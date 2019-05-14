Інавгурація Зеленського: яку дату призначить парламент?

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На цьому пленарному тижні Верховна Рада має призначити дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Станом на ранок вівторка в парламенті зареєстровано чотири проекти постанови, які пропонують провести урочисте засідання 19 або 20 травня.

Сам Зеленський раніше пропонував депутатам погодити проведення інавгурації 19 травня. А згодом навіть звинуватив нинішню владу в затягуванні призначення цієї події.

Що пропонують депутати?

13 травня депутати зібралися на погоджувальну раду, під час якої обговорили це питання. "Станом на сьогодні зареєстровано п'ять постанов, одна з них відкликана", - повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Всі ці проекти пропонують різні дати проведення урочистого засідання, під час якого Зеленських складе присягу українському народу. Дві з них говорять про 19 травня, ще одна - про 20 травня.

А від депутата Блоку Петра Порошенка надійшла пропозиція провести інавгурацію в два етапи - 19 травня офіційно в залі парламенту, а 3 червня - на стадіоні "Олімпійський".

На цьому пленарному тижні депутати мають підтримати одну з цих пропозицій і призначити дату інавгурації.

Ще в понеділок, 13 травня, фракція БПП заявила, що збирає своїх депутатів, аби обговорити це питання та визначитися, за яку постанову голосувати. А вже згодом там заявили, що не будуть заважати проведенню інавгурації 19 травня.

Фракція "Батьківщина" заявила, що готова голосувати за будь-яку дату, яка підходить новому президенту та депутатам. За швидке визначення з датою на погоджувальній раді виступив і "Опозиційний блок".

Єдиною політсилою, як не підтримує 19 травня, є "Народний фронт". Там розкритикували ідею проведення урочистого засідання в День пам'яті жертв політичних репресій та запропонували дату 28 травня. Фракція анонсувала реєстрацію відповідного проекту постанови.

Позиція Зеленського

10 травня Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, яке адресував депутатам парламенту. За його словами, ті "тримаються за свої мандати" і тому затягують призначення дати його інавгурації.

Копирайт изображения Facebook/Команда Зеленського

"Поки ви трясетеся за свої мандати, колишній президент Петро Порошенко коїть незворотнє - робить активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропихнути свого голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення", - обурився Зеленський.

Коментуючи нові призначення Петра Порошенка, новообраний президент порівняв його з "туристом в єгипетському готелі", який "ніяк не зупиниться" і "тягне рушники".

"Я вас дуже прошу: здайте ключ, розрахуйтесь за міні-бар, і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити", - іронізував пан Зеленський, звертаючись до чинного президента.

Наприкінці звернення він ще раз наполіг на тому, що парламент має призначити дату його інавгурації на 19 травня.

"Країна потребує нормальної роботи усіх інституцій. Народ не повинен чекати, поки хтось напризначається перед довгою відпусткою".

В адміністрації президента у відповідь на цю критику заявили, що для Петра Порошенка прийнятна будь-яка дата інавгурації, яку визначить Верховна Рада, адже це в її компетенції.

"Україна - це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському. Передача влади - це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його згідно європейської традиції, так як це прийнято в демократичних країнах", - підкреслили в АП.

Там нагадали про запрошення Володимиру Зеленському, озвучене ще 30 квітня - не чекаючи інавгурації, провести зустрічі для того, щоб "обговорити найважливіші питання життєдіяльності країни".

"Відтак, в команді Петра Порошенка не сприймають жодних претензій щодо нібито затягування інавгурації", - підсумували у Порошенка.

Як відбуватиметься інавгурація?

День проведення інавгурації більшістю голосів має визначити Верховна Рада. При цьому час урочистого засідання, список гостей та інші організаційні моменти Андрій Парубій має узгодити з Володимиром Зеленським.

Копирайт изображения УНІАН

За законодавством, складення присяги новообраним президентом проводиться в сесійному залі парламенту. Захід транслюватимуть у прямому ефірі Національна телекомпанія та інші загальнонаціональні канали.

Порядок проведення інавгурації передбачає, що на початку виконується гімн України, потім голова Верховної Ради повідомляє про присутніх. Після цього голова ЦВК оголошує результати виборів.

Новообраний президент України кладе руку на Конституцію і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє, та оголошує присягу українському народу, підписує її текст та передає голові Конституційного Суду.

Далі голова КС оголосить про те, що новообраний президент вступив на пост глави держави, а керівник ЦВК вручить пану Зеленському посвідчення президента України.

Новому президенту також вручають офіційні символи влади - штандарт, знак президента, гербову печатку та булаву, а сам він з трибуни Верховної Ради має оголосити інавгураційну промову.

З цього моменту Володимир Зеленський офіційно вступить на посаду президента України.

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