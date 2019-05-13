Чи стане Коломойський "українським Березовським"?

Копирайт изображения Getty Images / УНІАН / BBC Image caption Борис Березовський (ліворуч) був одним з прихильників і соратників Володимира Путіна на виборах 2000 року, після перемоги якого активно давав інтерв'ю у російських медіа. А закінчилось все еміграцією. Зараз схожу активність у ЗМІ розвинув Ігор Коломойський. Чи повторить він долю "опального російського олігарха" у відносинах із Зеленським?

Бізнесмен Ігор Коломойський останнім часом розгорнув серйозну медіаактивність - він дає розлогі інтерв'ю, ділиться своїм баченням ситуації в Україні, філософськи оцінює вітчизняних політиків і радить Володимиру Зеленському "не поспішати".

Як відзначають експерти, все це нагадує численні інтерв'ю російського олігарха Бориса Березовського одразу після перемоги Володимира Путіна у 2000 році. У підсумку Березовський, який вважав себе одним з творців перемоги Путіна, отримав реноме "опального олігарха", емігрував і перетворився з прихильника президента РФ на його палкого супротивника.

Через нинішню публічну активність Коломойського також називають "сірим кардиналом" при новообраному президентові Зеленському - мовляв, бізнесмен вже намагається роздавати свої настанови.

Що ж може стояти за заявами Ігоря Коломойського і чи повторить він долю Березовського - ми запитали у політологів.

Що говорить Коломойський?

Копирайт изображения НТВ Image caption Ігор Коломойський з російською журанліисткою НТВ жартують про фігурку диригента. "Значить, це я", - сміється бізнесмен у сюжеті, під назвою "Не поспішай: Коломойський почав давати поради Зеленському"

Лише з початку травня Ігор Коломойський встиг дати два великих інтерв'ю українським журналістам, а потім поспілкувався і з російським телеканалом.

Спочатку бізнесмен та екс-губернатор Дніпропетровщини, який нині живе у курортному містечку в Ізраїлі, дві години проговорив з Bihus info, потім зустрівся з РБК-Україна, а далі став героєм ексклюзиву для російського провладного каналу НТВ.

У своїх інтерв'ю він заявляв, що не вважає себе олігархом, похвалив Арсена Авакова як міністра, який єдиний має залишитися в уряді, звинуватив Захід, що той "нам не допоможе і не допоміг" та назвав бойові дії на Донбасі "громадянським конфліктом".

"На Донбасі громадянський конфлікт... Воюють українці з українцями", - говорив Ігор Коломойський Bihus info, і додавав - Росія лише максимально підживлює цей конфлікт.

"Ми, українці, винуваті у тому, що між нами сталося те, що сталося. Ми", - пояснював вже російському "НТВ" Ігор Коломойський, який у 2014 році оголошував винагороду за затримку російських диверсантів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Зеленського відкидають звинувачення, ніби Коломойський матиме визначальний вплив на його політику, а самого бізнесмена називають "партнером" і "симпатиком"

А в розмові з "РБК-Україна" він нарікав, що саме Україна заблокувала виконання Мінських угод, адже не проводить вибори на Донбасі: "Чого ми боїмося цих виборів так? Потрібно поставити умови. Знову ж таки, можна було і по лінії Медведчука, про те, що Захарченко, Гіві, Моторолу, й інших, які себе заплямували, заберіть, будь ласка, до себе - вони не мають права проводити вибори. Так хто не виконує, на якому пункті застрягли? Вибори. Зробіть вибори".

Водночас, для сюжету "НТВ" український бізнесмен зробив реверанс і у бік російського президента Путіна: "Альтернативи Володимиру Володимировичу в Російській імперії немає. Якщо не буде таких, як Володимир Володимирович, то Російська імперія або ж Російська Федерація, розпадеться".

І, зрештою, у відповідь на питання тих же російських журналістів про поради Володимиру Зеленському, попросив переможця українських президентських виборів "не поспішати": "Треба огледітися. Вжитися в обстановку, в атмосферу, зрозуміти, куди ти потрапив, що ти маєш робити і до чого ти прагнеш".

Меседжі

Копирайт изображения УНІАН

"Навколо Зеленського є інформаційний вакуум - він та його команда не дуже чітко окреслюють контури майбутньої політики та відносин з олігархічними групами. Тому Коломойський, зважаючи на свій певний вплив на Зеленського, заповнює цей інформаційний вакуум і окреслює ці контури", - вважає політичний експерт центру "Дім демократії" Анатолій Октисюк.

"Це форма нового олігархічного консенсусу, який приходить на зміну Порошенку..., де кожен олігарх буде мати свою частину й всі будуть рівними серед рівних. Зрозуміло, що Коломойський буде трохи рівнішим", - додає політолог.

Про меседжі на майбутнє, які зараз "розсилає" Ігор Коломойський, говорить і експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Юрій Романенко.

"Оскільки Коломойський доклав руку до перемоги Зеленського, то йому приносить невимовну радість все, що зараз відбувається. Він нею ділиться й паралельно посилає меседжі певним групам еліт, які за всім цим уважно слідкують", - відзначає експерт.

Серед таких меседжів, зокрема, ситуація навколо "Приватбанку", націоналізацію якого Коломойський не раз називав незаконною, та непрості стосунки з МВФ, із Заходом і Росією.

"Він чітко розуміє, що говорить і в якій конотації. І переграє всіх журналістів, з якими спілкується, адже тримає у голові цілісну картину своїх інтересів, зокрема й непублічну інформацію. Тому й нав'язує той дискурс, який йому вигідний", - каже Юрій Романенко.

"Широка натура"

Копирайт изображения УНІАН Image caption "Можливо, Коломойський просто у власному стилі веселиться і це йому приносить якесь задоволення…" - пояснює медіактивність Коломойського політолог Юрій Романенко

Водночас політологи припускають, що вся ця медіаактивність насправді є "проявом натури" емоційного Коломойського.

"Це прояв характеру і стилю Коломойського - він любить публічність і йому подобається, коли до нього звертаються журналісти, любить пофілософствувати з ними", - пояснює керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"У своєрідному напіввигнанні і напівеміграції в Ізраїлі йому трохи сумно. Тому він хоче себе проявити, а зараз - особливо. Коломойський відчуває себе одним з переможців президентських виборів, і хоче всім про це сказати", - додає політолог.

"Можливо, Коломойський просто у власному стилі веселиться і це йому приносить якесь задоволення… Бачимо прояв його широкої натури, яка вимагає "масових гулянь" з приводу такої гучної перемоги, де він був одним з ключових елементів", - погоджується Юрій Романенко.

І в той же час, як робить припущення Володимир Фесенко, різноманітні публічні поради Зеленському можуть бути проявом того, що з Ігорем Коломойським, насправді, радяться менше, ніж він очікував.

"Дуже схоже, що зі сторони команди Зеленського немає звернень до нього по допомогу чи запрошень: "Приїжджайте, включайтеся в роботу з формування нової команди і будемо спільно управляти країною". І це йому не подобається - що його не те щоб ігнорували, але не дуже слухають. Тому він намагається давати поради через ЗМІ", - припускає Володимир Фесенко.

Утім, Юрій Романенко у цьому сумнівається: "Щоб дати поради Зеленському, Коломойському не потрібно використовувати медіа - він сам казав, що вони регулярно зідзвонюються".

Зміна антиросійської риторики

Копирайт изображения УНІАН Image caption У 2014 році Коломойський оголошував тисячі доларів винагороди за затримку диверсантів, а також допомагав добробатам, серед яких називають "Правий сектор", "Дніпро-1" і "Донбас"

Експерти також звертають увагу на зміну антиросійської риторики Ігоря Коломойського.

Якщо у 2014-2015 роках він був чи не найбільш радикальним прихильником рішучих дій на Донбасі, фінансував добробати і називав Путіна "шизофреніком маленького зросту", то зараз його вислови більш дипломатичні.

"Він вже два роки як змінив риторику, коли почав говорити про "громадянську війну" на Донбасі й про те, що треба домовлятися з тими, хто там сидить", - каже Анатолій Октисюк.

"Коломойський буде намагатися нормалізувати відносини з РФ, адже у нього є втрачені активи у Криму і на Донбасі. Ряд олігархів зацікавлені у, перш за все, економічній нормалізації стосунків з Росією. У них немає ідеології, а є суто прагматичні економічні інтереси", - додає експерт.

"Зараз риторика Коломойського дійсно стала більш гнучкою, вона вже не така агресивна, як у 2014-2015 роках. Він знов пропонує домовлятися - про переговори він говорив ще до президентських виборів", - визнає Володимир Фесенко.

На його думку, український бізнесмен таким чином подає Росії сигнал: "Я не такий поганий, я допускаю компроміси і готовий домовлятися".

"Можливо, він хоче стати одним з каналів переговорів росіян із Зеленським. Він вирішив, що може все, й тепер хоче почати велику гру", - додає політолог.

Як Березовський?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Березовський змушений був емігрувати і втратив бізнес у Росії після конфлікту з Путіним

"Коломойський може перетворитися на український варіант Березовського. Той поводився так само після перемоги Путіна - демонстрував, що він "кінгмейкер", "творець короля", і є найвпливовішою фігурою в країні", - проводить аналогії Володимир Фесенко.

Бізнесмен Борис Березовський - один з соратників російського президента Бориса Єльцина у 1990-х. Вважається, що він допоміг очільнику Кремля переобратися в 1996 році.

А коли Єльцин вирішив відійти від справ, то нібито Борис Березовський, власник багатьох медіа, став одним з творців тріумфу Володимира Путіна на виборах 2000 року.

Утім, вже того ж року Борис Березовський здав депутатський мандат й емігрував до Лондона, пояснивши рішення тим, що "не може достукатися до президента".

У підсумку Березовський аж до своєї смерті у 2013 році залишався непримиренним опонентом і активним критиком Володимира Путіна.

"Коломойський дуже нагадує Березовського після перемоги Путіна у 2000 році. Тоді Березовський також роздавав всім інтерв'ю. І Березовський, і Коломойський належать до однієї когорти людей, вони з однієї епохи", - вважає Юрій Романенко.

"У підсумку, Березовський дуже швидко опинився далеко від справ, адже Путін почав показувати, що він не хлопчик, а має своє бачення ситуації і правил гри, замість семибоярщини, до якої звикли Березовський та всі російські олігархи. Тому не можна виключати, що ми побачимо конфлікт між Зеленським і Коломойським у близькому чи трохи більш віддаленому майбутньому", - припускає Юрій Романенко.

"Коломойський так само може програти і втратити свої стосунки з Зеленським", - резюмує Володимир Фесенко.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!