Копирайт изображения Сергій Гудак

У Карпатському біосферному заповіднику зацвіла знаменита Долина нарцисів.

Вона розташована в урочищі Кіреші неподалік від міста Хуст на Закарпатті, в годині їзди від Мукачева.

Це унікальний ботанічний об'єкт, який є одним із найбільших у Європі осередків нарцису вузьколистого.

Цей високогірний вид рослин поширений в Альпах, на Балканах і в Карпатах і росте, як правило, на висоті 1100-2060 метрів над рівнем моря.

Унікальною Долину нарцисів робить зокрема те, що вона розташована на набагато меншій висоті - всього 180-200 метрів над рівнем моря: щоб побачити її, підніматися у гори не доведеться.

Копирайт изображения Сергій Гудак

Як же виникла Долина? Вчені припускають, що за часів льодовикового періоду через геологічні катаклізми з гір сповз величезний шмат землі разом із рідкісними рослинами.

Коли лід став сходити, з гір стікало багато води, і це сприяло акліматизації і розповсюдженню нарциса.

Копирайт изображения Сергій Гудак

Як правило, масове цвітіння у Долині нарцисів розпочинається наприкінці квітня - на початку травня, але через погодні умови цьогоріч нарциси розквітнули трохи пізніше ніж зазвичай.

Схожу ситуацію можна було спостерігати і минулого року.

Копирайт изображения Сергій Гудак

"Зараз у Долині пік цвітіння, трошки затрималися через похолодання", - розповідає Алла Хаятова, яка днями відвідала Долину нарцисів.

"Так цікаво: поляни "мігрують", щороку інша картина, купа туристів. Вчора була група з Китаю, наприклад", - додає вона.

Копирайт изображения Алла Хаятова

Триватиме цвітіння нарцисів ще близько двох тижнів.

Копирайт изображения UKRINFORM

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