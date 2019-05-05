"Беверлі-Гіллз, 90210" повертається. Як змінилися герої за 30 років
Продовження знаменитого підліткового серіалу 90-х "Беверлі-Гіллз, 90210" вийде на екрани вже цього літа - і в ньому з'являться майже всі актори оригінального основного складу.
Нещодавно акторка Шеннен Доерті підтвердила свою участь в сиквелі. А це значить, що всі персонажі оригінального складу серіалу з'являться в його шестисерійному продовженні під назвою BH90210.
Єдиним, кого не побачать глядачі, буде Люк Перрі, який помер в березні цього року.
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Вперше серіал з'явився на екранах в 1990 році, але очікуваної популярності не отримав. Тоді продюсери вирішили зробити "хід конем" і показали спеціальний "літній сезон" в 1991 році, тоді як всі інші серіали в цей час зазвичай просто повторювалися.
Підлітки, у яких на канікулах була можливість подивитися "Беверлі-Гіллз", добре оцінили героїв і перипетії серіалу.
У ньому було все: перше кохання, дружба, зрада, відносини з батьками і нерозуміння з боку однолітків. Серіал розкривав теми сексу, гомофобії, насильства, алкоголізму, наркоманії, жорстокого поводження в родині, расизму, антисемітизму, ранньої вагітності та захворювання на СНІД.
Над продовженням серіалу працюють Майк Чесслер і Кріс Альбергіні, сценаристи знятої у 2008 році франшизи "Беверлі-Гіллз 90210: Нове покоління", в якому багато акторів з оригінального серіалу теж з'являлися в образах своїх героїв 90-х.
За словами творців, продовження серіалу буде засновано на реальному житті самих акторів. Розповідаємо, як вони провели останні 30 років.
Джейсон Прістлі
Джейсон Прістлі був останнім, кого затвердили на роль в серіалі. Він зіграв головного героя "Беверлі-Гіллз" Брендона Волша. Йому був лише 21 рік - і за короткий період часу з актора-початківця з Канади він перетворився в улюбленця мільйонів дівчаток у всьому світі.
Він пропрацював в серіалі протягом усіх 10 років його існування. До 1998 року Прістлі був актором і режисером окремих серій, а потім пересів у крісло виконавчого продюсера аж до 2000 року.
Ще під час зйомок в "Беверлі-Гіллз" Прістлі знявся в головній ролі в драмі "Любов і смерть на Лонг-Айленді" разом з відомим британським актором Джоном Хертом.
Після завершення "Беверлі-Гіллз" Прістлі брав участь і знявся в декількох менш відомих серіалах і кінофільмах. Серед найбільш успішних проектів можна відзначити канадські серіали "Називайте мене Фітц" і "Приватні детективи", а також британський телефільм "День триффідів".
Пізніше Прістлі став режисером фільму "Північне прощання з правосуддям" для телеканалу Hallmark, в якому головну роль зіграв його колега і друг Люк Перрі.
Він був прихильником групи The Barenaked Ladies і зняв для них кліп на пісню "The Old Apartment" і взявся допомагати з просуванням.
Сьогодні найбільше вона відома завдяки композиції, яка стала основним саундтреком до серіалу "Теорія великого вибуху".
Пізніше актор ще промайнув у кліпі Брітні Спірс на пісню Boys.
Прістлі також відомий своєю пристрастю до швидкісних автомобілів. У 2002 році він потрапив в серйозну аварію, в результаті якої переніс складну операцію на хребті і отримав закриту травму черепа. Зараз Джейсону Прістлі 49 років, він живе в Лос-Анджелесі зі своєю дружиною Наомі Лоуд, з якою у нього двоє дітей.
Шеннен Доерті
У 18 років Шеннен Доерті отримала першу серйозну роботу в кіно в чорній комедії "Смертельний потяг", а на наступний рік її затвердили на роль Бренди Уолш в серіалі "Беверлі-Гіллз".
Вона стала першим актором першого плану, який залишив проект. Це сталося в четвертому сезоні через розбіжності, що виникли у Доерті з творцями та акторами серіалу.
Уже тоді пішли чутки про складний характер Доерті, який, втім, не завадив продюсеру "Беверлі-Гіллз" Аарону Спеллінгу запросити акторку в інший, не менш успішний серіал "Зачаровані", де з 1998 року вона грала головну роль.
Однак і тут її робота закінчилася в третьому сезоні. Цього разу акторка не змогла спрацюватися з виконавицею ролі сестри її героїні Алісою Мілано. З фільмів, в яких акторка знімалася після відходу з серіалів, можна відзначити кінострічки "Інший день", "Гарячі пальми" та "Скарби ацтеків".
Свій неспокійний характер Доерті змогла реалізувати в безлічі телевізійних проектів. Один з них - "Розлучення з Шеннен Доерті" - вона спродюсувала сама. У передачі акторка мала виконувати неприємні завдання, наприклад, розлучитися з бойфрендом за учасницю шоу або сказати героям, що про них насправді думають їхні друзі.
Інше реаліті-шоу "Загублені землі з Шеннен та Холлі" вийшло на екрани у 2015 році. У ньому акторка разом зі своєю подругою і колегою по серіалу "Зачаровані" Холі-Мері Комбс відвідували найпопулярніші, але цікаві місця США.
Доерті не раз потрапляла в список "100 найсексуальніших жінок світу" за версією журналу FHM і знімалася для журналу Playboy.
У 2015 році в акторки був діагностували рак молочної залози. Через два роки вона повідомила про ремісію. Це дозволило їй взяти участь в продовженні зйомок знаменитого серіалу.
Зараз акторці 48 років, вона втретє заміжня за фотографом Куртом Ісваренком.
Дженні Гарт
Виконавиці ролі розпещеної красуні Келлі Тейлор у цьому році виповнилося 47 років.
Проводячи своє дитинство на фермі в штаті Іллінойс, маленька Дженні навіть не підозрювала, що незабаром на неї захочуть бути схожими мільйони дівчаток по всьому світу.
У 18 років Дженні Гарт першою затвердили на роль в "Беверлі-Гіллз". Разом з Яном Зірінгом, Торі Спеллінг і Брайаном Остіном Гріном вона знімалася в серіалі протягом усіх його сезонів. За свою роботу акторка отримала премію Young Artist Awards в номінації "Краща молода акторка на телебаченні".
Після завершення серіалу Гарт знялася в декількох телевізійних і повнометражних фільмах. У відомому ситкомі "За що тебе люблю" Гарт працювала в парі з молодою тоді акторкою Амандою Байнс.
Запрошеними зірками у деяких серіях були її колеги по "Беверлі-Гілз". Серед них - Джейсон Прістлі, Ян Зірінг і Люк Перрі. У 2007 році зіграла в драмі "Дівчина зі статусом "Позитивна". Роком пізніше Гарт повернулася до свого образу Келлі Тейлор в спін-офф "Беверлі-Гіллз"- серіалі "90210: Нове покоління".
Разом з нею в проекті також брали участь Шеннен Доерті та Торі Спеллінг. В кінці минулого року третій шлюб Дженні Гарт з актором Дейвом Абрамсом був на межі краху, але вже в січні 2019 пара оголосила про возз'єднання. Акторка виховує трьох доньок від першого чоловіка.
Торі Спеллінг
Молоді роки Торі Спеллінг, мабуть, найбільше нагадують забезпечене життя, показане в серіалі "Беверлі-Хіллз".
Донька голлівудського магната і за сумісництвом продюсера серіалу Аарона Спеллінга, предки якого приїхали до США з Росії та Польщі, в 17 років отримала роль Донни Мартін - наївної та доброї дівчини, подруги найпопулярнішої учениці в школі, яку зіграла Дженні Гарт. Акторки, до речі, залишаються подругами в реальному житті.
Після закінчення зйомок в "Беверлі-Гіллз" Торрі Спеллінг пробувала свої сили у великому кіно. Вона знялася у фільмах "Дуже страшне кіно 2", "Любов все змінює", "Оголене кіно" і в декількох незалежних фільмах, але незабаром повернулася до роботи в телесеріалах.
У 2006 році в ситкомі "Скандалістка" акторка зіграла саму себе. Через рік разом з чоловіком Ліамом Макдермотом вона відкрила готель в Каліфорнії. Це стало приводом для створення їхнього власного реаліті-шоу "Торі і Дін: Закохані".
А в 2007 році акторка отримала сан священика, який може вінчати гей-пари. Крім акторської кар'єри, Спеллінг також запустила власну лінію ювелірних прикрас і спільно з Гіларі Ліфтін випустила книгу "sTORI Telling", яка очолила список бестселерів New York Times і була названа найкращою автобіографією знаменитості у 2009 році.
У червні 2011 року, коли втретє була вагітною, Спеллінг потрапила в аварію. У машині було ще двоє маленьких дітей актриси. На щастя, ніхто не постраждав. Пізніше акторка звинуватила в пригоді настирливого фотографа, від якого намагалася втекти на машині, в результаті чого і стався інцидент.
Зараз 55-річна актриса разом з чоловіком виховує п'ятьох дітей, молодшому з яких всього два роки.
Ян Зірінг
До моменту отримання ролі Стіва Сандерса в "Беверлі-Гіллз" 26-річний Ян вже мав досвід роботи на радіо і телебаченні. Спочатку він пробував свої сили у якості головного персонажа - Брендона, але в підсумку втілив образ його друга - хлопця з багатої родини, трохи розбещеного і розкутого, але вірного і відданого близьким людям.
Як і всі персонажі, які пройшли шлях від першої до останньої серії, герой Зірінга значно розвинувся, увібравши в себе безліч позитивних рис.
У 1993 році герой Зірінга з'явився в декількох серіях "Мелроуз-Плейс", який часто в загальних рисах порівнювали з "Беверлі-Гіллз", тільки для більш дорослої аудиторії.
2006 року Зірінг виступив актором і продюсером короткометражного фільму "Проти понеділка", за який отримав премію Audience Choice Award на кінофестивалі в Форт-Лодердейл.
З 2013 року разом з Тарою Рід актор знявся в серії науково-фантастичних фільмів "Акулячий торнадо".
Як і його колеги, взяв участь у багатьох телешоу. Серед них "Танці з зірками" і "Найгірший кухар Америки", в якому він зайняв друге місце.
Зараз Яну 55 років, він живе в Лос-Анджелесі, одружений на медсестрі Ерін Крісті Людвіг і виховує двох доньок - Мікі і Пенну.
Брайан Остін Грін
Серіали з послужного списку 46-річного Брайана Остіна Гріна, мабуть, найкраще відомі глядачам. Однак основною і найпопулярнішою його роллю залишається образ Девіда Сільвера - учня молодших класів престижної школи в Беверлі-Гіллз, який прагне дружити з крутими старшокласниками.
У 17 років Грін отримав роль в серіалі "Беверлі-Гіллз", яка зробила його знаменитим на весь світ. До того ж, молодий актор уже з'являвся в декількох серіях популярного наприкінці 90-х серіалу "Тиха пристань".
Після "Беверлі-Гіллз" актор виконував другорядні ролі в серіалах "Мелроуз-Плейс", "Сабріна - маленька відьма", "Термінатор: Хроніки Сари Коннор", "Таємниці Смолвіля" і "Відчайдушні домогосподарки".
Актор також пробував себе у виконанні репу, але його альбом One Stop Carnival успіху не мав.
Під час фільмування серіалу у Гріна зав'язувалися романи, здається, з усіма партнерками, з якими він зображував відносини на екрані. Актор зустрічався з Торі Спеллінг, Тіффані Тіссен, яка грала Валері Мелоун, і Ванессою Марсіл, яка виконала роль Джини Кінкейд.
У 2002 році Марсіл народила від актора сина. Під час фільмування серіалу "Надія і віра" Грін познайомився зі своєю майбутньою дружиною акторкою Меган Фокс, яка молодша за нього на 13 років. Пара досі разом, у них троє спільних дітей.
Габріель Картеріс
Габріель Картеріс втілила на екрані принципового редактора шкільної газети Андреу Цукерман, безнадійно закохану в головного героя Брендона Волша.
Картеріс була найстаршою з усіх акторів, яких затвердили на головні ролі в "Беверлі-Гіллз". До моменту початку фільмування їй виповнилося 29 років.
До участі в серіалі вона встигла повчитися в балетній школі Сан-Франциско, Лондонській консерваторії та Королівській академії драматичного мистецтва, що безсумнівно допомогло дорослій дівчині перевтілитися на екрані в школярку.
У березня 2016 року Картеріс стала президентом гільдії акторів США. Цю посаду колись обіймав Рональд Рейган, майбутній 40-й президент США.
У свої 58 років акторка заміжня і виховує двох доньок - Келсі і Моллі.
Люк Перрі
Люк Перрі - єдиний з прославленої вісімки головних героїв "Беверлі-Гіллз", кого не буде в продовженні серіалу.
19 березня 2019 року актора не стало через ускладнення, викликані інсультом. Йому було лише 52 роки.
Як і до більшості його колег по серіалу, популярність прийшла до актора саме після ролі в "Беверлі-Гіллз". Він зіграв Ділана Маккея - класичного поганого хлопця, в якого закохувалися не тільки екранні героїні, але й шанувальниці серіалу.
Разом з Джейсоном Прістлі вони розділили симпатії більшості жіночої аудиторії проекту. Під час роботи в "Беверлі-Гіллз" Перрі встиг знятися в повнометражному фільмі "Баффі - винищувачка вампірів" Джосса Уідона, який став основою відомого однойменного серіалу.
Актор також з'явився в епізодичній ролі у новому фільмі Люка Бессона в "П'ятому елементі".
Чимало робіт було у Перрі в мультиплікаційних шоу. Його персонаж з'явився в "Сімпсонах", "Джонні Браво" і "Гріффіни".
На початку 2000-х Перрі грав на Бродвеї в постановці фільму "Шоу жахів Роккі Горрора", пізніше він виконав головну роль в лондонській театральній адаптації фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі", в якій також брала участь зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" Елісон Ханніган.
У серіалі "За що тебе люблю", де головну роль грала Дженні Гарт, актор з'явився в образі її колишнього шкільного хлопця, нібито продовжуючи любовну історію, яка трапилася у них в "Беверлі-Гіллз".
За роль маніяка-гвалтівника в серіалі "Закон і порядок: Спеціальний корпус" актор був номінований на премію "People's Choice Awards". До своєї смерті Перрі ще встиг втілити образ батька головного героя в серіалі "Рівердейл".
Свою останню роль Перрі виконав у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Прем'єра картини запланована на липень цього року.
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