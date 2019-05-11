Кримські історії українських моряків. Як затримували і звільняли рибалок

Копирайт изображения Facebook/Кримська солідарність Image caption Капітан судна "ЯМК-0041" Віктор Новицький досі залишається в Криму після затримання

4 травня минув рік відтоді, як російські прикордонники затримали в Чорному морі українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" з Очакова з п'ятьма моряками.

Їх звинуватили в незаконному рибному промислі. Згодом чотирьох членів екіпажу звільнили, а капітан судна досі перебуває в анексованому Криму.

А 7 травня на материкову Україну повернулись рибалки з села Стрілкового Генічеського району Херсонщини. Андрія Морозова і Руслана Кондратюка російські прикордонники з Криму затримали у вересні минулого року в затоці Сиваш, коли рибалки пристали до берега через поломку човна.

Повернення українських моряків - непроста і своєрідна процедура. Офіційно тут не фігурують фрази "заручники", "агресія", "обмін". Рибалок звинувачують у браконьєрстві, а суди виносять вироки тоді, коли досягаються політичні домовленості.

"Браконьєри" з Очакова

У травні 2018 року риболовецька фелюга "ЯМК-0041" була затримана неподалік мису Тарханкут у Чорному морі і доставлена на територію півострова "для проведення процесуальних дій".

Російські прикордонники в Криму тоді заявили, що українські рибалки проводили "незаконний промисел камбали-калкана в економічній зоні Росії".

У неволі опинилися чотири члени екіпажу: Сергій Калиниченко, Руслан Скрипник, Олег Блок та Геннадій Отичко, а також капітан судна Віктор Новицький. Капітану висунули обвинувачення у браконьєрстві і помістили у слідчий ізолятор Сімферополя.

Членам екіпажу жодних звинувачень не висували, однак документи в них забрали. За словами кримського адвоката Едема Семедляєва, який надавав допомогу морякам, вони проходили у справі як свідки.

Відповідь за "Норд"?

Незадовго до затримання судна "ЯМК-0041", 25 березня минулого року, українські прикордонники затримали риболовецьке судно "Норд" під прапором РФ з припискою у порту Керчі. Судно затримали за звинуваченням у вилові риби без відповідних документів.

Після цього ситуація в акваторіях Азовського і Чорного морів почала загострюватись. Російські силовики стали часто і ретельно перевіряти українських рибалок. Затримання моряків судна "ЯМК-0041" у ЗМІ часто називали відповіддю з боку Росії саме за "Норд".

Копирайт изображения ДПСУ Image caption Судно "Норд", яке в березні затримали українські прикордонники, було зареєстроване у Криму і ходило під російським прапором

Морські інциденти набули політичного забарвлення. Тривав судовий процес над капітаном "Норда" Володимиром Горбенком, якого звинуватили у браконьєрстві.

Інші члени екіпажу цього судна намагалися повернутися в Крим, але без українських документів прикордонники їх не відпускали. А в Криму утримувати моряків з Очакова, а їхнього капітана Новицького так само звинувачували у браконьєрстві.

Сім на сім без капітанів

Після тривалих переговорів з російською стороною, вдалося домовитись про обмін моряками. Наприкінці жовтня на материкову Україну повернулися члени екіпажу суден "ЯМК-0041" та "ЯОД 21-05" (цих моряків кримське ФСБ затримало в серпні минулого року).

До Криму натомість змогли виїхати члени екіпажу російського "Норду". Домовленості про обмін вели російський омбудсмен Тетяна Москалькова та колишня українська омбудсмен, а зараз віце-президент австрійської неурядової організації "Європейський інститут омбудсмена" Ніна Карпачова.

Згодом у лютому цього року до Криму виїхав і капітан "Норда" Володимир Горбенко. Російським ЗМІ він заявив, що спокійно перетнув КПВВ "Чаплинка" в Херсонській області. Однак українські прикордонники заявили, що він не міг легально перетнути цей пункт, бо не мав спеціального дозволу і перебуває під слідством.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption У жовтні 2018 року семеро моряків з судна "Норд", які на цій фотографії стоять разом з російським омбудсменом Тетяною Москальковою, повернулися в Крим

В цей час у Криму російські силовики продовжували утримувати капітана судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького, а також двох рибалок зі Стрілкового, Херсонської області.

7 травня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що моряки зі Стрілкового Руслан Кондратюк та Андрій Морозов теж повернулись додому.

"Щойно телефоном розмовляла з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Вона повідомила мені, що у рамках наших з нею попередніх домовленостей, були звільнені разом зі своїм судном утримувані на території окупованого Криму два херсонські рибалки - Руслан Кондратюк та Андрій Морозов", - написала пані Денісова у Facebook.

Копирайт изображения Фото надане Ніною Карпачовою Image caption Руслан Кондратюк повернувся в Україну

Віктор Новицький же досі залишається у Криму. В коментарі до посту Денісової про звільнення моряків зі Стрілкового дружина капітана "ЯМК-0041" Тетяна Новицька розкритикувала роботу Денісової з визволення її чоловіка.

Тетяна Новицька написала, що члени екіпажу "ЯМК-0041" не отримували жодної допомоги з офісу омбудсмена.

"У звільненні капітана Новицького ми, як і раніше, на Вас не сподіваємось", - написала Тетяна Новицька. Пані Денісова на цей коментар не відповіла.

Копирайт изображения Facebook/denisovaombudsman

"Мій чоловік досі там"

У коментарі для BBC News News Україна пані Новицька розповіла, що протягом усього періоду тримання очаківських рибалок у неволі, до них не з'явився жоден офіційний представник з України.

"Ми самі збирали кошти для чоловіків, платили адвокатам, обходили десятки кабінетів. Допомоги від офіційних структур так і не дочекалися, хоча це ж наші громадяни, яких тримали фактично в заручниках. Добре, що повернулися члени екіпажу. Але мій чоловік досі там", - каже вона.

В листопаді, додає жінка, завдяки домовленостям пані Карпачової, її чоловіку змінили міру запобіжного заходу і випустили з ізолятора.

"Тепер знімаємо йому квартиру (у Криму - Ред.). За ним слідкують, щоб він нікуди не виїхав. Суд по суті має відбутися в кінці травня", - додає Тетяна Новицька.

Чому Україна не допомогла фінансами?

У квітні минулого року уряд України ухвалив постанову №328, якою визначається порядок використання бюджетних коштів для захисту прав людей, позбавлених свободи "незаконними збройними формуваннями" чи "окупаційною адміністрацією" в Криму на Донбасі чи на території Росії.

Згідно з постановою, українським громадянам, які незаконно утримуються "окупаційними адміністраціями" чи владою РФ, передбачається правова допомога, грошові допомога, заходи соціальної реабілітації та інша допомога.

Однак у грудні 2018 року уряд вніс зміни до постанови, згідно з якими на таку допомогу можуть розраховувати лише люди, ув'язнені "у зв'язку з громадською або політичною діяльністю", а також їхні родини.

Тож звичайні цивільні моряки не можуть розраховувати на державну допомогу.

"Можуть відпустити після "суду"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Фахівець із морського права Борис Бабін вважає, що рибалки зі Стрілкового стали заручниками ситуації (архівне фото)

Експерт із морського права, екс-представник президента України в АР Крим Борис Бабін вважає, що Новицького можуть відпустити після рішення суду, яким його визнають винним.

"Буде якийсь вирок, можливо зарахують як покарання час його перебування в СІЗО, а потім відпустять після того, як вичерпається термін апеляції. Це реальний сценарій. Що буде з самим судном - невідомо, воно проходить у справі як речовий доказ", - коментує Бабін.

"На жаль, Україна відмовилась визнавати їх заручниками і ніхто, я вважаю, не буде займатися обставинами їх викрадення. Хоча ми спостерігали сплановану операцію з викрадення українських громадян із застосуванням кораблів російських прикордонників, до того ж - усе відбулося у водах поблизу материкової України. Не виключаю, що екіпаж "ЯМК-0041" буде скаржитись на Україну щодо дискримінації їхніх прав», - каже Бабін.

Заручники ситуації

Щодо рибалок зі Стрілкового Бабін додає: вони стали заручниками ситуації. Через несправність човна Руслан Кондратюк і Андрій Морозов опинилися на території анексованого Криму і були затримані росіянами.

За словами Ніни Карпачової, цих рибалок виявили випадково, під час відвідин Віктора Новицького у СІЗО Сімферополя у жовтні минулого року. Тоді, після консультацій із російським омбудсменом Москальковою, вдалося надати їм правову допомогу.

Зараз звільнені рибалки зі Стрілкового уникають контактів із пресою.

"Вони прості роботяги, думаю вони не хочуть нічого розказувати. Знаю, що до них уже приїжджали журналісти, але вони відмовились будь-що коментувати", - розповідає редактор генічеського видання "Новий візит" Геннадій Осьмак.

"Основні важелі тиску - політичні"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рибний промисел може бути небезпечним, поки Крим анексований, вважає Борис Бабін

Доки Крим залишається анексований Росією, акваторії Азовського і Чорного моря є територією небезпечною для промислу, навіть попри угоду між українською та російською стороною щодо розподілу квот на вилов живих біоресурсів, вважає Борис Бабін.

"У разі нового захоплення українських моряків я б радив звертатися до усіх можливих інстанцій: до Української незалежної морської профспілки, до незалежних правозахисників, безумовно подавати заяви до поліції, СБУ, до офісу омбудсмена" - каже Бабін.

"Однак, при всій повазі до цих органів, я вважаю, що основні важелі впливу на Росію - політичні", - зазначає він.

Ідеться, за його словами, зокрема про детальне документування таких випадків, висвітлення їх на міжнародних заходах, подання позовів до міжнародних судових структур.

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