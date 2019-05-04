Тріумф Дрейка і новий японський імператор. Найкращі фото тижня.

Наша підбірка найбільш яскравих новинних фотографій, зроблених по всьому світу цього тижня.

Копирайт изображения Steve Marcus / Reuters Image caption Дрейк встановив новий рекорд Billboard Music Awards за кількістю виграних нагород. Під час церемонії у середу він отримав ще 12 призів. Тепер у нього 27 премій Billboard різних років.

Копирайт изображения Kim Hong-Ji / Reuters Image caption Юка Хасумі та Ібукі Іто з Японії виступають на вечірці від Acopia School в Сеулі, Південна Корея. Ця танцювальна школа пропонує відвідувачам відчути себе зірками K-pop (Корейський поп - напрямок в музиці), навчаючи танцювальних рухів, пісням та мові.

Копирайт изображения Paul Childs / Reuters Image caption Британська спортсменка Гейлі Каррутерс повзе до фінішної лінії. Вона так втомилася, що не могла підвестися. Але вона все ж побила свій особистий рекорд на три хвилини, закінчивши марафон з результатом 02:33:59.

Копирайт изображения Kacper Pempel / Reuters Image caption Едвард Мосберг, який пережив Голокост, тримає руку своєї онуки Джордани Каргер. Він взяв участь у щорічному Марші Живих у концентраційному таборі Освенцим. Марш проводять щороку на вшанування жертв Голокосту.

Копирайт изображения Imperial Household Agency / EPA Image caption Японський імператор Нарухіто прийшов на зміну своєму батьку, 85-річному Акіхіто, який зрікся престолу, пославшись на свій вік і стан здоров'я. Імператор Нарухіто віддав шану батькові й пообіцяв бути таким самим відданим своєму народові, як був Акіхіто.

Копирайт изображения Lindsey Parnaby / AFP Image caption Танцювальний колектив Chapel-en-le-Frith Morris на вершині гори Екклс у графстві Дербішир в Англії. Чоловіки виконують танець в рамках стародавнього кельтського свята Белтейн, що відзначається у травні.

Копирайт изображения Antara Foto / Moch Asim / Reuters Image caption Першотравневий протест робітників у місті Сурабаї, що в провінції Східна Ява в Індонезії.

Копирайт изображения Allison Joyce / Getty Images Image caption Ташан доглядає за своїм сином, який був поранений під час нападу на християнську церкву на Шрі-Ланці на Великдень. В результаті вибуху загинули дружина та дочка Ташана. Обидва його сини починають панікувати, коли він від них відходить. Мішенню нападників стали церкви, заповнені людьми на свято, а також готелі, популярні серед туристів.

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