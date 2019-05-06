Європу засипало снігом. Фото

  • 6 травня 2019

На вихідних у деякі регіонах Європи раптово засніжило. Опади приніс циклон з півночі, а температура знизилася до двох градусів тепла.

Снігопади пройшли Нідерландами, Бельгією, сходом Франції та півднем Німеччини.

У Бельгії випало до 10 сантиметрів снігу, а у передгір'ях Альп товщина снігового покрову сягнула 20 сантиметрів.

Хлопчик грає зі снігом Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Можливо, комусь сніг у травні й зіпсував настрій, але точно не дітям у Нідерландах
Гарміш-Партенкірхен Копирайт изображения EPA
Image caption Неочікуваний снігопад майже повернув час назад до Різдва у мальовничому містечку Гарміш-Партенкірхен, що у німецькій Баварії
Передгір'я Альп Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption У передгір'ях Альп випало до 20 сантиметрів снігу
Франція Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Але й в сусідніх регіонах соковита весняна зелень вкрилася пухким білим простирадлом. Як на цьому полі у центральній Франції.
Ресторан Копирайт изображения EPA
Image caption Здається цю літню терасу ресторану відкрили трохи зарано
Франція Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption У Франції цими вихідними якраз проходив фестиваль техно музики Teknival. Здається, сніг не завдав учасникам особливих клопотів
Франція, фестиваль Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Хіба фанатам техно доводилося час від часу бігати до вогнища, аби погрітись
Автомобілі учасників фестивалю Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Складніше було автомобілістам, які вже перейшли на літні шини
Перегони у Бельгії Копирайт изображения Getty Images
Image caption Снігопад ускладнив і без того непрості шестигодинні перегони етапу World Endurance Championship у Бельгії

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