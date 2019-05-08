Пляшка "Коли" і кіно. Як відпочивали солдати Другої світової у фото

Світ відзначає 74-ті роковини завершення Другої світової війни у Європі, в Україні це День пам'яті та примирення.
У цей день розповідаємо не про бої та криваве протистояння, а про те, як прості солдати по обидва боки фронту відпочивали та приходили до тями після жахів передової.
Сон
Солдати зазвичай намагалися поспати за першої ліпшої можливості, оскільки на передовій вони могли не мати такого шансу декілька днів поспіль.
Після сну можна й поїсти
Перерва у боях - гарний шанс для солдат поїсти гарячої їжі, бо в окопах вони часто мали хіба сухпайки.
Чай та міцніші напої
Ванно-банні процедури
Розваги: від риболовлі до пародій та кіно
Ігри
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