Image caption Пораненому журналісту допомагають колеги під час вуличного протесту у Венесуелі

Щонайменше 95 журналістів вбили під час виконання професійних обов'язків минулого року.

Про це свідчать дані Міжнародної федерації журналістів (IFJ).

Кількість загиблих перевищила показник 2017 року, однак нижча, ніж у попередні роки, коли в Іраку та Сирії вирували збройні конфлікти.

Найбільшу кількість - 155 смертей - зафіксували 2006 року.

Ці дані стосуються всіх, хто безпосередньо чи опосередковано причетний до ЗМІ.

Втрати серед журналістів та працівників ЗМІ

Минулого року світ сколихнуло гучне вбиство відомого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Він мешкав у США, а зник після того, як увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

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Це спричинило дипломатичну кризу між двома країнами і засудження з боку міжнародного співтовариства.

Минулого місяця в місті Лондондеррі в Північній Ірландії під час заворушень загинула журналістка Лайра Маккі.

Відповідальність за її смерть взяло на себе озброєне угруповання "Нова ірландська республіканська армія".

Де найнебезпечніше?

Однією з найбільш небезпечних країн для журналістів залишається Афганістан.

Минулого року дев'ять афганських журналістів загинули в результаті вибуху в Кабулі.

В той час, як вони вели репортаж з місця першого вибуху, стався другий. Терорист-смертник, замаскований під репортера, привів у дію вибуховий пристрій.

Кореспондент ВВС Ахмад Шах загинув внаслідок нападу в афганській провінції Хост на кордоні з Пакистаном.

Вбивство п'яти працівників газети Capital Gazette в американському штаті Меріленд вивело США до лав країн, де існує смертельна небезпека для журналістів.

Зростаюча нетерпимість до роботи медійників, популізм, а також корупція і злочинність відіграють в цьому не останню роль, вважають у IFJ.

Це "сприяє створенню середовища, в якому кількість смертей серед журналістів, що висвітлюють життя своєї громади, міста чи країни, вища, ніж у зонах збройних конфліктів".

Кількість ув’язнених журналістів у світі

Щороку на початку грудня Комітет захисту журналістів (CPJ) робить перепис ув'язнених працівників ЗМІ.

Ці дані охоплюють всіх медійників, які опинилися за ґратами через свою професійну діяльність.

Країни, де у 2018 році ув'язнили найбільше журналістів:

Туреччина - 68

Китай - 47

Єгипет - 25

Саудівська Аравія та Еритрея - 16

Медіа та демократія

ООН підкреслює життєво важливу роль вільної преси для демократії, зокрема під час виборів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "жодна демократія не є повною без доступу до прозорої та достовірної інформації".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Філіппінська журналістка Марія Ресса наразі перебуває під слідством

Кортні Радш з Комітету захисту журналістів каже, що випади проти журналістів стали поширеним явищем в багатьох країнах, зокрема на Філіппінах та в США.

Вона вважає, що соціальні медіа та інтернет лише посилили проблеми, з якими стикаються медійники.

"Інтернет-переслідування і реальні погрози на адресу журналістів, особливо жінок, погіршили й без того складне становище", - розповідає пані Радш.

Непроста ситуація зі свободою ЗМІ склалася зокрема у США.

Такого висновку дійшла міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів". Вони оприлюднили свій щорічний Індекс свободи преси, в якому описали ситуацію у США як "проблематичну".

"Ніколи раніше американські журналісти не зазнавали такої кількості погроз вбивством і не зверталися так часто до приватних охоронних фірм, щоб захистити себе".

Крім Сполучених Штатів, погіршили свій показник у цьогорічному рейтингу свободи ЗМІ Індія і Бразилія.

При цьому, "Репортери без кордонів" відзначають, що показники інших країн, наприклад Венесуели, Росії та Китаю, де ситуація зі свободою слова й раніше викликала занепокоєння, цього року ще більше погіршилися.

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