На вихідних у деякі регіонах Європи раптово засніжило. Опади приніс циклон з півночі, а температура знизилася до двох градусів тепла.

Снігопади пройшли Нідерландами, Бельгією, сходом Франції та півднем Німеччини.

У Бельгії випало до 10 сантиметрів снігу, а у передгір'ях Альп товщина снігового покрову сягнула 20 сантиметрів.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Можливо, комусь сніг у травні й зіпсував настрій, але точно не дітям у Нідерландах

Копирайт изображения EPA Image caption Неочікуваний снігопад майже повернув час назад до Різдва у мальовничому містечку Гарміш-Партенкірхен, що у німецькій Баварії

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У передгір'ях Альп випало до 20 сантиметрів снігу

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Але й в сусідніх регіонах соковита весняна зелень вкрилася пухким білим простирадлом. Як на цьому полі у центральній Франції.

Копирайт изображения EPA Image caption Здається цю літню терасу ресторану відкрили трохи зарано

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У Франції цими вихідними якраз проходив фестиваль техно музики Teknival. Здається, сніг не завдав учасникам особливих клопотів

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Хіба фанатам техно доводилося час від часу бігати до вогнища, аби погрітись

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Складніше було автомобілістам, які вже перейшли на літні шини

Копирайт изображения Getty Images Image caption Снігопад ускладнив і без того непрості шестигодинні перегони етапу World Endurance Championship у Бельгії

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