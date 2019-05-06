Європу засипало снігом. Фото
- 6 травня 2019
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На вихідних у деякі регіонах Європи раптово засніжило. Опади приніс циклон з півночі, а температура знизилася до двох градусів тепла.
Снігопади пройшли Нідерландами, Бельгією, сходом Франції та півднем Німеччини.
У Бельгії випало до 10 сантиметрів снігу, а у передгір'ях Альп товщина снігового покрову сягнула 20 сантиметрів.
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