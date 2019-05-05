Дощ, пісні й батяри на роверах. Як Львів відсвяткував 763-ліття

Анна Беловольченко Для ВВС News Україна
  • 5 травня 2019
Велосипедист Копирайт изображения Олександр Кіншов
Image caption Велопроменад батярів став головним видовищем

У першу суботу травня Львів святкує свій День народження, втім, вже традиційно, відзначають його три дні. Цього разу гуляння припали на 3-5 травня, тема — Львів у стилі ретро.

Виставка старих автомобілів, карет, загальноміська хода, батяри на роверах та інші заходи чекали на львів'ян і гостей міста.

Один з основних заходів — загальноміська хода, в центрі якої — відтворення історичних подій королівських часів. Очолили її король Лев із королевою Констанцією. За ними крокували творчі колективи в традиційних українських костюмах, духові оркестри, велосипедисти та інші.

Король і королева Копирайт изображения Олександр Кіншов
Image caption Загальноміську ходу традиційно очолюють король Лев із королевою Констанцією
Діти Копирайт изображения УНІАН
Ансамбль Копирайт изображения Олександр Кіншов

У Парку культури ім. Богдана Хмельницького цього року вперше відкрили Retro Lviv Festival. З найбільш популярних локацій — виставка ретро-машин та світлин старого Львова.

З видовищних подій — велопроменад батярів. Цей захід об'єднує шанувальників міських велосипедів та батярської культури початку ХХ століття.

Львівські батяри — представники своєрідної субкультури, яка об'єднувала людей з дивними, як на той час, поглядами, авантюристів і гульвіс.

"Любити Львів, любити жінок і любити жартувати", — таким був їхній лозунг.

Жінка Копирайт изображения УНІАН
Велосипедист Копирайт изображения Олександр Кіншов
Жінка Копирайт изображения УНІАН
Чоловік Копирайт изображения Олександр Кіншов
Дитина Копирайт изображения УНІАН
Чоловік Копирайт изображения Олександр Кіншов
Розмова Копирайт изображения Олександр Кіншов
Жінка Копирайт изображения Олександр Кіншов
Хлопець Копирайт изображения Олександр Кіншов
Чувак Копирайт изображения Олександр Кіншов
З дитиною Копирайт изображения Олександр Кіншов
Велосипедисти Копирайт изображения Олександр Кіншов
Жінка Копирайт изображения Олександр Кіншов
Дівчина Копирайт изображения УНІАН

До заїзду на День міста долучилися ті, хто мав класичний велосипед міської моделі та одяг у стилі англійської велосипедної моди 30-40-х років минулого століття.

Хтось одягав так і дітей, а дехто не пошкодував капелюха і для собаки.

Діти Копирайт изображения УНІАН
З дитиною Копирайт изображения Олександр Кіншов
З дітьми Копирайт изображения Олександр Кіншов
Театр Копирайт изображения Олександр Кіншов
Собак Копирайт изображения Олександр Кіншов
Велосипедисти Копирайт изображения Олександр Кіншов

У нетуристичній частині міста, на Левандівці, відкрили виставку карет. Але недільна злива змусила накрити старовинний транспорт, аби зберегти його.

Карети Копирайт изображения Олександр Кіншов
Авто Копирайт изображения Олександр Кіншов
Авто Копирайт изображения Олександр Кіншов

Не обійшлося й без виступів етно-колективів.

Свято Копирайт изображения Олександр Кіншов
Image caption Дощ не завадив насолодитися святом

Поціновувачам української культури не завадив навіть славнозвісний львівський дощ, який в останній день гулянь лив без перестану.

Саксофоністи Копирайт изображения УНІАН
Саксофоністи Копирайт изображения УНІАН
Барабанщиці Копирайт изображения УНІАН

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