Чим Україна дивуватиме Канни: 4 історії про кінофестиваль
Два українських фільми привезли відразу три нагороди з Каннського кінофестивалю минулого року. Що Україна представить у Каннах цього року? ВВС News Україна поговорила з творцями фільмів, відібраних до найпрестижнішого кінофестивалю світу і дізнались, яким буде український павільйон.
Павільйон у стилі Приймаченко
72-й Каннський фестиваль відкрився 14 травня. Червона доріжка на набережній Круазет традиційно зібрала гучні імена кіносвіту і прекрасні сукні.
Тут працюватиме міжнародний кіноринок Marché du Film, де Україну представлятиме Національний павільйон, декорований з елементами робіт української народної художниці Марії Примаченко.
У павільйоні зі слоганом #UkraineIsYourDestination учасникам світового кіноринку розповідатимуть про Україну - які фільми знімають у нас, і чому варто їхати знімати стрічки сюди, які можливості для кіновиробництва є Україні: сервіси, локації, професійні команди та студії, які є фільми, готові до дистрибуції та кінофестивалів.
"Національний павільйон - це так зване культурне посольство, де продюсери, представники кінофестивалів, журналісти з усього світу можуть знайти інформацію про Україну", - говорить Анна Волкова, менеджерка міжнародних проектів Української Кіноасоціації.
На український павільйон в Каннах Державне агентство з питань кіно витратило цього року 1,4 млн гривень, що у двічі більше, ніж минулого року.
Українською кухнею представників світової кіноіндустрії частуватимуть під час українського прийому та бізнес-ланчу, де презентуватимуть українські кінопроекти.
Канни побачать фільм про кримських татар
І хоча найбільша увага у Каннах буде прикута до Квентіна Тарантіно, який встиг до фестивалю закінчити стрічку "Якось у Голлівуді", українські фільми також позмагаються за призи, хоча і не в основній програмі.
Україну в Каннах представлятиме стрічка "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва, яка увійшла до програми "Особливий погляд", другої за значимістю після основного конкурсу програма Канн. Метою цієї програми є представлення "нетипових" для основного фестивального конкурсу фільмів.
Минулого року українського режисера Сергія Лозницю назвали найкращим режисером в "Особливому погляді". Його художній фільм "Донбас" відкривав цю програму.
"Особиста історія"
Прем'єра українського фільму "Додому" відбудеться на кінофестивалі 22 травня. Перед поїздкою у Канни Наріман Алієв розповів ВВС News Україна, що вважає цей фільм частково своєю особистою історією: "9 років тому загинув мій рідний брат. Цей фільм - посвята моїм батькам, моєму брату. Це кіно про певне дорослішання, про те, як тяжкі часи об'єднують".
В центрі сюжету історія кримськотатарської родини, двоє синів якої після анексії виїхали з Криму. Старший син загинув під час конфлікту на Сході. Батько з молодшим сином забирає тіло, щоб поховати сина вдома в Криму.
Стрічка EVGE ("Додому") є повнометражним дебютом пана Алієва, який працював над ним три роки, і цей дебют відбудеться відразу у Каннах. "Каннський фестиваль - це дуже круто, це дуже приємно, але це все робилося продюсерами протягом трьох років, щоб дійти до цього", - каже пан Алієв.
Робота над фільмом тривала три роки. Стрічку про повернення до Криму знімали також по дорозі на південь - від аеродрому під Києвом до Миколаївської і Херсонської областей. Наріман Алієв називає історію стрічки "Додому" універсальною і сподівається, що вона знайде відгук серед глядачів у Каннах.
Поїздка за нареченими
До програми короткометражних фільмів у Каннах відібрали ще один фільм, знятий за участі України - це стрічка "Анна" ізраїльського режисера Декеля Беренсона.
В центрі фільму самотня жінка, яка живе на охопленому війною сході України та відчайдушно прагне змін. "Анна" - це іронічний погляд ізраїльського режисера Беренсона на туристичні поїздки іноземців за нареченими до України.
Над фільмом працювали кінокомпанії з України, Ізраїлю та Великої Британії, хоча зняли стрічку повністю в Україні і коштувало це 45 тисяч доларів. Зйомки проходили у Києві і Кривому Розі, де, за словами продюсера стрічки Віталія Шереметьєва, були найбільш вдалі локації, відчувався колорит міст.
Світова прем'єра відбудеться у Каннах, а українська - на кінофестивалі "Молодість".
Нові імена
До Канн також запросили українського сценариста і режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука з проектом фільму "Памфір". Він візьме участь у програмі Cinefondation Residence. Ця подія на Каннському кінофестивалі покликана відкривати нові імена та допомагає молодим режисерам із розробкою проектів.
Долю пальмових гілок вирішуватиме журі Каннського фестивалю, яке у 2019 році очолив мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту.
25 травня у Палаці фестивалів і конгресів роздадуть нагороди.
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