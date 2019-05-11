Бойовики напали на п'ятизірковий готель у Пакистані
Озброєні люди увірвалися в п'ятизірковий готель у пакистанській провінції Белуджистан, повідомляє влада.
Сили безпеки оточили готель Pearl Continental у портовому місті Гвадар, який атакували щонайменше троє озброєних людей.
Повідомляється про стрілянину в готелі. За непідтвердженими даними, багато гостей евакуювали.
Белуджистан вважається найбіднішою провінцією Пакистану.
Цей регіон став центром багатомільярдного китайського інвестиційного проекту.
Готель є популярним серед закордонних туристів та бізнесменів. Наразі невідомо скільки людей перебувало в ньому під час нападу.
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