Met Gala 2019: Леді Гага, Кардаш'ян та Кеті Перрі в сукні люстри

  • 7 травня 2019
Леди Гага Копирайт изображения Reuters
Image caption Леді Гага у стилі "кемп"

Met Gala - благодійний захід Інституту костюмамузею Метрополітен у Нью-Йорку - вважається однією з найбільших подій у світовому календарі моди.

Бал відомий ексклюзивним списком гостей, дорогими квитками і екстравагантними нарядами, які щороку присвячені іншій темі.

Тема цього року - "Кемп: нотатки про моду". Її присвячено виставці з такою ж назвою, що незабаром розпочнеться в музеї, натхненням для якої стало есе "Нотатки про кемп" американської письменниці Сьюзен Зонтаґ 1964 року .

Сам термін "кемп" (camp) походить від французького дієслова se camper, що означає "займати позу надмірної манірності".

Адепти цього стилю вважають, що в ньому поєднуються краса і страхітливість, серйозність і фривольність, наївність і химерність.

Цьогорічні наряди, як і виставка, засновані на "іронії, гуморі, пародії, вигадках, театральності та перебільшенні".

Співачка Леді Гага Копирайт изображения AFP
Image caption Співачка Леді Гага прибула в об'ємному рожевому наряді...
Леді Гага в чорній сукні Копирайт изображения AFP
Image caption ...під яким ховалася чорна сукня
Третій наряд - обтягуюча сукня кольору фуксії Копирайт изображения Getty Images
Image caption Третій наряд - обтягуюча сукня кольору фуксії
Леді Гага Копирайт изображения Getty Images
Image caption Це ще не все! Під сукнею виявився ще один наряд. Вже останній
Актор Езра Міллер Копирайт изображения Getty Images
Image caption Актор Езра Міллер продемонстрував незвичний макіяж
Серена Вільямс Копирайт изображения Getty Images
Image caption Серена Вільямс прийшла в неоново-жовтій сукні і такого ж кольору кросівках Nike
Британський співак і актор Гаррі Стайлз Копирайт изображения Reuters
Image caption Британський співак і актор Гаррі Стайлз обрав чорний топ і штани з високою талією
Співачка Жанель Моне Копирайт изображения Getty Images
Image caption Співачка Жанель Моне. Навіщо носити один капелюх, коли можна вдягнути одразу чотири?
Актор Джаред Лето Копирайт изображения Getty Images
Image caption Актор Джаред Лето, здається, вважає, що одна голова добре, а дві - краще
Кеті Перрі Копирайт изображения Reuters
Image caption Співачка Кеті Перрі вдягла костюм люстри. Дизайнер Moschino Джеремі Скотт назвав це своїм найскладнішим творінням
Американський акор і співак Біллі Портер Копирайт изображения AFP
Image caption Американський акор і співак Біллі Портер прийшов не лише в костюмі, але й з відповідним супроводом
Костюм Портера Копирайт изображения AFP
Image caption Костюм Портера також виявився з сюрпризом і приховував золоті крила
Сімейство Кардаш'ян не оминуло яскравого заходу Копирайт изображения Reuters
Image caption Сімейство Кардаш'ян не оминуло яскравого заходу
Каньє Вест і Кім Кардаш'ян Копирайт изображения Getty Images
Image caption Особливо виділився Каньє Вест, вдягнувши на бал просту чорну куртку за $43. Його дружина Кім Кардаш'ян прийшла в сукні від Тьєрі Мюглера, що нагадувала потоки дощу на оголеному тілі
Креативний директор модного дому Gucci Алессандро Мікеле Копирайт изображения Reuters
Image caption Креативний директор модного дому Gucci Алессандро Мікеле
Діпіка Падуконе Копирайт изображения Getty Images
Image caption Зірка Болівуду Діпіка Падуконе вбралася як лялька Барбі
Власник і керівник нью-йоркської театральної компанії на Бродвеї Джордан Рот Копирайт изображения Getty Images
Image caption Власник і керівник нью-йоркської театральної компанії на Бродвеї Джордан Рот сам перевтілився в театральну залу
Селін Діон Копирайт изображения Getty Images
Image caption Співачка Селін Діон, яку можна назвати королевою "кемпу", не розчарувала
Американська актриса, продюсерка і ЛГБТ-активістка Лаверн Кокс Копирайт изображения AFP
Image caption Американська актриса, продюсерка і ЛГБТ-активістка Лаверн Кокс обрала елегантну чорну сукню в поєднанні з яскравим макіяжем
Актриса Реджина Холл Копирайт изображения AFP
Image caption Актриса Реджина Холл
Американська актриса і модель Яра Шахіді Копирайт изображения Getty Images
Image caption Американська актриса і модель Яра Шахіді вбралася в пір'я...
Анна Вінтур Копирайт изображения EPA
Image caption ...Так само як і господарка вечора, головний редактор журналу Vogue Анна Вінтур

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