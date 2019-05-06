Малюк Меган і Гаррі: що про нього відомо

Копирайт изображения AFP Image caption Вранці 6 травня Меган Маркл народила хлопчика

У герцога і герцогині Сассекських народився син.

"Герцогиня й дитина здорові і добре почуваються, і подружжя дякує громадськості за розділену з ними радість і підтримку в цей дуже особливий час у їхньому житті", - повідомив офіційний акаунт Гаррі та Меган в Instagram.

Що ще відомо про нове поповнення в королівській родині?

Як назвуть малюка?

Це запитання на мільйон доларів.

Королівська родина не має чітких правил щодо вибору дитячих імен, але зазвичай керується традицією.

Для хлопчика букмекери робили ставки на імена Артур і Джеймс.

Утім, вони ж лідирували минулого року, коли герцог і герцогиня Кембриджські чекали на третю дитину. Та вони здивували публіку, назвавши сина Луї.

Копирайт изображения Martin Keene/PA Image caption На дівчинку фаворитом букмекерів було ім'я Діана

А яке в нього буде прізвище?

Можливо, маляті воно не знадобиться. Якщо він матиме титул принца (докладніше про це - далі), прізвище не обов'язкове.

Принц Гаррі та Меган також можуть дати дитині прізвище королівської родини - Маунтбаттен-Віндзор.

Воно утворене з тих прізвищ, які носили королева і принц Філіп, коли одружилися.

Та ймовірніше, що подружжя візьме приклад із герцога і герцогині Кембриджських й використає титул, даний їм королевою - Сассекські.

Усі троє дітей Вільяма і Кетрін мають у графі "прізвище" свідоцтва про народження герцогський титул батьків.

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Чи стане малятко принцом?

Про це краще спитати королеву, та якщо коротко - ні, принаймні не автоматично.

У 2012 році королева запровадила для принца Вільяма нове правило: всі його діти будуть принцами або принцесами, постановила вона.

До того цей титул по праву переходив лише старшому синові старшого сина принца Уельського - так вирішив у 1917 році король Георг V, якому не хотілося роздавати забагато титулів членам королівської родини.

Отже, діти принца Гаррі та Меган не матимуть цього титулу, якщо тільки королева не вирішить інакше.

А як щодо інших титулів?

Якщо королева не змінить правила (див. вище), ситуація з титулами буде дещо заплутана.

Можливо, ви пам'ятаєте, що у день весілля принц Гаррі отримав від королеви кілька титулів: герцог Сассекський, граф Дамбартон і барон Кілкіл.

Згідно з довідником з етикету Debrett's, старший син герцога може взяти собі один із "менших" титулів батька.

Тому хлопчик може стати графом Дамбартоном.

Чи можуть Гаррі та Меган відмовитись від титулів дитини?

Таке бувало.

Дочка королеви принцеса Анна відмовилась від королівських титулів своїх дітей Пітера і Зари.

Вона хотіла, щоби її діти мали якомога "нормальніше" життя.

Копирайт изображения Mark Cuthbert Image caption Пітер і Зара Філліпс виросли без королівських титулів

У розмові з журналістом газети Times Зара Тіндалл казала: "Батьки не дали нам титулів, аби наше дитинство було більш-менш таке, як у всіх. Коли ти вже маєш титул, дуже важко його приховувати".

У минулому принц Гаррі та Меган не боялися порушувати королівський протокол, тож не виключено, що вони підуть тим самим шляхом.

Чи можливо, що це малятко одного дня стане королем?

Теоретично так, але перед ним уже шість осіб.

Дитина принца Гаррі та Меган буде сьомою у черзі на успадкування британського престолу - відразу за своїм батьком.

Попереду, зокрема, усі діти Вільяма: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Чи матиме малятко громадянство США?

Так. Оскільки Меган досі є американською громадянкою, новонароджена дитина успадкує громадянство матері.

Будь-який американець або американка, які прожили у США мінімум п'ять років, автоматично передають громадянство своїм дітям.

Позаяк дитина народиться за межами США, Меган мусить зареєструвати її народження в американському посольстві у Лондоні.

Принц Гаррі, звісно, громадянин Великої Британії, отже, малятко матиме подвійне громадянство.

Очікується, що Меган отримає громадянство Британії, але ще нескоро - для цього треба прожити у цій країні щонайменше п'ять років.

Ставши британською громадянкою, герцогиня за бажанням зможе відмовитися від громадянства США; але її дитина зможе зробити це не раніше, ніж у 16 років.

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