Пляшка "Коли" і кіно. Як відпочивали солдати Другої світової у фото

Світ відзначає 74-ті роковини завершення Другої світової війни у Європі, в Україні це День пам'яті та примирення.

У цей день розповідаємо не про бої та криваве протистояння, а про те, як прості солдати по обидва боки фронту відпочивали та приходили до тями після жахів передової.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Британські солдати читають путівник Францією для туристів на борту десантного катера, що прямує до Нормандії, пролив Ла-Манш, 1944 рік

Сон

Солдати зазвичай намагалися поспати за першої ліпшої можливості, оскільки на передовій вони могли не мати такого шансу декілька днів поспіль.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виснажені німецькі солдати сплять у воронці від снаряда, СРСР, 1942 рік

Копирайт изображения Getty Images Image caption Німецькі авіамеханіки та пілоти відпочивають на авіабомбах, польовий аеродром, СРСР, 1942 рік

Копирайт изображения Getty Images Image caption Польські артилеристи відпочивають після затяжного бою у Нідерландах, 1944 рік

Після сну можна й поїсти

Перерва у боях - гарний шанс для солдат поїсти гарячої їжі, бо в окопах вони часто мали хіба сухпайки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли служиш у підрозділі разом із собакою — доводиться ділитись. Німецькі солдати, 1939 рік

Копирайт изображения Getty Images Image caption Радянські солдати на привалі під час маршу, 1944 рік

Чай та міцніші напої

Копирайт изображения Getty Images Image caption Як же ж без чаю. Канадці п'ють чай перед відряджанням до Європи на самому початку війни, 1940 рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одна з перших партій "Кока-коли", яку привезли американським військовим до Італії. Солдати, які знаходяться на передовій уже чотири місяці, поспіхом п'ють, доки не надходить наказ повернутися на позиції, Монте-Кассіно, Італія, 1944 рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французи пригощають солдата Британського експедиційного корпусу у новорічну ніч, "Лінія Мажино" (система укріплень на кордоні Франції та Німеччини) 1939 рік

Копирайт изображения Getty Images Image caption А ось бельгійська дівчина пригощає прохолодним пивом двох британських солдатів у травні 1940 року. Вже наприкінці місяця британські й французькі солдати опинилися в оточенні у місті Дюнкерк

Копирайт изображения Getty Images Image caption Видача щоденної порції грогу британським морякам. Цю практику припинили у 1970 році.

Ванно-банні процедури

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поки один з розрахунку ППО виглядає ворога, решта мають змогу поголитись та оновити зачіски. Німецькі солдати, СРСР, 1942 рік

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британець миється у ванні, яку витягнули зі знищеного німецького будинку неподалік

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо у Європі ванну ще можна було знайти, то у пустелі доводилось обходитись без такої розкоші. Британські солдати, Північна Африка, 1943 рік

Розваги: від риболовлі до пародій та кіно

Копирайт изображения Getty Images Image caption Німецькі солдати з уловом, СРСР, літо 1941 року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аби не відставати від культурного життя вдома, можна було сходити у кіно. Прем'єра фільму Гері Купера для американських бійців у Нормандії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В умовах війни підтримувати зв'язок із рідними було складно, тому можливості написати листа дуже цінувалися. Німецькі солдати пишуть листа додому в окопі, СРСР, 1942 рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Отримавши листа з дому, витримками з нього могли поділитися з товаришами по службі. Радянські солдати під час перерви у боях, 1942 рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британський солдат зображає Святого Миколая й вітає дітей, Нідерланди, грудень 1944 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британський солдат пародіює Адольфа Гітлера для своїх товаришів, Франція, жовтень 1939 року — війна оголошена, але бойові дії у Франції ще не почалися, триває "дивна війна"

Ігри

Копирайт изображения Getty Images Image caption У той же період французькі солдати могли трохи пограти у карти біля укріплень "Лінії Мажино", 1939 рік

Копирайт изображения Getty Images Image caption На авіабомбах не лише спали, а й грали. Німецькі солдати грають у шахи на бомбі, 1941 рік

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американці грають у кості на сигарети, Лондон, 1942 рік

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