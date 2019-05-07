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У світі виходить телевізійний міні-серіал "Чорнобиль" виробництва HBO та Sky.

Там ідеться про історію вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986 році та про людей, які намагалися подолати її наслідки.

Над створенням серіалу працював американський сценарист Крейг Мазін ("Мисливець і снігова королева", "Без відчуттів", "Ангели Чарлі"), а режисером став Йоган Ренк ("Ходячі мерці", "Пуститися берега"), який назвав міні-серіал найбільшим проектом у своїй кар'єрі.

Масштабні зйомки проходили впродовж чотирьох місяців навесні та влітку 2018 року в Литві та Україні.

Згідно з розкладом телеканалу HBO, серіал складатиметься з п'яти епізодів по одній годині кожен, які виходитимуть щотижня з 6 травня до 3 червня. В Україні він буде доступний на стрімінгових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv з підпискою, що включає колекцію "Амедіатека".

Міні-серіал розповідає про "одну з найгірших аварій в історії" та "хоробрих чоловіків і жінок, які принесли величезні жертви, щоб врятувати Європу від катастрофи, яку було важко уявити", - йдеться в описі фільму на сайті HBO.

Як створювався серіал?

Творець серіалу Крейг Мазін письмово розповів BBC News Україна про джерела, які використовував у роботі над сценарієм.

"Я провів надзвичайно ретельне дослідження, використовуючи всі можливі джерела, зокрема розповіді очевидців, документальні фільми, наукові звіти, книжки, написані радянськими та західними науковцями, інтерв'ю", - розповів пан Мазін.

"Як письменник я відчував величезну відповідальність не лише перед населенням колишнього Радянського Союзу, а й дуже конкретно перед народом України", - додає сценарист.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сценарист Крейг Мазін розповів, що використовував "всіх можливі джерела", працюючи над серіалом про "Чорнобиль"

"Оскільки наш серіал має на меті вшанувати пам'ять усіх тих, хто постраждав і пожертвував своїм життям внаслідок Чорнобильської катастрофи, ми дуже багато працювали над тим, щоб якомога правильніше відтворити всі культурні подробиці", - каже пан Мазін.

Для цього він багато радився з колишніми мешканцями Прип'яті та з вихідцями з України.

"Моя головна консультантка народилася в Кременчуку і мешкала в Києві у 1986 році, коли сталася фатальна Чорнобильська аварія. Я також напряму спілкувався з колишніми ліквідаторами та колишніми мешканцями Прип'яті", - розповідає сценарист.

Пана Мазіна також консультувала його давня подруга Дора Хом'як, американка українського походження, яка працює директором з розвитку американської неурядової організації "Разом", що допомагає українцям.

Як проходили зйомки?

Копирайт изображения HBO/Sky Atlantic Image caption Роль Прип'яті у серіалі "зіграв" Вільнюс. На фото - Стеллан Скарсгорд у ролі Бориса Щербини

Пан Мазін пояснює, що Литву обрали через те, що там, як і в багатьох колишніх радянських республіках, є багато будівель та локацій, які відповідають тому часу.

"Втім, найважливішим для нас був доступ до Інгалінської атомної електростанції з реакторами РВПК, яка була "сестрою" Чорнобильської АЕС. Можливість знімати всередині цієї АЕС та біля неї була надзвичайно важливою для того, щоб належним чином розповісти історію Чорнобиля", - розповів пан Мазін в коментарі BBC News Україна.

Ігналінська атомна станція припинила роботу в 2009 році. За конструкцією її реактори були схожі на Чорнобильську атомну станцію.

Один зі спальних районів Вільнюса "грав" роль Прип'яті, хоча як повідомляли литовські ЗМІ, режисер Йоган Ренк під час зйомок скаржився на пластикові вікна в будинках, яких, звісно, не було в радянському місті.

Кілька фінальних епізодів знімали влітку 2018 року в Києві.

Крейг Мазін розповів BBC News Україна, що під час створення серіалу відвідав зону відчуження, зокрема був на ЧАЕС та у Прип'яті.

"Ми також відзняли там багато матеріалу для серіалу, більшість з якого показують у самому кінці, щоб допомогти людям зрозуміти, що сталося з цією місцевістю", - каже сценарист.

За його словами, в Києві команда серіалу відзняла низку важливих епізодів з головними акторами, для чого залучили українські знімальні групи.

Хто головні герої?

Копирайт изображения HBO/Sky Atlantic Image caption У серіалі зокрема розповідається про пожежного Василя Ігнатенка (Адам Нагайтіс) та його дружину Людмилу (Джессі Баклі), яка намагається його врятувати

Творці серіалу наголошують, що "Чорнобиль" - не фільм-катастрофа, а насамперед історія про людей. Саме тому сама аварія на ЧАЕС стається на самому початку серіалу.

"Вибух - це насправді найменш цікаве з того, що сталося", - розповідав пан Мазін в інтерв'ю Variety. За його словами, в серіалі все відбувається з точки зору людей, тож він навмисно намагався не робити фільм схожим за структурою на звичайний фільм-катастрофу.

"Це нерозказана історія людей, які пожертвували своїм життям, щоб запобігти катастрофі, яка могла зробити велику частину Європи непридатною для проживання", - сказав Sky виконавець однієї з головних ролей Джаред Гарріс, відомий за серіалами "Корона" та "Божевільні".

Копирайт изображения HBO/SKY Atlantic Image caption Джаред Гарріс зіграв радянського науковця Валерія Легасова

У серіалі Джаред Гарріс грає Валерія Легасова, провідного радянського вченого, який був одним з перших, хто осягнув масштаб катастрофи.

"Він той, хто розуміє, наскільки погано це може завершитися… Це - найрозумніша людина в кімнаті, яку ніхто не слухає", - каже пан Гарріс про свого героя.

"Але також перед ним постає проблема, якої раніше ніколи не було, тож немає плану щодо того, як це можна виправити. Він використовує всі знання, що має, аби спробувати і зрозуміти, як можна запобігти тому, щоб ситуація вийшла з-під контролю і сягнула найгіршого масштабу", - каже пан Гарріс.

Копирайт изображения SKY UK/HBO Image caption Вчена Уляна Хомюк (Емілі Вотсон) намагається встановити причини трагедії

З Легасовим працювали десятки науковців, які допомагали з'ясувати і оприлюднити інформацію про те, що сталося. Їхнім втіленням у серіалі стала героїня Уляна Хомюк, радянська фізик-ядерник, роль якої виконує британка Емілі Вотсон ("Розсікаючи хвилі", "Гіларі і Джекі", "Життя і смерть Пітера Селлерса").

А шведський актор Стеллан Скарсгорд ("Догвіль", "Пірати Карибського моря: Скриня мерця", "Дівчина з татуюванням дракона") зіграв ще одного головного героя - заступника голови Ради Міністрів СРСР Бориса Щербину, якого призначили головою урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

"Чорнобиль - це попередження"

Копирайт изображения Sky UK/HBO Image caption "Якщо ми не пам'ятаємо жахливі сторінки історії, вони можуть повторитися", - каже творець серіалу Крейг Мазін

Творець серіалу каже, що "Чорнобиль" виходить саме зараз невипадково.

"Перш за все, світові потрібно знати повну історію Чорнобильської катастрофи, яка спричинила так багато страждань і трагедій для багатьох жертв. Світу також варто знати імена та обличчя людей, які так героїчно поводилися у боротьбі з невидимим смертельним ворогом", - каже Крейг Мазін.

"Якщо ми не пам'ятаємо і не вшановуємо пам'ять цих жахливих сторінок історії, вони цілком можуть повторитися", - додає він.

Творець серіалу каже, що на його думку, зараз відбувається "глобальна війна з правдою".

"Дедалі більше урядів і політиків використовують наратив, щоб збити з пантелику, затьмарити або приховати реальність від наших очей", - каже сценарист.

"Чорнобиль - це не просто трагедія, це попередження про те, що може статися, якщо люди, які мають владу, переконають нас вірити історіям, а не правді", - підсумовує пан Мазін.

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