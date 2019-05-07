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Met Gala - благодійний захід Інституту костюмамузею Метрополітен у Нью-Йорку - вважається однією з найбільших подій у світовому календарі моди.
Бал відомий ексклюзивним списком гостей, дорогими квитками і екстравагантними нарядами, які щороку присвячені іншій темі.
Тема цього року - "Кемп: нотатки про моду". Її присвячено виставці з такою ж назвою, що незабаром розпочнеться в музеї, натхненням для якої стало есе "Нотатки про кемп" американської письменниці Сьюзен Зонтаґ 1964 року .
Сам термін "кемп" (camp) походить від французького дієслова se camper, що означає "займати позу надмірної манірності".
Адепти цього стилю вважають, що в ньому поєднуються краса і страхітливість, серйозність і фривольність, наївність і химерність.
Цьогорічні наряди, як і виставка, засновані на "іронії, гуморі, пародії, вигадках, театральності та перебільшенні".