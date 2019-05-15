Чим Україна дивуватиме Канни: 4 історії про кінофестиваль

Копирайт изображения Anadolu Agency Getty Image caption Червона доріжка Канн до зустрічі гостей готова

Два українських фільми привезли відразу три нагороди з Каннського кінофестивалю минулого року. Що Україна представить у Каннах цього року? ВВС News Україна поговорила з творцями фільмів, відібраних до найпрестижнішого кінофестивалю світу і дізнались, яким буде український павільйон.

Павільйон у стилі Приймаченко

72-й Каннський фестиваль відкрився 14 травня. Червона доріжка на набережній Круазет традиційно зібрала гучні імена кіносвіту і прекрасні сукні.

Копирайт изображения Фото надані Українською Кіноасоціацією

Тут працюватиме міжнародний кіноринок Marché du Film, де Україну представлятиме Національний павільйон, декорований з елементами робіт української народної художниці Марії Примаченко.

У павільйоні зі слоганом #UkraineIsYourDestination учасникам світового кіноринку розповідатимуть про Україну - які фільми знімають у нас, і чому варто їхати знімати стрічки сюди, які можливості для кіновиробництва є Україні: сервіси, локації, професійні команди та студії, які є фільми, готові до дистрибуції та кінофестивалів.

"Національний павільйон - це так зване культурне посольство, де продюсери, представники кінофестивалів, журналісти з усього світу можуть знайти інформацію про Україну", - говорить Анна Волкова, менеджерка міжнародних проектів Української Кіноасоціації.

Копирайт изображения Фото надані Українською Кіноасоціацією

На український павільйон в Каннах Державне агентство з питань кіно витратило цього року 1,4 млн гривень, що у двічі більше, ніж минулого року.

Українською кухнею представників світової кіноіндустрії частуватимуть під час українського прийому та бізнес-ланчу, де презентуватимуть українські кінопроекти.

Канни побачать фільм про кримських татар

І хоча найбільша увага у Каннах буде прикута до Квентіна Тарантіно, який встиг до фестивалю закінчити стрічку "Якось у Голлівуді", українські фільми також позмагаються за призи, хоча і не в основній програмі.

Україну в Каннах представлятиме стрічка "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва, яка увійшла до програми "Особливий погляд", другої за значимістю після основного конкурсу програма Канн. Метою цієї програми є представлення "нетипових" для основного фестивального конкурсу фільмів.

Минулого року українського режисера Сергія Лозницю назвали найкращим режисером в "Особливому погляді". Його художній фільм "Донбас" відкривав цю програму.

Копирайт изображения Кадри з фільму EVGE ("Додому") Image caption Фільм "Додому" розповідає про трагедію кримськотатарської родини

"Особиста історія"

Прем'єра українського фільму "Додому" відбудеться на кінофестивалі 22 травня. Перед поїздкою у Канни Наріман Алієв розповів ВВС News Україна, що вважає цей фільм частково своєю особистою історією: "9 років тому загинув мій рідний брат. Цей фільм - посвята моїм батькам, моєму брату. Це кіно про певне дорослішання, про те, як тяжкі часи об'єднують".

Копирайт изображения Фото надане Наріманом Алієвим Image caption Наріман Алієв каже, що для нього фільм "Додому" - це частково особиста історія

В центрі сюжету історія кримськотатарської родини, двоє синів якої після анексії виїхали з Криму. Старший син загинув під час конфлікту на Сході. Батько з молодшим сином забирає тіло, щоб поховати сина вдома в Криму.

Стрічка EVGE ("Додому") є повнометражним дебютом пана Алієва, який працював над ним три роки, і цей дебют відбудеться відразу у Каннах. "Каннський фестиваль - це дуже круто, це дуже приємно, але це все робилося продюсерами протягом трьох років, щоб дійти до цього", - каже пан Алієв.

Робота над фільмом тривала три роки. Стрічку про повернення до Криму знімали також по дорозі на південь - від аеродрому під Києвом до Миколаївської і Херсонської областей. Наріман Алієв називає історію стрічки "Додому" універсальною і сподівається, що вона знайде відгук серед глядачів у Каннах.

Поїздка за нареченими

Копирайт изображения Кадри з фільму "Анна" надані авторами стрічки Image caption У фільмі "Анна" йдеться про самотню жінку, яка живе на охопленому війною сході України, яка хоче змін у своєму житті

До програми короткометражних фільмів у Каннах відібрали ще один фільм, знятий за участі України - це стрічка "Анна" ізраїльського режисера Декеля Беренсона.

В центрі фільму самотня жінка, яка живе на охопленому війною сході України та відчайдушно прагне змін. "Анна" - це іронічний погляд ізраїльського режисера Беренсона на туристичні поїздки іноземців за нареченими до України.

Над фільмом працювали кінокомпанії з України, Ізраїлю та Великої Британії, хоча зняли стрічку повністю в Україні і коштувало це 45 тисяч доларів. Зйомки проходили у Києві і Кривому Розі, де, за словами продюсера стрічки Віталія Шереметьєва, були найбільш вдалі локації, відчувався колорит міст.

Копирайт изображения Постер фільму "Анна" наданий авторами стрічки

Світова прем'єра відбудеться у Каннах, а українська - на кінофестивалі "Молодість".

Нові імена

Копирайт изображения festival-cannes.com

До Канн також запросили українського сценариста і режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука з проектом фільму "Памфір". Він візьме участь у програмі Cinefondation Residence. Ця подія на Каннському кінофестивалі покликана відкривати нові імена та допомагає молодим режисерам із розробкою проектів.

Долю пальмових гілок вирішуватиме журі Каннського фестивалю, яке у 2019 році очолив мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту.

25 травня у Палаці фестивалів і конгресів роздадуть нагороди.

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