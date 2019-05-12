Як у Харкові сперечаються через намет і Жукова

Копирайт изображения Антон Авіжас

Понад тисяча харків'ян у неділю, 12 травня, вийшли на центральну площу міста, щоб провести мітинг на захист розташованого там волонтерського намету "Все для перемоги".

Прибрати його планує міська рада Харкова, на сайті якої зареєстрували петицію з такою вимогою. Знесення намету підтримав мер міста Геннадій Кернес. Також очільник міста пропонує повернути ім'я Маршала Жукова одному з проспектів міста.

Як харків'яни сперечаються через намет і ім'я Жукова, розбиралась ВВС News Україні.

Гільзи як нагадування

Копирайт изображения Антон Авіжас Image caption На захист намету вийшли понад тисяча людей

Біля намету "Все для перемоги" харків'яни почали збиратися опівдні. Серед учасників акції - представники різних громадських організацій, ветерани АТО та харків'яни, не згоді із позицією мера міста.

"Я проти знесення намету, вони (волонтери - Ред.) нам допомагали, коли армія була у поганому стані. Волонтерський намет не можна чіпати, адже в нас є ще окуповані території. Як Гепа (Геннадій Кернес) хоче проводити референдум, так от на Донбасі вже проводили референдум. Ось чим це скінчилося. Він хоче тут "ХНР" чи Росію? Хай скаже "дякую" волонтерам та армії, що Харків жив спокійно 5 років. Що люди не ночували у підвалах і у всіх цілі будинки ", - каже демобілізований боєць "Айдару" Оксана Шпак.

На центральній площі міста намет з'явився ще влітку 2014 року. Його поставили волонтери та активісти. У наметі збирали допомогу бійцям, які воювали на сході, згодом сюди приносили допомогу переселенцям. Саме тут проходили мітинги та акції.

Згодом перед наметом студенти "Академії дизайну та мистецтв" створили інсталяції, які мають нагадувати про близькість війни. Це гільзи від снарядів, які, як стверджують автори інсталяції, використовувала російська армія на Донбасі. Одна з них - від реактивної системи залпового вогню "Град", стоїть вертикально, її огортає маскувальна сітка.

"Брудний, дивитись неможливо"

Петиція про знесення намету з'явилась на сайті мерії Харкова ще 8 травня. Підтримати її закликав мер міста Геннадій Кернес. Після цього менше ніж за добу петицію підписали понад п'ять тисяч людей.

"На цей намет на пл. Свободи дивитися дійсно вже неможливо. Брудний, з якимись фрагментами снарядів, сам вже теж вибухав не один раз. Особисто я за те, щоб його прибрати", - написав у Facebook пан Кернес.

Копирайт изображения Антон Авіжас Image caption Снаряд перед наметом у центрі Харкова

У квітні 2019 року у наметі на площі Свободи дійсно стався вибух газу. За інформацією поліції, інцидент стався через необережне поводження з плитою, тоді один чоловік отримав чисельні опіки.

Згодом мер Харкова заявив, що намет у центрі міста стоїть незаконно і нагадує про війну.

"Новий президент обіцяв зупинити війну. В нас виходить - війна зупиняється, а в нас на площі Свободи стоїть намет зі снарядом, з усім, нагадуючи про війну. Навіщо це робити, я не можу зрозуміти. Згідно з законом намет стоїть незаконно".

Напередодні, 11 травня, Інспекція з паркування з міськради Харкова залишила біля намету припис. Чиновники вимагають демонтувати намет за три дні. Свої вимоги мотивують відсутністю документів на право встановлення. У разі невиконання припису, споруду демонтують за рішенням виконкому міськради.

Заважає парковці

Копирайт изображения Антон Авіжас Image caption Після мітингу біля намету учасники акції розгорнули український прапор, з яким пройшли центральною вулицею Харкова

Під час акції у неділю, 12 травня, активісти демонстрували заяву на пікет, яку подають щороку до міських органів влади та поліції. Намет, за їхніми словами, є частиною цього пікету. Кажуть, що не планують виконувати припис чиновників.

"Суть його така, що ми заважаємо дорожньому руху. Але подивіться ось там є розмітка. Ми можемо максимум заважати паркуванню. Але паркування тут дозволяють, коли тут немає масових заходів. В нас минуло п'ять років, марафонів, фанзон. І намет не заважав. І на шостий рік міськрада заявляє, що їм потрібне паркування саме зараз", - каже співорганізатор акції на захист намету Ігор Россоха.

"Ні реваншу"

У неділю біля намету харків'яни збирають підписи під зверненнями до місцевої влади, щоб намет залишили. На площі вишикувалася черга, щоб поставити підпис. Документ хочуть передати чиновникам у понеділок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2014 році чимало харківських антимайданівців виголошували на мітингах проросійські гасла

У Харківській обласній держадміністрації кажуть, що долю намету може вирішити суд.

"Якщо буде судове рішення, буде виконана процедура певна, тоді буде зрозуміло. Сьогодні підстав (для знесення - Ред.) жодних немає. Є документи, які засвідчують, чому тут стоїть цей намет, чому збираються тут люди, все решта, все інше - рішення приймається через суд", - зазначив заступник голови ОДА Михайло Черняк.

У соцмережах харків'яни сперечаються через намет - хтось його захищає, хтось пропонує знести, а хтось ставить під сумнів, як так швидко назбиралися п'ять тисяч підписів для його знесення.

"З точки зору як це виглядає, та актуальності. Можна всю тут ж інформацію важливу перенести у місце, де це було б і видно і не заважало руху та комфорту інших людей. Можна знаходити компромісні рішення. Я не проти перенесення намету", - каже харків'янка Ірина Головньова.

"Намет мозолить йому (Кернесу-Ред.) очі, бо нагадує про війну на Сході Донбасу", - пише у Facebook Ігор Соломадін, який прийшов на акцію на підтримку намету.

Після мітингу біля намету учасники акції розгорнули український прапор, з яким пройшли центральною вулицею міста до площі Конституції, де утворили коло біля монумента Незалежності.

Представники громадських організацій пообіцяли цілодобове чергування біля намету. Поряд чергує поліція.

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що має намір відкрити у наметі свою депутатську приймальню.

Між тим народний депутат Верховної ради від "Самопомочі" харків'янин Ярослав Маркевич вже відкрив власну приймальню у наметі.

На приймальню за словами нардепа вже є подання на ім'я голови Верховної ради Андрія Парубія. Це допоможе зберегти намет, вважає депутат.

Хочуть повернути Жукова

Мер Харкова у Facebook подякував всім, хто підтримав ініціативу намет знести і запевнив, що все відбуватиметься в рамках закону. Паралельно з питанням намету Геннадій Кернес підняв ще одне питання, яке викликало чималі дискусії.

Йдеться про повернення одному з проспектів Харкова його історичної, за словами Кернеса, назви "Маршала Жукова". Відповідну петицію також зареєстрували петицію на сайті міськради, яка вже зібрала понад 5 тис. голосів.

Проспект Маршала Жукова у Харкові був до 2016 році. Тоді його перейменували на проспект Петра Григоренка за законом про декомунізацію. Ім'я маршала СРСР Георгія Жукова викликає серед істориків неоднозначну реакцію. Одні цитують його слова про те, як він називав всіх українців зрадниками і пропонував не давати їм зброю під час Другої Світової. Інші називають такі його слова фейком.

На пропозицію щодо Жукова відразу відреагував керівник "Інституту національної пам'яті" Володимир В'ятрович, який заявив, що це суперечить закону про декомунізацію. У разі, якщо ім'я Жукова повернуть у Харків, він пригрозив харківським чиновникам зверненням до Генпрокуратури і до суду.

"Проводячи декомунізацію, харків'ян не питали, ламали через коліно Раду, на місцях "старалися" ОДА. Пам'ять людей, пане В'ятрович, ви здивуєтеся, може відрізняється від вашої. І, як показали останні вибори, люди вміють наполягти на своєму", - відповів на це мер Харкова Геннадій Кернес. Раніше пан Кернес обіцяв відновити у Харкові пам'ятник Леніну, який знесли під час мітингу у 2014 році.

Поки питання перейменування проспекту на Маршала Жукова не вирішене. Міськрада за Жукова ще не бралася.

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