Катастрофа в Шереметьєво: що за літак Superjet100?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На борту літака "Аерофлоту" перебували 78 пасажирів і членів екіпажу.

Катастрофа в московському аеропорту "Шереметьєво" - друга для літака Sukhoi Superjet100. Це перший авіалайнер, повністю спроектований і збудований у пострадянській Росії, але за її межами на ньому майже не літають.

Жорстка посадка в Шереметьєво, яка призвела до загибелі більш ніж 40 людей, - не перша авіакатастрофа в історії лайнера.

Сім років тому, в травні 2012 року, в Індонезії "Суперджет" з реєстраційним номером RA-97004 розбився під час показових польотів - через помилки пілотів і диспетчерів лайнер врізався в гору.

Ця катастрофа сталася під час технічного польоту, й, попри загибель 45 осіб, той факт, що її причиною був людський фактор, не сильно позначився на репутації лайнера.

З 2011 року, коли почалася комерційна експлуатація "Суперджета", тільки остання катастрофа сталася під час польоту на пасажирських лініях.

Говорити про її причини ще зарано, а слідство розглядає кілька версій, включаючи і людський фактор, і несправність обладнання.

За вісім років експлуатації з SuperJet сталося кілька подій. Два великих потрапили в пресу: в 2013 році в Ісландії під час сертифікаційного польоту через несправність шасі літак із заводським номером 95005 приземлився з прибраними стійками (літак не був списаний, але не використовується на комерційних лініях), а в 2018 році лайнер з реєстраційним номером RA-89011 під час посадки в Якутську викотився за межі злітно-посадкової смуги. Цей борт відновлювати не стали.

Крім того, з ним, як і з іншими літаками, періодично відбуваються дрібніші неприємності, як от зіткнення з птахами чи відмова обладнання, що не призводять до аварій.

Що таке безпека?

Судити про безпеку авіалайнера за числом дрібних і великих авіапригод за певний період часу не зовсім правильно.

Цей показник необхідно розглядати в контексті числа скоєних зльотів-посадок або кількості часу, проведеного в повітрі.

Таку інформацію офіційно отримати майже неможливо, хоча активність кожного літака відстежується в реальному часі.

Якщо літак оснащений транспондером певного типу, який застосовують зокрема й на SuperJet100, то він передає в ефір дані про своє місцеперебування, і їх збирають та обробляють спеціальні сервіси в інтернеті.

Великі авіакомпанії, такі як російський національний перевізник "Аерофлот", маючи в своєму розпорядженні парк різних літаків, можуть збирати і вивчати статистику за різними типами повітряних суден і робити на підставі її аналізу висновки. У квітні 2018 року в розпорядження BBC потрапив документ, в якому аналізувалася подібна статистика "Аерофлоту".

У ньому йшлося про те, що у літаків Boeing і Airbus, які використовує "Аерофлот", показник "рівень безпеки польотів" оцінювався як високий. У літака SSJ-100 він вважався "середнім".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найбільший іноземний експлуатант російських "Суперджетів" - мексиканська авіакомпанія Interjet

"До найбільш серйозних ризиків, виявлених у звітний період (лютий 2018 року - BBC), відносяться ризики, пов'язані з попаданням повітряних суден (маються на увазі всі літаки авіапарку компанії - ВВС) у складні метеоумови, а також ризики, пов'язані з несправністю пілотажно-навігаційного обладнання ВС RRJ-95В", - йшлося в документі.

Авіаційні фахівці відзначають, що, коли мова заходить про безпеку, то це не означає, що літак може зламатися на землі або в повітрі, а вказує на те, випустять чи ні його в політ інженери і техніки на землі, а також скільки заплатять за обслуговування та ремонт фінансові відділи авіакомпаній.

Оскільки кожен борт перевіряють перед кожним польотом (крім того, кожен лайнер регулярно проходить сервісне обслуговування), то літак з невисоким рівнем безпеки просто менше літатиме. Це буде коштувати великих грошей, але в авіації компанії швидке витратять додаткові кошти, ніж випустять несправний літак у рейс.

Літаки на землі

В авіакомпаніях, які використовують SuperJet100, непоодинокі випадки багатоденного і навіть багатомісячного простою цих лайнерів.

У жовтні 2018 року третина літаків Superjet100 у великих авіакомпаніях не літала. За даними на 29 жовтня з 50 літаків SSJ100 авіакомпанії "Аерофлот" більш ніж шість днів поспіль не літали 15. З них лише два залишалися на землі з 19 жовтня, і один - з 18 жовтня.

Зараз з півсотні SuperJet у "Аерофлоту", за даними FlightRadar24, не літають протягом декількох тижнів або літають вкрай нерегулярно всього вісім машин.

З 22 літаків мексиканської компанії Interjet, судячи з того ж джерела, 16 не літають довше ніж місяць. Багато з них стоять на землі з минулого року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Superjet оснащений системою електродистанційного керування, тобто керується не за допомогою штурвала, а джойстиком

У листопаді 2018 року газета "Ведомости" написала, що основною проблемою лайнера стали двигуни SaM146, які виготовляє спільне російсько-французьке підприємство.

Крім того, що ці двигуни частіше ламаються, пишуть "Ведомости", літаки простоюють і через брак підмінних моторів. Керівництво "Цивільних літаків Сухого" (ЦЛС) раніше називало організацію пулу запасних двигунів та інших запчастин одним із пріоритетних завдань.

Усі ці проблеми вже призвели до труднощів з продажами літаків: у листопаді бельгійська компанія Brussels Airlines відмовилася від "Суперджетів" (в лютому їх лізингодавець - ірландська CityJet оголосила, що поверне літаки власнику), а в березні РБК і видання FlightGlobal написали, що про це ж починають замислюватися в мексиканській компанії Interjet, хоча рішення там не ухвалили.

Перший пострадянський

"Суперджет" для Росії був багато в чому іміджевим проектом - перший повністю спроектований і побудований в Росії авіалайнер, нехай не в найбільшому класі, але все ж таки був побудований, сертифікований і запущений у виробництво. І держава намагається його підтримати.

У вересні минулого року "Аерофлот" підписав з Об'єднаною авіабудівною корпорацією угоду на поставку ще 100 літаків "Суперджет". Їх поставлять авіакомпанії з 2019 по 2026 роки. ЦЛС планує створити нову, укорочену версію Superjet на 75 пасажирів, розраховуючи на те, що вона буде більш затребуваною на ринку.

У проекті брала участь велика кількість як іноземних компаній, так і спільних підприємств. У 2007 році частка іноземних матеріалів і комплектуючих в літаку склала 55,4%. А до 2016 року вона тільки збільшилася і склала 72%.

Зараз в ЦЛС проводиться програма імпортозаміщення - в компанії намагаються відмовитися від іноземних комплектуючих.

Льотні дані Superjet100, за оцінками фахівців, виявилися на світовому рівні. Оснащений електродистанційною системою управління, принцип якої відповідає тій, що використовує Airbus, літак виявився легким в управлінні.

"Кращого в житті нічого не зустрічав, - розповів BBC льотчик-випробувач ЦЛС Михайло Марков. - Стійкість і керованість. Грубо кажучи, якщо ви на ньому не літали, то я вас посаджу в "Суперджет", і ви на ньому злетите і сядете ".

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