Як підвищити креативність? Сім способів
Звідки береться креативність і чому не всім вона притаманна? Пропонуємо кілька порад, як розкрити свій творчий потенціал.
1. Тримайте під рукою папір з ручкою
На курсах з творчого письма наголошують, як важливо мати при собі ручку і записник, щоб фіксувати свої спостереження і думки. Регулярно пишіть про те, що вам відомо, створюйте нових персонажів, наділяючи їх рисами знайомих вам людей.
Коли нам нема чого робити, а під рукою є папір з ручкою, ми несвідомо починаємо малювати.
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Вчені дослідили, що фігурки, рисочки і закарлюки, намальовані спонтанно, гармонізують емоційний стан і розвивають креативність.
2. Ваш телефон - ваш друг
Цікавитесь фото? Щоб спробувати свої сили, не потрібен дорогий дзеркальний фотоапарат. Для початку достатньо камери на мобільному телефоні.
Розміщуйте свої роботи у соціальних мережах. І нехай Instagram стане вашим онлайн-портфоліо.
Деякі люди привернули до себе увагу, демонструючи свою творчість за допомогою онлайн-фото. Існують навіть окремі конкурси на найкраще фото в Instagram.
3. Приберіть усе, що вас відволікає
Існує думка, що музика - особливо класична - є ключем до творчого поштовху. Однак дехто наголошує, що лише тиша й усамітнення допоможуть вашій творчій уяві засяяти новими фарбами.
Англійський дитячий письменник Роальд Даль писав книги у маленькій хатині, облаштованій в його саду. Всередині стояло велике зручне крісло. Далеко не всім дозволялося заходити до його "творчої хатини", тобто у письменника було місце, де він міг зосередитись на своїй роботі.
Джонатан Франзен, який здобув світову популярність завдяки роману "Поправки" (2001), працював у повній тиші. На очі він одягав пов'язку, на вуха - навушники зі звукоізоляцією, а текст на клавіатурі набирав наосліп.
4. Співпраця - ключ до успіху
Гарний спосіб стимулювати творчість - бути в оточенні інших людей, які займаються тим самим, що і ви.
Співпраця дозволяє обмінюватися ідеями, отримувати та пропонувати конструктивні відгуки, а також вчитися у людей, які мають більше досвіду.
Еллен Мара де Вахтер каже, що "спільне мистецтво" допомагає зрозуміти роль співпраці у суспільстві.
"Співавтори, спільна творчість яких була успішною, зазвичай визнавали і цінували ті відмінності, що були у групі. Ключ до успіху - не боротися з особистими відмінностями, а цінувати їх як невід'ємну частину творчого процесу".
5. Навчіться робити інакше
Деякі вчені вважають, що люди часто проявляють креативність, навіть не задумуючись про це.
Доктор Чарльз Лімб з університетської школи медицини Джонса Хопкінса каже: "Якщо ви згадаєте свою щоденну поведінку, то зрозумієте, що здебільшого вона є неспланованою та імпровізованою. Ви насправді не плануєте кожну секунду свого життя".
Але якщо ви відчуваєте, що креативності вам все ж бракує, існують наукові теорії, які стануть вам у нагоді.
Психолог д-р Сімона Ріттер з Університету Неймегена виявила, що зміни у ваших щоденних звичках - наприклад у тому, як ви звикли робити бутерброди - можуть стимулювати вашу творчість.
Вона каже, що люди мають бути відкритими до нових способів вирішення проблем і постійно прагнути отримати новий досвід.
6. Медитуйте та тренуйтеся
Фізичні вправи можуть допомогти мозку продукувати творчі ідеї. Доктор Рекс Юнг з Університету Нью-Мексико зауважив, що коли люди займаються творчістю, у лобових частках мозку спостерігаються чіткі зміни.
Доктор Юнг каже, що оригінальна ідея швидше за все виникне у вас тоді, коли в лобових частках буде менше активності.
Біг або медитація можуть цьому допомогти, адже завдяки ним знижується активність в лобових частках, що дозволяє продукувати більше ідей.
7. Будьте чуйними до себе і отримуйте задоволення!
Один з найважливіших способів підвищити свою креативність - не концентруватися на цьому аж занадто.
Професор Беріс Гаут з Університету Сент-Ендрюс вважає, що ключовий момент для творчості - радіти тому, чим ви займаєтесь: "Якщо ви обираєте заняття, яке вам подобається, а не те, що ви змушуєте себе робити, то задоволення стає винагородою, яка в свою чергу мотивує вас на подальшу креативність".
Важливо також розуміти, що невдачі - життєво важливий аспект творчості - багато художників і фахівців у галузі стверджують, що невдалі проекти ставали стимулом для виникнення успішних майбутніх ідей.
Як сказав колись Семюел Беккет: "Ви пробуєте. Ви програєте. Неважливо. Спробуйте ще раз. Програйте ще раз. Але програйте краще".
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