зустрілися лідери України, Росії, Німеччини та Франції. Це поклало початок новим переговорам з урегулювання конфлікту на Донбасі - "Нормандському формату".

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption 20 червня Петро Порошенко вперше здійснив робочий візит на Донбас. Там він представив свій мирний план із врегулювання ситуації на Сході. Він включає 15 кроків, зокрема, звільнення заручників, створення буферної зони, вивід незаконних збройних формувань та роззброєння. Більша частина цих кроків потім лягла в основу Мінських угод, але досі вони повністю не реалізовані.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption Вже за кілька тижнів після інавгурації, 27 червня 2014 року, Порошенко виконав одну з основних вимог Євромайдану - завершив підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Глава держави підписав економічну частину угоди, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Політичну частину підписав ще у березні тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Копирайт изображения Михайло Палінчак Image caption Другі "Нормандські переговори" відбулися в Мілані 17 жовтня 2014 року. Далі лідери збиралися у Мінську, Парижі та Берліні. Після переговорів у Німеччині в жовтні 2016 року "Нормандська четвірка" так і не зібралася.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption За всі п'ять років президентства Порошенко чи ненайчастіше зустрічався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Він неодноразово називав її "другом України", провів з нею десятки двосторонніх та багатосторонніх зустрічей. Фото зроблене 20 травня 2017 року у Німеччині.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption В рамках "Нормандських переговорів" відбувалося і двостороннє спілкування Петра Порошенка з Володимиром Путіним. Також вони зідзвонювалися телефоном, зазвичай для того, аби обговорити ситуацію на Донбасі та зі звільненням заручників.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Всі п'ять років журналісти та суспільство прискіпливо слідкували, чи тиснуть на переговорах Порошенко та Путін один одному руки. На зустрічі у Мінську 11 - 12 лютого 2015 року, коли підписали другі Мінські угоди, це рукостискання відбулося. Пізніше Франсуа Олланд у своїй книзі напише, що під час цих перемовин російський президент погрожував Петру Порошенку "повністю розчавити його війська".

Копирайт изображения Михайло Палінчак Image caption Одним зі своїх пріоритетів Порошенко завжди називав звільнення заручників. Фото зроблене під час останнього обміну заручниками 27 грудня 2017 року, під час якого додому повернулися 73 людини. Після цього всі намагання Києва у цьому напрямку були безуспішними.

Копирайт изображения Михайло Палінчак Image caption Петро Порошенко часто їздив до військових на Донбас у зону конфлікту. Зміцнення боєздатності української армії стало пріоритетом в політиці керівництва держави. За останні п'ять років вперше суттєво зросло фінансування сектору безпеки та оборони - до 5% від ВВП. Проте напередодні виборів спалахнув скандал навколо розкрадань в оборонці, в причетності до яких запідозрили близьке оточенна Порошенка.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption Президент навідував військових у госпіталях, вручав їм державні нагороди, харчувався разом з ними у їдальні та приходив в гості до них додому. На фото Порошенко в День Нацгвардії 26 березня 2015 року обідає з військовими.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За президента Порошенка Україна відновила євроантлантичну інтеграцію, а в лютому 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції, якими закріпила курс на членство в ЄС та НАТО. На фото - Петро Порошенко на саміті НАТО у Варшаві 9 липня 2016 року.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption За цей період Україна завершила переговори з ЄС щодо безвізового режиму. В результаті 17 травня 2017 року у Страсбурзі була підписана угода про безвізовий режим для громадян України. З 11 червня 2017 року він запрацював.

Копирайт изображения Михайло Палінчак Image caption 15 грудня 2018 року відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков в Софійському соборі. На ньому був присутній і Петро Порошенко.

Image caption А вже 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулася церемонія підписання томосу про автокефалію Православної церкви України. Це фото кореспондента BBC, зроблене саме в момент підписання, згодом стало дуже популяним у соцмережах.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption 19 квітня 2019 року Петро Порошенко та Володимир Зеленський прийшли на НСК "Олімпійський" на передвиборчі дебати. Спочатку на території стадіону було дві сцени для кожного з кандидатів, однак перед початком Порошенко залишив свою і перейшов на сцену Зеленського. Перед початком дебатів суперники потисли руки і Порошенко щось сказав Зеленському. Що - невідомо.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Петро Порошенко та його дружина Марина вийшли до учасників акції "Дякую" біля Адміністрації президента 22 квітня 2019 року. Після програшу на президентських виборах він заявив, що продовжить займатися політикою та готовий допомагати Володимиру Зеленському.

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