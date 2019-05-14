Євробачення 2019: чим особливий цьогорічний конкурс?

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"Кожен артист мріє виступати на цій сцені", - каже 16-річна співачка Зена з Білорусі.

Наймолодша учасниця цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення не приховує свого захоплення через те, що бере участь у "найпопулярнішому конкурсі світу", що цього року проходить у Тель-Авіві.

Представниця Білорусі - одна з багатьох тих, хто допомагає змінити імідж Євробачення, яке в деяких країнах, зокрема у Британії, залишається приводом для численних жартів.

Інші країни роками відточують формулу успіху, відправляючи на конкурс своїх найпопулярніших і найкращих виконавців у надії на перемогу.

Євробачення - найбільший у світі музичний захід , який проходить наживо, дуже популярний серед молоді.

За даними Євробачення, у 42 країнах цей конкурс був у чотири рази більш популярним серед молоді віком 15-24 роки, ніж інші шоу в середньому.

Копирайт изображения Reuters Image caption Білоруска Зена репетирує перед виступом у півфіналі Євробачення в Тель-Авіві

Більшість учасників, які беруть участь у конкурсі цього року, - молодші 30 років, але Лука Ханні зі Швейцарії жартує, що у свої 24 почувається старим.

"Неймовірно бачити всіх цих молодих людей на конкурсі", - каже він.

Євробачення триває майже тиждень, враховуючи репетиції, два півфінали, фінал, а цього року ще й виступ Мадонни.

Але очікування триває місяцями. Для таких як 18-річна Джемма Лі - це "місце, де можна знайти нову музику".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Євробачення – 2019 у Тель-Авіві: дефіле учасників

Джемма та її друзі заснували спілку Євробачення у Бристольському університеті, аби обговорювати те, що її друг Люк Гардвік називає "Світовим чемпіонатом музики".

"Цього року - справжній мікс жанрів, - каже Джемма. - Несподівано, що будь-хто може дивитися Євробачення і зможе там щось для себе знайти".

Одного суботнього вечора у квітні 5 тисяч фанів на арені в Амстердамі відриваються на першій великій вечірці сезону, присвяченій Євробаченню.

Більша частина учасників, яких цього року 41, виступають перед натовпом, з хедлайнером Дунканом Лоренсом з Нідерландів, якого вважають одним із фаворитів.

Копирайт изображения PAUL BELLAART Image caption Дункан Лоренс - не дуже відомий у себе в Нідерландах, але на конкурсі його вважають одним із фаворитів

"Євробачення - це велика сцена для мене, особливо як для новачка, - каже він. - Я розглядаю це як шанс показати себе і дати людям почути мою музику".

За кулісами учасники вперше зустрічаються один з одним, оцінюючи конкуренцію і здобуваючи нових друзів.

23-річний Мікі Нунез з Іспанії вітає білоруску Зену.

Він обнімає її і каже, що молоді "є багато чого сказати про суспільство" і що конкурс є "хорошою можливістю для нашого самовираження".

Копирайт изображения JOSÉ IRÚN Image caption Представник Іспанії Мікі Нунез - з "великої п'ятірки" країн, які автоматично потрапляють у фінал (це Іспанія, Велика Британія, Франція, НІмеччина та Італія)

Тиждень потому 18 учасників прибувають до Великої Британії на лондонську вечірку, присвячену Євробаченню.

Британський учасник Майкл Райс розповідає про свій виступ в Амстердамі.

"Мої друзі вважають божевіллям те, що я їжджу по всіх цих країнах, - каже він. - Вони бачать уривки на Instagram, усіх цих фанів".

На його думку, це добре, що Британія не відправляє на конкурс жартівливих учасників. Настав час сприймати цей конкурс серйозно, каже Райс.

Біля Майкла стоїть один з тих учасників, яких найбільше обговорюють цього року, - 19-річний Білаль Ассані з Франції.

Про себе він каже, що він гей, квір, який виступає у стилі драг-квін, - і, за його словами, отримує через це "чимало ненависті та критики".

"Я довго боровся зі своєю ідентичністю і нарешті знайшов в собі силу ігнорувати інших", - пояснює Білаль.

Копирайт изображения DOROTHÉE MURAIL Image caption Білаль багато років був прихильником Євробачення, а зараз каже, що хоче допомогти молодим людям у тих країнах, де по телебаченню не показують таких, яких він

Прийняття розмаїтості - це те, що приваблює фанів зі спільноти ЛГБТ, які становлять велику частину прихильників Євробачення.

64-річна історія конкурсу пам'ятає перемогу драг-квін Кончіти у 2014 році та трансгендерної співачки Дани Інтернешнл, яка принесла перемогу Ізраїлю у 1998 році з піснею Diva.

Минулого року під час виступу від Ірландії на сцені танцювали як пара двоє чоловіків, що стало предметом цензури в Китаї.

Цього року громадськість збурили учасники з Ісландії - група Hatari, вдягнені у шкіряні костюми з шипами в стилі БДСМ.

Копирайт изображения Reuters Image caption Hatari з Ісландії позують на "оранжевій доріжці" Євробачення

За правилами Євробачення, всі учасники мають бути абсолютно аполітичними під час своїх виступів, але Тель-Авів став суперечливим місцем проведення конкурсу через ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Деякі зірки закликали перенести конкурс з Ізраїлю, а інші вимагали країни та учасників відмовитися від участі в конкурсі.

Гурт Hatari, який стверджує, що бере участь у конкурсі, щоб висвітлити політичні аспекти Ізраїлю, визнають, що їхній виступ "є контроверсійним".

"Такий конкурс як Євробачення був заснований на засадах миру та єдності", - каже співак Матіас Гаральдсон кореспонденту BBC.

"Ми вважаємо абсурдом те, що його приймає країна, затьмарена конфліктом та з відсутністю єдності. Якщо ми залишимо це непоміченим, це буде ганьбою", - каже артист.

Учасники гурту запевняють, що дотримаються суворих правил Євробачення і не робитимуть жодних політичних заяв під час свого виступу.

Учасник від Ізраїлю Кобі Марімі вважає, що конкурс є святом "музики та любові", а Кетрін Дуска з Греції каже, що виступає "для людей, а не для урядів".

Копирайт изображения RONEN AKERMAN Image caption Ізраїльський учасник Кобі Марімі виступатиме з піснею "Home"

Україна стала країною, яка не відправила свого учасника в Тель-Авів, після того, як співачку Maruv позбавили права участі в конкурсі.

Під час телевізійного ефіру в неї спитали про її погляди щодо Криму, який Росія анексувала в березні 2014 року.

Згодом суспільне телебачення України попросило її скасувати концерти в Росії, що було однією з умов її подальшої участі в Євробаченні.

Після суперечки вона відмовилася від участі в конкурсі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Maruv вважає, що її пісня Siren Song перемогла б на конкурсі, або "щонайменше потрапила б до кращої п'ятірки", оскільки це була "стовідсотково одна з найкращих пісень".

У розмові з кореспондентом BBC співачка пояснює: "Моєю мрією було представляти свою країну на конкурсі, але на пісенному конкурсі, а не на політичній арені".

"Мені було сумно і важко відмовитися від участі, оскільки я хотіла мати цей досвід, але більше я не буду брати участі", - сказала співачка.

Коментуючи її рішення, один з ведучих подкасту BBC про Євробачення Джейд Адамс каже, що це є свідченням того, що "Євробачення - це не лише пісенний конкурс, це дещо більше. Це стосується світу і того, як люди знаходять там собі місце".

Минулого року близько 186 млн глядачів дивилися, як ізраїльська учасниця Нетта здобула перемогу з феміністичною піснею Toy.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З того часу, як Нетта здобула перемогу у 2018 році, вона каже, що змогла перетворитися на ту, хто може допомогти іншим "прийняти те, що вони відрізняються".

Швеція, напевно, ставиться до свого відбору найбільш серйозно - і стабільно отримує місце в найкращій десятці.

Перемога Лорін від Швеції у 2012 році стала переламним моментом у трансформації Євробачення.

Її пісня Euphoria перемогла зі значним відривом, сягнувши вершин хіт-парадів у 17 країнах.

Цього року Швецію представляє Джон Лундвік, який каже, що Євробачення - це "священний Грааль музики".

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Джон Лундвік переміг на шведському конкурсі Melodifestivalen, де обирають того, хто представлятиме країну на Євробаченні.

Він зізнається, що раніше конкурс вважався несмаком, але каже, що зараз Євробачення перетворилося на "супермодну, хітову, суперартистичну річ, бути частиною якої - це круто".

Один з фаворитів, італієць Махмуд розповідає BBC, що коли мова йде про виступ, працює принцип "чим менше, тим краще".

"Якщо ви робите щось мінімальне, але круте та унікальне, то це, на мою думку, чудовий шанс показати як країна може робити щось сучасне та цікаве", - каже виконавець.

Копирайт изображения ATTILIO CUSANI Image caption Махмуд каже, що Євробачення - це "чудова можливість для країни показати своє мистецтво", оскільки це дуже масштабне шоу

Британський учасник Майкл Райс погоджується з Джоном та Махмудом, зазначаючи, що хоча багато людей не сприймають Євробачення серйозно, насправді "такої платформи для виступу більше ніколи не буде".

За останні роки Британія постійно опинялася у другій половині рейтингу учасників, але Майкл на це не зважає.

"Мені аж не віриться. Для мене велика честь представляти свою країну. Це величезне досягнення для мене, оскільки мені лише 21 рік", - пояснює він.

"Це буде дещо, про що я згадуватиму і казатиму: "Я брав участь у Євробаченні". "

Просто хочу, щоб мною всі пишалися", - додає виконавець.

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