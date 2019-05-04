Тріумф Дрейка і новий японський імператор. Найкращі фото тижня.
- 4 травня 2019
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Наша підбірка найбільш яскравих новинних фотографій, зроблених по всьому світу цього тижня.
Усі фотографії належать власникам авторських прав на них, як зазначено у підписах.
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