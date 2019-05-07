Копирайт изображения Reuters Image caption Леді Гага у стилі "кемп"

Met Gala - благодійний захід Інституту костюмамузею Метрополітен у Нью-Йорку - вважається однією з найбільших подій у світовому календарі моди.

Бал відомий ексклюзивним списком гостей, дорогими квитками і екстравагантними нарядами, які щороку присвячені іншій темі.

Тема цього року - "Кемп: нотатки про моду". Її присвячено виставці з такою ж назвою, що незабаром розпочнеться в музеї, натхненням для якої стало есе "Нотатки про кемп" американської письменниці Сьюзен Зонтаґ 1964 року .

Сам термін "кемп" (camp) походить від французького дієслова se camper, що означає "займати позу надмірної манірності".

Адепти цього стилю вважають, що в ньому поєднуються краса і страхітливість, серйозність і фривольність, наївність і химерність.

Цьогорічні наряди, як і виставка, засновані на "іронії, гуморі, пародії, вигадках, театральності та перебільшенні".

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