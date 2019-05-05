Дощ, пісні й батяри на роверах. Як Львів відсвяткував 763-ліття
У першу суботу травня Львів святкує свій День народження, втім, вже традиційно, відзначають його три дні. Цього разу гуляння припали на 3-5 травня, тема — Львів у стилі ретро.
Виставка старих автомобілів, карет, загальноміська хода, батяри на роверах та інші заходи чекали на львів'ян і гостей міста.
Один з основних заходів — загальноміська хода, в центрі якої — відтворення історичних подій королівських часів. Очолили її король Лев із королевою Констанцією. За ними крокували творчі колективи в традиційних українських костюмах, духові оркестри, велосипедисти та інші.
У Парку культури ім. Богдана Хмельницького цього року вперше відкрили Retro Lviv Festival. З найбільш популярних локацій — виставка ретро-машин та світлин старого Львова.
З видовищних подій — велопроменад батярів. Цей захід об'єднує шанувальників міських велосипедів та батярської культури початку ХХ століття.
Львівські батяри — представники своєрідної субкультури, яка об'єднувала людей з дивними, як на той час, поглядами, авантюристів і гульвіс.
"Любити Львів, любити жінок і любити жартувати", — таким був їхній лозунг.
До заїзду на День міста долучилися ті, хто мав класичний велосипед міської моделі та одяг у стилі англійської велосипедної моди 30-40-х років минулого століття.
Хтось одягав так і дітей, а дехто не пошкодував капелюха і для собаки.
У нетуристичній частині міста, на Левандівці, відкрили виставку карет. Але недільна злива змусила накрити старовинний транспорт, аби зберегти його.
Не обійшлося й без виступів етно-колективів.
Поціновувачам української культури не завадив навіть славнозвісний львівський дощ, який в останній день гулянь лив без перестану.
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