Коли про вагітність дізнаєшся під час пологів
Щороку у Великій Британії сотні дітей народжуються у матерів, які не знали, що вони вагітні. Клара Доллан була однією з тих, хто пережив так звану непомічену вагітність. Вона розповіла Нігалю Артанаяку з BBC Radio 5 Live про день, який почався, як завжди, а закінчився, тим, що вона стала матір'ю.
Був ранок понеділка. Я прокинулася о 04:00 від дуже сильного і різкого болю. Протягом останніх шести місяців я постійно приймала ліки, тому місячні припинилися. Перше, що спало на думку, - це ж треба, щоб вони почалися саме сьогодні, в перший день на новій роботі.
Мама дала мені парацетамол і сказала: "Тобі треба йти. Давай, збирайся". Біль повільно збільшувався. Напади тривали по півхвилини. Я страшенно нервувала, тому що раніше нічого подібного не відчувала.
Коли дісталась офісу, біль був настільки нестерпним, що пам'ятаю, як у мене в роті зламалася ручка, а нігті вп'ялися в блокнот. "Мені дуже погано, я не зможу працювати", - пояснила я начальнику і пішла.
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Під замком
Виявилося, що я загубила ключі від квартири, тому довелося викликати слюсаря. Він приїхав за дві години. Весь цей час я ходила, і це допомогло зменшити біль.
У голові безладно крутилися думки: "А може, я вагітна? Та ні, не може бути".
Коли прийшов слюсар, я була у повному розпачі. "Доведеться ламати двері", - пояснив він.
Коли ж я нарешті потрапила до помешкання, похапцем одягла піжаму і стрибнула у ліжко. Але де там! Єдине місце, де я почувалася більш-менш комфортно був туалет.
І тут мене "скрутило" так, що я почала кричати. На галас прибіг консьєрж.
"Викликайте "швидку". У мене серйозні проблеми!"- благала я.
"Виштовхнути" біль
У цей момент почалася сильна кровотеча. Консьєрж не знав, що робити, і постукав до сусідки, яка зазвичай працює вдома.
Ми з нею не були знайомі, навіть ніколи не перетиналися. Вона увійшла до моєї ванної кімнати, де я напівгола сиділа на унітазі. Я пояснила, що у мене, схоже, викидень.
Сусідка викликала "швидку".
Моє тіло було ніби не моє, і жоден орган не слухався.
Я інстинктивно виштовхувала біль. Раз, ще раз ... і побачила, як виходить голівка. Так на світ з'явилася моя донька Амелія - здорова доношена дівчинка.
Дитина кричала, а я плакала.
Я була виснажена настільки, що не могла поворухнутись.
Люди зазвичай готуються до того, щоб стати батьками. Я ж мала дві секунди, щоб зрозуміти, що відбувається і що мені робити. Я навіть хотіла все це приховати.
Приїхала "швидка", і чотири медики увійшли до моєї крихітної ванної кімнати. Вони оглянули крихітку, перерізали їй пуповину і обмили.
Дівчинка важила 3 кілограми 200 грамів.
Потім нас відвезли до лікарні.
Що таке непомічена вагітність?
- Цей термін описує стан, коли жінка не знає, що вагітна. Іноді вони не здогадуються про це аж до самих пологів.
- Одна з 2 500 жінок проходять через непомічену вагітність.
- На Британію припадає 300 таких пологів щороку.
- Однією з причин цього феномену може бути стрес.
- Жінки, які мають нерегулярні або взагалі не мають місячних, відчувають інші симптоми вагітності.
Джерело: Гелен Чейне, професор акушерства в Університеті Стерлінга.
Жодних проявів
У голові крутилося безліч усіляких думок: від "на що я житиму з дитиною" до "як же я пропустила і недогледіла".
Я була стрункішою, ніж зараз. Жодних нових бажань чи неочікуваних харчових звичок. Не було навіть болю у попереку. Нічого.
Двічі під час вагітності були місячні, однак настільки незначні, що скоріше нагадували плямки. Протягом останніх півроку я постійно приймала ліки і припинила за два тижні до народження Амелії.
В чому ж причина?
Виявилося, що моя плацента була розташована на задній стінці матки, тому я не відчувала рухів плоду. Коли моя донька ворушилась, це скоріше нагадувало мимовільну дефекацію.
Дехто сказав: "Це фейк. Вона все вигадала".
Однак на кону стояло здоров'я моє і дитини. Які можуть бути вигадки.
Я не хочу приховувати від доньки історію її народження. Коли прийде час, я все їй розповім.
Народження Амелії - це велике щастя і радість для мене.
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