Як поштові розсилки здійснили революцію в торгівлі

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"Увага! Остерігайтесь Montgomery Ward & Co! Вони - шахраї!"

Це попередження надрукувала на своїх шпальтах Chicago Tribune 8 листопада 1873 року.

Що ж такого зробив Аарон Монтгомері Ворд, щоб переконати редакцію видання Tribune в тому, що він керує фірмою, яка "полює" на сільських простаків?

Рекламна листівка Montgomery Ward & Co пропонувала понад 200 найменувань товарів за підозріло "утопічними" цінами. Більш того, вони не виставляли ці товари в магазині й не наймали агентів для їх продажу.

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"Насправді ці хлопці тримаються якомога далі від очей громадськості, а зв'язок підтримують лише через поштову скриньку", - писала Tribune.

Схоже, майстрам слова не спало на думку, що пан Ворд тому й пропонував свої "утопічні" ціни, що відмовився від дорогих приміщень і послуг посередників.

Однак загроза судового позову "допомогла" журналістам збагнути суть нової бізнес-моделі. Тому за кілька тижнів довелося публічно вибачатись - на шпальтах свого ж видання.

А от Ворд, не гаючи часу, розмістив текст вибачення на черговій рекламній листівці своєї компанії.

Що ще

"50 речей, які створили сучасну економіку" - радіопередача ВВС, яка розповідає про винаходи, ідеї та інновації, що допомогли створити сучасну економіку.

У свої двадцять з чимось клерк сільської крамнички Аарон Монтгомері Ворд переїхав до Чикаго і влаштувався на роботу до майбутнього магната, засновника торгової мережі Marshall Field & Company, Маршалла Філда.

Робота передбачала відвідування великої кількості сільських магазинів у фермерських громадах. Згодом Монтгомері Ворд зрозумів, що ці крамнички пропонують обмежений асортимент товарів за завищеними цінами.

Це помітили й самі фермери. Вони вже шукали способи, як не переплачувати за покупки у своїй глушині.

Можна було замовити товари поштою. Але таку послугу надавали лише кілька спеціалізованих фірм з обмеженою лінійкою товарів.

Ідея Ворда була одночасно простою й амбітною: продавати товари поштою з мінімальною надбавкою до закупівельної ціни. Якщо товар не подобався, його можна було відправити назад. Вартість повернення оплачував покупець.

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Осоромлена Chicago Tribune нарешті збагнула: "Схоже, у такий спосіб складно обдурити чи нав'язати комусь щось непотрібне".

А ще за два роки листівка Montgomery Ward & Co перетворилася на каталог, який мав 72 сторінки та пропонував 2 тисячі товарів.

Саме Монтгомері Ворду належить відомий вираз "Ви гарантовано будете задоволені, або ми повернемо вам гроші".

Наприклад, за 55 центів людям пропонували 250 конвертів кольору канарейкм або 144 ґноти до гасової лампи.

А за 6,5 доларів можна було побалувати себе дуже тонкою білою вовняною ковдрою. Пан Ворд друкував відгуки задоволених клієнтів, деякі з яких свідчили, що через його бізнес прибуток місцевих крамничок знизився вдвічі.

"Клуб Грольє" (найстаріше товариство бібліофілів в Північній Америці) долучив каталог Ворда до списку 100 найвпливовіших книжок, що вийшли друком в Америці до 1900 року. Він посів гідне місце серед таких творів, як "Хатина дядька Тома" Гаррієт Бічер-Стоу і Массачусетської книги псалмів.

"Каталог чи не найбільше сприяв поліпшенню якості життя середнього класу в Америці", - зазначили в "Клубі Грольє".

Він також став стимулом для конкурентів, зокрема для Sears Roebuck, майбутнього лідера ринку роздрібної торгівлі.

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До кінця 19-го століття поштові компанії заробляли близько 30 мільйонів доларів на рік. Це в сучасних економічних умовах мільярд доларів.

У наступні 20 років ця цифра зросла майже у двадцять разів.

Популярність поштового переказу сприяла підвищенню попиту на поштові послуги у сільській місцевості. У великих містах листи доставляли додому, а в селах людям доводилось йти до найближчого поштового відділення.

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Уряд усвідомив: якщо вони планують відправляти поштових працівників у сільську глушину, доведеться будувати дороги.

"Безкоштовна доставка у села" мало величезний успіх, а Montgomery Ward & Co і Sears Roebuck стали основними бенефіціарами.

Це був золотий вік пошти. Каталоги "виросли" до 1000 розкішно ілюстрованих сторінок, а вдячні клієнти з нетерпінням чекали на новинки.

"Забудьте про канарейкові конверти - лише за 892 долари ми надішлемо вам п'ятимісний бунгало", - обіцяли Sears Roebuck.

Насправді ж окрилений щедрою пропозицією клієнт отримував набір будівельних матеріалів і план зведення житла, який за складністю міг би конкурувати з сучасною IKEA.

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Багато з тих будинків простояли 100 років і сьогодні цілком придатні до життя. Інші змінили господарів неодноразово.

А от доля каталогу склалася не так добре.

Montgomery Ward & Co і Sears Roebuck почали будувати універмаги - все більше людей купували власні авто, що зробило покупки в торговельних центрах більш популярними, і каталоги втратили свою актуальність.

Montgomery Ward випустив останній каталог 1985 року, Sears Roebuck - кілька років по тому.

А попереду вже бавовніла доба інтернет-продажів: Amazon і друковані каталоги на 1000 сторінок - несумісні речі.

Цифрова економіка

Хоч кращі часи торгівлі по каталогам давно минули, в одній з країн світу такий вид комерції демонструє значну динаміку.

Темпи економічного зростання вражають. Уряд будує дороги та інфраструктуру в ізольованих сільських районах.

Ринок роздрібної торгівлі переживає бум. Клієнти "завалені" пропозиціями, а далекоглядні підприємці втілюють нові бізнес-моделі, які дозволяють робити замовлення просто з дому.

Це - Китай.

Сьогодні Піднебесна впевнено займає провідні позиції у сфері електронної торгівлі. Доказом слугують такі титани ринку, як JD.com і Alibaba

Обсяг електронної комерції Китаю перевищує США, Велику Британію, Францію, Японію та Німеччину разом узяті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулого року в "День одинаків" Alibaba влаштував гала-концерт за участю світових зірок

У листопаді минулого року Alibaba встановив новий рекорд у традиційний китайський день розпродажів, який отримав назву "День одинаків".

За перші 85 секунд роботи компанія заробила мільярд доларів, а до кінця першої години продажів - майже 10 млрд доларів.

"День одинаків" - справжня торговельна феєрія, яка за прибутковістю випереджає культові "Чорну п'ятницю" і "Кіберпонеділок" разом узяті.

Однак економічний розвиток села - це не лише розширення споживчого вибору і підвищення рівня життя середнього класу.

Гарні дороги та доступ до інформації створюють нові можливості для виробництва і продажу.

Економісти дослідили розвиток безкоштовної доставки у сільську місцевість в Америці, і виявили закономірність: щойно цю послугу запускали в новому окрузі, там одразу з'являлися інвестори.

Щось подібне відбувається у Китаї, де інтернет-гігант AliBaba розширює свою присутність у глибинці.

Феномен отримав назву "села Taobao" (Taobao - онлайн-ринок роздрібної торгівлі в структурі Alibaba).

Це сучасні китайські села, економіка яких залежить від виробництва товарів для продажу онлайн. Там виробляють все: від червоних фініків до срібних виробів ручної роботи та дитячих велосипедів.

Хто знає, можливо, цей підхід допоможе сформувати новий спосіб життя. Як це колись зробив Монтгомері Ворд.

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