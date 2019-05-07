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На перших організаційних зборах 38 суддів Вищого антикорупційного суду обрали голову - суддю з Харкова, 37-річну Олену Танасевич.

Вибори відбулись шляхом таємного голосування бюлетенями. Обрати керівника вдалось тільки з другої спроби.

Цей суд розглядатиме корупційні справи, які розслідує Національне антикорупційне бюро. Його робота може розпочатись вже найближчим часом.

Суду передадуть понад 200 справ, які зараз є в судах першої інстанції та в апеляції.

38 суддів Вищого антикорупційного суду призначили на посади 11 квітня 2019 року після майже піврічного конкурсу.

Суддів відібрали на спеціальному конкурсі, який відбувся за безпрецедентною для країни процедурою. 19 березня Вища рада правосуддя передала президенту на затвердження переможців.

За наполяганням західних партнерів та Міжнародного валютного фонду вирішальне слово у відборі мала Громадська рада міжнародних експертів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption До складу Вищого антикорупційного суду обрали 38 людей

До закону вписали норму, за якою міжнародні експерти фактично отримали право вето щодо будь-якого кандидата.

Так і вийшло - на фінальних стадіях відбору експерти відсіяли 42 претендентів, щодо яких були великі застереження про доброчесність, репутацію та статки.

З 38 призначених людей 22 раніше працювали суддями, 13 - адвокатами, ще троє - науковці.

Вищий антикорупційний суд складається з першої інстанції - 27 суддів, та апеляційної палати - 11 суддів.

Хто така Олена Танасевич

37-річна харків'янка Олена Танасевич (дівоче прізвище Немикіна) працювала суддею з 2012 році.

Під час конкурсу до антикорупційного суду вона показала найкращий бал з усіх претендентів.

Пані Танасевич народилась в 1982 році, а освіту здобувала спочатку в Харківському педагогічному університеті імені Сковороди, а потім у Харківській юридичній академії. З 2002 року працювала юристом, а потім помічником судді.

До обрання у Вищий антикорупційний суд пані Танасевич працювала в Печенізькому районному суді Харківщини.

У 2018 році вона захистила дисертацію і здобула ступінь кандидата юридичних наук. Олена Танасевич вільно володіє англійською мовою.

Чоловік пані Танасевич Михайло займається бізнесом у Харкові, родина має там квартиру та шість земельних ділянок.

Копирайт изображения court.gov.ua Image caption Олена Танасевич

Платня судді пані Танасевич у 2017 році склала 220 тисяч на рік, а прибуток її чоловіка - понад мільйон гривень.

Олена Танасевич з чоловіком є співвласниками компанії "Енергетична альтернатива".

Згідно з її декларацією, родина має автомобіль Peugeot 107, а також DAEWOO Sens та SSANGYONG Actyon.

Родина виховує одного сина - Серафима.

Батько пані Танасевич Віталій Немикін раніше працював в УБОЗ Харківській області, а сестра Ольга Малахова зараз працює у виконавчій службі області.

Два кола

Обрати голову вдалось тільки з другої спроби.

Спочатку судді висунули трьох кандидатів на посаду голови: екс-суддю зі Львова Олега Павлишина (набрав 14 голосів), Олену Танасевич (набрала 15 голосів) та екс-адвоката Міхеіла Саакашвілі Маркіяна Галабалу (набрав 9 голосів). Жоден з них не отримав більшості в 19 голосів, а тому оголосили другий тур.

У другому раунді голосування Олена Танасевич набрала 16 голосів, а Олег Павлишин - 15, ще семеро не підтримали жодного кандадата.

Тож всю процедуру голосування з висуненням нових кандидатів розпочали знову.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Судді Вищого антикорупційного суду на перших зборах

Під час нової процедури висунули на посаду всього дві кандидатури - ту ж саму Олену Танасевич, а також Ольгу Саландяк - екс-суддю зі Жмеринки.

Цього разу вже перше голосування виявило переможця - головою суду обрали Олену Танасевич. За неї проголосували 23 судді.

Хто така Ольга Саландяк

Ольга Саландяк народилась у 1980 році у місті Підгайці на Тернопільщині, не заміжня.

Юридичну освіту отримала в Одеській юридичній академії, а до цього вчилась у Вінницькому технікуму м'ясомолочної промисловості.

Суддею працює з 2012 року, а перед цим багато років була помічником судді та працювала в апараті різних судів Вінниці.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Президент призначив суддів Вищого антикорупційного суду напередодні 2 туру виборів

До обрання в антикорупційний суд працювала суддею Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області.

Має власну квартиру у Вінниці, а також задекларувала квартиру матері.

Річна платня в 2017 році складала 210 тисяч гривень. Також у декларації є 5 тисяч доларів готівки і 700 євро.

Заступником голови антикорупційного суду обрали екс-адвоката з Києва Євгена Крука.

У родини судді є дві квартири у Києві, а за містом будинок з сауною.

Їздить він на автомобілі Mitsubishi Lancer 2005 року, а за 2017 рік заробив 180 тисяч гривень.

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