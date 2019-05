"Беверлі-Гіллз, 90210" повертається. Як змінилися герої за 30 років

Копирайт изображения Getty Images

Продовження знаменитого підліткового серіалу 90-х "Беверлі-Гіллз, 90210" вийде на екрани вже цього літа - і в ньому з'являться майже всі актори оригінального основного складу.

Нещодавно акторка Шеннен Доерті підтвердила свою участь в сиквелі. А це значить, що всі персонажі оригінального складу серіалу з'являться в його шестисерійному продовженні під назвою BH90210.

Єдиним, кого не побачать глядачі, буде Люк Перрі, який помер в березні цього року.

Вперше серіал з'явився на екранах в 1990 році, але очікуваної популярності не отримав. Тоді продюсери вирішили зробити "хід конем" і показали спеціальний "літній сезон" в 1991 році, тоді як всі інші серіали в цей час зазвичай просто повторювалися.

Підлітки, у яких на канікулах була можливість подивитися "Беверлі-Гіллз", добре оцінили героїв і перипетії серіалу.

У ньому було все: перше кохання, дружба, зрада, відносини з батьками і нерозуміння з боку однолітків. Серіал розкривав теми сексу, гомофобії, насильства, алкоголізму, наркоманії, жорстокого поводження в родині, расизму, антисемітизму, ранньої вагітності та захворювання на СНІД.

Над продовженням серіалу працюють Майк Чесслер і Кріс Альбергіні, сценаристи знятої у 2008 році франшизи "Беверлі-Гіллз 90210: Нове покоління", в якому багато акторів з оригінального серіалу теж з'являлися в образах своїх героїв 90-х.

За словами творців, продовження серіалу буде засновано на реальному житті самих акторів. Розповідаємо, як вони провели останні 30 років.

Джейсон Прістлі

Копирайт изображения Getty Images

Джейсон Прістлі був останнім, кого затвердили на роль в серіалі. Він зіграв головного героя "Беверлі-Гіллз" Брендона Волша. Йому був лише 21 рік - і за короткий період часу з актора-початківця з Канади він перетворився в улюбленця мільйонів дівчаток у всьому світі.

Він пропрацював в серіалі протягом усіх 10 років його існування. До 1998 року Прістлі був актором і режисером окремих серій, а потім пересів у крісло виконавчого продюсера аж до 2000 року.

Ще під час зйомок в "Беверлі-Гіллз" Прістлі знявся в головній ролі в драмі "Любов і смерть на Лонг-Айленді" разом з відомим британським актором Джоном Хертом.

Після завершення "Беверлі-Гіллз" Прістлі брав участь і знявся в декількох менш відомих серіалах і кінофільмах. Серед найбільш успішних проектів можна відзначити канадські серіали "Називайте мене Фітц" і "Приватні детективи", а також британський телефільм "День триффідів".

Пізніше Прістлі став режисером фільму "Північне прощання з правосуддям" для телеканалу Hallmark, в якому головну роль зіграв його колега і друг Люк Перрі.

Він був прихильником групи The Barenaked Ladies і зняв для них кліп на пісню "The Old Apartment" і взявся допомагати з просуванням.

Сьогодні найбільше вона відома завдяки композиції, яка стала основним саундтреком до серіалу "Теорія великого вибуху".

Пізніше актор ще промайнув у кліпі Брітні Спірс на пісню Boys.

Прістлі також відомий своєю пристрастю до швидкісних автомобілів. У 2002 році він потрапив в серйозну аварію, в результаті якої переніс складну операцію на хребті і отримав закриту травму черепа. Зараз Джейсону Прістлі 49 років, він живе в Лос-Анджелесі зі своєю дружиною Наомі Лоуд, з якою у нього двоє дітей.

Шеннен Доерті

Копирайт изображения Getty Images

У 18 років Шеннен Доерті отримала першу серйозну роботу в кіно в чорній комедії "Смертельний потяг", а на наступний рік її затвердили на роль Бренди Уолш в серіалі "Беверлі-Гіллз".

Вона стала першим актором першого плану, який залишив проект. Це сталося в четвертому сезоні через розбіжності, що виникли у Доерті з творцями та акторами серіалу.

Уже тоді пішли чутки про складний характер Доерті, який, втім, не завадив продюсеру "Беверлі-Гіллз" Аарону Спеллінгу запросити акторку в інший, не менш успішний серіал "Зачаровані", де з 1998 року вона грала головну роль.

Однак і тут її робота закінчилася в третьому сезоні. Цього разу акторка не змогла спрацюватися з виконавицею ролі сестри її героїні Алісою Мілано. З фільмів, в яких акторка знімалася після відходу з серіалів, можна відзначити кінострічки "Інший день", "Гарячі пальми" та "Скарби ацтеків".

Свій неспокійний характер Доерті змогла реалізувати в безлічі телевізійних проектів. Один з них - "Розлучення з Шеннен Доерті" - вона спродюсувала сама. У передачі акторка мала виконувати неприємні завдання, наприклад, розлучитися з бойфрендом за учасницю шоу або сказати героям, що про них насправді думають їхні друзі.

Інше реаліті-шоу "Загублені землі з Шеннен та Холлі" вийшло на екрани у 2015 році. У ньому акторка разом зі своєю подругою і колегою по серіалу "Зачаровані" Холі-Мері Комбс відвідували найпопулярніші, але цікаві місця США.

Доерті не раз потрапляла в список "100 найсексуальніших жінок світу" за версією журналу FHM і знімалася для журналу Playboy.

У 2015 році в акторки був діагностували рак молочної залози. Через два роки вона повідомила про ремісію. Це дозволило їй взяти участь в продовженні зйомок знаменитого серіалу.

Зараз акторці 48 років, вона втретє заміжня за фотографом Куртом Ісваренком.

Дженні Гарт

Копирайт изображения Getty Images

Виконавиці ролі розпещеної красуні Келлі Тейлор у цьому році виповнилося 47 років.

Проводячи своє дитинство на фермі в штаті Іллінойс, маленька Дженні навіть не підозрювала, що незабаром на неї захочуть бути схожими мільйони дівчаток по всьому світу.

У 18 років Дженні Гарт першою затвердили на роль в "Беверлі-Гіллз". Разом з Яном Зірінгом, Торі Спеллінг і Брайаном Остіном Гріном вона знімалася в серіалі протягом усіх його сезонів. За свою роботу акторка отримала премію Young Artist Awards в номінації "Краща молода акторка на телебаченні".

Після завершення серіалу Гарт знялася в декількох телевізійних і повнометражних фільмах. У відомому ситкомі "За що тебе люблю" Гарт працювала в парі з молодою тоді акторкою Амандою Байнс.

Запрошеними зірками у деяких серіях були її колеги по "Беверлі-Гілз". Серед них - Джейсон Прістлі, Ян Зірінг і Люк Перрі. У 2007 році зіграла в драмі "Дівчина зі статусом "Позитивна". Роком пізніше Гарт повернулася до свого образу Келлі Тейлор в спін-офф "Беверлі-Гіллз"- серіалі "90210: Нове покоління".

Разом з нею в проекті також брали участь Шеннен Доерті та Торі Спеллінг. В кінці минулого року третій шлюб Дженні Гарт з актором Дейвом Абрамсом був на межі краху, але вже в січні 2019 пара оголосила про возз'єднання. Акторка виховує трьох доньок від першого чоловіка.

Торі Спеллінг

Копирайт изображения Getty Images

Молоді роки Торі Спеллінг, мабуть, найбільше нагадують забезпечене життя, показане в серіалі "Беверлі-Хіллз".

Донька голлівудського магната і за сумісництвом продюсера серіалу Аарона Спеллінга, предки якого приїхали до США з Росії та Польщі, в 17 років отримала роль Донни Мартін - наївної та доброї дівчини, подруги найпопулярнішої учениці в школі, яку зіграла Дженні Гарт. Акторки, до речі, залишаються подругами в реальному житті.

Після закінчення зйомок в "Беверлі-Гіллз" Торрі Спеллінг пробувала свої сили у великому кіно. Вона знялася у фільмах "Дуже страшне кіно 2", "Любов все змінює", "Оголене кіно" і в декількох незалежних фільмах, але незабаром повернулася до роботи в телесеріалах.

У 2006 році в ситкомі "Скандалістка" акторка зіграла саму себе. Через рік разом з чоловіком Ліамом Макдермотом вона відкрила готель в Каліфорнії. Це стало приводом для створення їхнього власного реаліті-шоу "Торі і Дін: Закохані".

А в 2007 році акторка отримала сан священика, який може вінчати гей-пари. Крім акторської кар'єри, Спеллінг також запустила власну лінію ювелірних прикрас і спільно з Гіларі Ліфтін випустила книгу "sTORI Telling", яка очолила список бестселерів New York Times і була названа найкращою автобіографією знаменитості у 2009 році.

У червні 2011 року, коли втретє була вагітною, Спеллінг потрапила в аварію. У машині було ще двоє маленьких дітей актриси. На щастя, ніхто не постраждав. Пізніше акторка звинуватила в пригоді настирливого фотографа, від якого намагалася втекти на машині, в результаті чого і стався інцидент.

Зараз 55-річна актриса разом з чоловіком виховує п'ятьох дітей, молодшому з яких всього два роки.

Ян Зірінг

Копирайт изображения Getty Images

До моменту отримання ролі Стіва Сандерса в "Беверлі-Гіллз" 26-річний Ян вже мав досвід роботи на радіо і телебаченні. Спочатку він пробував свої сили у якості головного персонажа - Брендона, але в підсумку втілив образ його друга - хлопця з багатої родини, трохи розбещеного і розкутого, але вірного і відданого близьким людям.

Як і всі персонажі, які пройшли шлях від першої до останньої серії, герой Зірінга значно розвинувся, увібравши в себе безліч позитивних рис.

У 1993 році герой Зірінга з'явився в декількох серіях "Мелроуз-Плейс", який часто в загальних рисах порівнювали з "Беверлі-Гіллз", тільки для більш дорослої аудиторії.

2006 року Зірінг виступив актором і продюсером короткометражного фільму "Проти понеділка", за який отримав премію Audience Choice Award на кінофестивалі в Форт-Лодердейл.

З 2013 року разом з Тарою Рід актор знявся в серії науково-фантастичних фільмів "Акулячий торнадо".

Як і його колеги, взяв участь у багатьох телешоу. Серед них "Танці з зірками" і "Найгірший кухар Америки", в якому він зайняв друге місце.

Зараз Яну 55 років, він живе в Лос-Анджелесі, одружений на медсестрі Ерін Крісті Людвіг і виховує двох доньок - Мікі і Пенну.

Брайан Остін Грін

Копирайт изображения Getty Images

Серіали з послужного списку 46-річного Брайана Остіна Гріна, мабуть, найкраще відомі глядачам. Однак основною і найпопулярнішою його роллю залишається образ Девіда Сільвера - учня молодших класів престижної школи в Беверлі-Гіллз, який прагне дружити з крутими старшокласниками.

У 17 років Грін отримав роль в серіалі "Беверлі-Гіллз", яка зробила його знаменитим на весь світ. До того ж, молодий актор уже з'являвся в декількох серіях популярного наприкінці 90-х серіалу "Тиха пристань".

Після "Беверлі-Гіллз" актор виконував другорядні ролі в серіалах "Мелроуз-Плейс", "Сабріна - маленька відьма", "Термінатор: Хроніки Сари Коннор", "Таємниці Смолвіля" і "Відчайдушні домогосподарки".

Актор також пробував себе у виконанні репу, але його альбом One Stop Carnival успіху не мав.

Під час фільмування серіалу у Гріна зав'язувалися романи, здається, з усіма партнерками, з якими він зображував відносини на екрані. Актор зустрічався з Торі Спеллінг, Тіффані Тіссен, яка грала Валері Мелоун, і Ванессою Марсіл, яка виконала роль Джини Кінкейд.

У 2002 році Марсіл народила від актора сина. Під час фільмування серіалу "Надія і віра" Грін познайомився зі своєю майбутньою дружиною акторкою Меган Фокс, яка молодша за нього на 13 років. Пара досі разом, у них троє спільних дітей.

Габріель Картеріс

Копирайт изображения Getty Images

Габріель Картеріс втілила на екрані принципового редактора шкільної газети Андреу Цукерман, безнадійно закохану в головного героя Брендона Волша.

Картеріс була найстаршою з усіх акторів, яких затвердили на головні ролі в "Беверлі-Гіллз". До моменту початку фільмування їй виповнилося 29 років.

До участі в серіалі вона встигла повчитися в балетній школі Сан-Франциско, Лондонській консерваторії та Королівській академії драматичного мистецтва, що безсумнівно допомогло дорослій дівчині перевтілитися на екрані в школярку.

У березня 2016 року Картеріс стала президентом гільдії акторів США. Цю посаду колись обіймав Рональд Рейган, майбутній 40-й президент США.

У свої 58 років акторка заміжня і виховує двох доньок - Келсі і Моллі.

Люк Перрі

Копирайт изображения Getty Images

Люк Перрі - єдиний з прославленої вісімки головних героїв "Беверлі-Гіллз", кого не буде в продовженні серіалу.

19 березня 2019 року актора не стало через ускладнення, викликані інсультом. Йому було лише 52 роки.

Як і до більшості його колег по серіалу, популярність прийшла до актора саме після ролі в "Беверлі-Гіллз". Він зіграв Ділана Маккея - класичного поганого хлопця, в якого закохувалися не тільки екранні героїні, але й шанувальниці серіалу.

Разом з Джейсоном Прістлі вони розділили симпатії більшості жіночої аудиторії проекту. Під час роботи в "Беверлі-Гіллз" Перрі встиг знятися в повнометражному фільмі "Баффі - винищувачка вампірів" Джосса Уідона, який став основою відомого однойменного серіалу.

Актор також з'явився в епізодичній ролі у новому фільмі Люка Бессона в "П'ятому елементі".

Чимало робіт було у Перрі в мультиплікаційних шоу. Його персонаж з'явився в "Сімпсонах", "Джонні Браво" і "Гріффіни".

На початку 2000-х Перрі грав на Бродвеї в постановці фільму "Шоу жахів Роккі Горрора", пізніше він виконав головну роль в лондонській театральній адаптації фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі", в якій також брала участь зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" Елісон Ханніган.

У серіалі "За що тебе люблю", де головну роль грала Дженні Гарт, актор з'явився в образі її колишнього шкільного хлопця, нібито продовжуючи любовну історію, яка трапилася у них в "Беверлі-Гіллз".

За роль маніяка-гвалтівника в серіалі "Закон і порядок: Спеціальний корпус" актор був номінований на премію "People's Choice Awards". До своєї смерті Перрі ще встиг втілити образ батька головного героя в серіалі "Рівердейл".

Свою останню роль Перрі виконав у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Прем'єра картини запланована на липень цього року.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.