Судді хочуть судитися із Порошенком. Що це означає?

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Генеральна прокуратура України перевірить, чи втручалися вищі посадові особи держави, серед яких і президент Петро Порошенко, у діяльність суддів Окружного адміністративного суду Києва після того, як вони ухвалили рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку.

Окружний адмінсуд визнав націоналізацію незаконною на користь бізнесмена Ігоря Коломойського, який звернувся до суду. Це рішення з'явилося за кілька днів до другого туру президентських виборів.

Київський окружний адміністративний суд в останній рік не вперше привертає увагу своїми резонансними рішеннями. Саме цей суд поновлював на посадах високопосадовців, звільнених Кабінетом Міністрів, зокрема, Романа Насірова та Сергія Бочковського, а також ухвалював рішення про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

На адресу суддів лунає багато критики від посадовців та політиків і у соціальних мережах.

А кілька днів тому Рада суддів України повідомила про намір здійснити "моніторинговий візит" до Окружного адміністративного суду у зв'язку з запитами про роботу суду і ухвалені ним рішення.

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Що не сподобалося суддям

Той факт, що ГПУ почала досудове розслідування, не означає, що буде порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу, яку називають судді: "втручання у будь-якій формі у діяльність судді з метою перешкодити виконання ним своїх обов'язків або з метою домогтися винесення неправосудного рішення".

Прокуратура має спочатку перевірити викладені у заяві суддів аргументи і тоді вирішити, чи буде порушено справу.

Судді Окружного адміністративного суду побачили загрозу судовій системі у коментарях, що пролунали на засіданні РНБО 18 квітня від Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови Нацбанку Якова Смолія. Засідання було скликане одразу ж після ухвали суду про незаконність націоналізації ПриватБанку.

"Сьогодні мене турбує зв'язка Коломойський-Зеленський перед виборами, які відбудуться 21 квітня, нам потрібно вжити всіх можливих заходів, щоб не допустити реваншу і пограбування держави олігархами, які зараз перебувають за кордоном", - заявив президент 18 квітня.

Петро Порошенко також доручив Генеральній прокуратурі й СБУ оцінити підстави для відкриття кримінального провадження проти суддів, які ухвалювали рішення про ПриватБанк.

Це, фактично, погроза одним суддям та своєрідний сигнал іншим Павло Вовк, голова Окружного адмінсуду Києва

А міністр юстиції Павло Петренко на тому ж засіданні РНБО заявив про необхідність звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із проханням прискорити процедуру оцінювання суддів "задля перезапуску" Окружного адмінсуду Києва.

Після таких кроків очільників України голова суду Павло Вовк на своїй сторінці у Facebook написав, що порадить суддям, які ухвалювали рішення про ПриватБанк, звернутися до правоохоронних органів, оскільки заяви посадових осіб є неприпустимими.

"Хочу подякувати за добру фіксацію власних, як на мене, неправомірних дій. Це завжди полегшує процес притягнення до відповідальності "авторів" таких заяв. Такі висловлювання, особливо поки судове рішення не набрало законної сили, - це фактично погроза одним суддям та своєрідний сигнал іншим, які здійснюватимуть його перегляд і що, в перспективі, на них очікує", - заявив Павло Вовк за кілька днів до другого туру виборів президента.

Хвороби та іспити

Минулого тижня суддів Окружного адміністративного суду чекали на кваліфікаційному оцінюванні, але 30 з них не прийшли на призначений час, включно із головою суду Павлом Вовком.

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"Неявка на оцінювання без поважних причин є підставою для звільнення судді. Однак комісія з'ясувала, що сталося із цими суддями. Вони всі в один день захворіли і надіслали нам довідки про хворобу. Вища кваліфікаційна комісія суддів не має права спростовувати чи перевіряти медичні довідки. Тому така причина є поважною, і для цих суддів призначено новий день складання іспиту", - розповів член комісії Михайло Макарчук в інтерв'ю "Громадському".

Суддів знову чекають на оцінювання 21 травня.

Як пояснюють у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, якщо під час оцінювання буде виявлено, що рівень компетентності, професійної етики або доброчесності недостатній, або ж якщо суддя відмовлятиметься від такого оцінювання, це буде підставою для звільнення судді з посади.

Під час оцінювання судді складають іспит, проходять співбесіду, а також комісія дає висновок щодо досьє судді.

У комісії також наголошують, що оцінювання ніяк не пов'язане з тим чи іншим рішенням Окружного адмінсуду, ця процедура триває із 2018 року, проте час проведення іспитів неодноразово переносився на прохання суддів.

Водночас, вищий орган суддівського самоврядування - Рада суддів України - "розглядає можливість здійснення моніторингового візиту до Окружного адміністративного суду міста Києва задля з'ясування питань, пов'язаних із забезпеченням нормальної роботи цієї судової установи".

"Представники Ради суддів України повинні скласти об'єктивну оцінку ситуації, що склалася і повідомити свою думку громадськості", - ідеться у повідомленні прес-служби Ради суддів.

Однак не відомо, коли такий візит має відбутися. Рада суддів також закликала ЗМІ та громадськість не політизувати події навколо Окружного суду.

Резонансні рішення

Окружний адміністративний суд Києва останнім часом постійно потрапляє у поле зору політиків і журналістів через резонансні рішення.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Екс-голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському одягли наручники на засіданні уряду у 2015 році.

Квітень 2018 року.Суд поновив на посаді екс-голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького, яким показово одягли наручники під час засідання Кабінету Міністрів кілька років тому. Суд зобов'язав виплатити їм по півмільйона гривень компенсацій із держбюджету через вимушені прогули.

Сергієві Бочковському інкримінують організацію схеми із закупівлі палива за завищеною ціною. У березні 2015-го Печерський районний суд Києва заарештував його на два місяці з можливістю виходу під заставу у понад мільйон гривень. Він сплатив заставу і вийшов на свободу. Василю Стоєцькому були висунуті підозри у перевищенні службових повноважень і у корупції.

Грудень 2018 року. Суд поновив на посаді колишнього очільника Державної фіскальної служби України Романа Насірова і зобов'язав виплатити йому із бюджету 183 тис гривень компенсації. Пан Насіров був звільнений з посади рішенням Кабінету Міністрів через підозри, висунуті НАБУ, у причетності до розкрадання 2 млрд гривень державних коштів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Уляну Супрун захищали і уряд Володимира Гройсмана, і президент Петро Порошенко

Лютий 2019 року. Суд ухвалив рішення про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я, але дозволив їй здійснювати повноваження як заступник міністра. Своє рішення суд пояснював тим, що Супрун виконувала обов'язки міністра з "ознаками очевидної протиправності".

Що каже Вовк

Голова Окружного адмінсуду Павло Вовк наполягає, що поновлення на посадах державних чиновників були ухвалені у чіткій відповідності до закону.

Він запевняв, що ці ухвали стосуються не змісту висунутих тим посадовцям звинувачень, а лише порушення процедури їх звільнення.

Павло Вовк наголошував, що суд розглядає багато справ про поновлення на роботі, і більшість цих судових рішень виконуються, на відміну від ухвал, пов'язаних із високопосадовцями.

Так само Павло Вовк переконаний у рішенні стосовно Уляни Супрун.

"Важко не погодитися з судом в тому, що, підкреслю, тимчасово призначена в. о. міністра охорони здоров'я Супрун ось уже протягом двох з половиною років виконує ці обов'язки, у тому числі визначає політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи міністерства, бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів, в той час як законодавчо цими функціями наділено виключно міністра охорони здоров'я, а не його в. о.", - запевняв він в інтерв'ю "Українським новинам" кілька місяців тому.

Чи відкриє суд шлях до розпуску Ради?

Не виключено, що ще одне рішення Окружного адмінсуду виявиться не менш резонансним. Саме цей суд розглядає кілька позовів громадян, які вважають, що коаліції у Верховній Раді не існує.

Суд вже задовольнив клопотання позивачів і звернувся до апарату Верховної Ради і коаліції парламенту із проханням надати поіменний список членів коаліції.

Деякі депутати Ради у розмові із ВВС News Україна висловлювали припущення, що ненадання такої інформації може стати підставою для суду ухвалити рішення про відсутність коаліції.

А це, своєю чергою, відкриє шлях новому президенту до розпуску Верховної Ради.

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