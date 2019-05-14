Копирайт изображения Focus Features, Getty, Sony & Paramount Image caption Зомбі, футболісти і поліцейські на 72-му Каннському кінофестивалі

Bonjour mes amis!

14 травня у Каннах стартує 72-й міжнародний кінофестиваль. Тут буде все - п'янке поєднання зіркових імен, свіжих облич і тем: вибагливих і не дуже.

Пропонуємо дев'ять фільмів, які обов'язково "збурять" світовий медіапростір.

1) "Мертві не вмирають" (The Dead Don't Die)

Копирайт изображения Focus Features Image caption "Біллі, присягаюся, той мертвяк був викапаний Іггі Поп"

Цього року кінофестиваль в Гранд-театр Люмьєр відкриває американська стрічка "Мертві не вмирають".

Комедійний фільм жахів від режисера Джима Джармуша представить "найкращий в історії зомбі-акторський склад".

Дія відбувається в містечку Сентервілл, що потерпає від орди живих трупів.

Місцева поліція (Білл Мюррей, Адам Драйвер і Хлоя Севіньї) береться за зброю, щоб відбити зомбі-навалу. Їм допомагає місцевий патологоанатом (Тільда Свінтон). Акторський склад стрічки також поповнили Іггі Поп, Сара Драйвер і Керол Кейн.

Це вже другий спільний проект Джима Джармуша та Іггі Попа. 2016 року світ побачила документальна стрічка "Gimme Danger. Історія Іггі і The Stooges" - історія гурту The Stooges, одного з найвеличніших рок-н-рол гуртів всіх часів.

Іггі Поп буде не єдиним зірковим музикантом, який з'явиться на екрані, - до нього приєднаються Том Вейтс, репер і лідер групи Wu-Tang Clan Роберт Діггс (RZA) і поп-зірка Селена Гомес.

Одночасний показ стрічки відбудеться у більш ніж 400 кінотеатрах по всій Франції.

Цього року за "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі позмагається 21 фільм.

2) Малюк Джо (Little Joe)

Image caption Емілі Бічем знялася у фільмі Джессіки Гаузнер - однієї з чотирьох жінок-режисерок на цьогорічному Каннському фестивалі

"Малюк Джо" - моторошна історія про генно-модифіковану квітку, що викликає дивні зміни в організмах живих істот.

У фільмі знялися британські актори Емілі Бічем і Бен Вішоу. Стрічку випустили за підтримки ВВС та Британського інституту кіно.

Режисер фільму Джессіка Гаузнер - одна з лише чотирьох жінок-режисерок, фільми яких представлені в конкурсній програмі цього року.

Джейн Кемпіон залишається поки що єдиною жінкою-режисером, яка отримала "Золоту пальмову гілку" за драму "Піаніно" 1993 року.

3) "Шкода, що ми вас не застали" (Sorry We Missed You)

Копирайт изображения Getty and BBC Image caption Кен Лоуч і актори його нової стрічки: Деббі Ханівуд, Кеті Проктор, Ріс Стоун і Кріс Хітчен

Кен Лоуч цього року повертається до Каннів з новим британським фільмом, сценарій до якого написав Пол Лаверті.

82-річний кінорежисер - двічі лауреат Канн: 2006 року за історичну драму про Ірландію "Вітер, який гойдає верес". Десять років по тому він повторив свій успіх з фільмом "Я, Деніел Блейк", який торкається тем безробіття і бідності в Британії.

Стрічка викликала загальнонаціональну дискусію. Кен Лоуч продовжив гостросоціальну спрямованість у новій стрічці. Вона розповідає про важке життя на межі бідності кур'єра з доставки товарів і його дружини-медсестри, які намагаються зберегти сім'ю, перебиваючись тимчасовими заробітками.

Ще один ветеран, 75-річний американець Терренс Малік, повертається цього року з новою історичною драмою "Приховане життя". Це історія Франца Ягерстеттера, пацифіста з Австрії, який відмовився воювати на боці нацистів у роки Другої світової війни.

Пан Малік отримав "Золоту пальмову гілку" 2011 року за фільм "Древо життя" - експериментальну стрічку, в якій Бред Пітт, Шон Пенн і Джесіка Честейн розмірковували про сенс життя та інші проблеми екзистенціалізму.

Серед інших титанів сучасного кінематографа до Канн прибуває Педро Альмодовар з новим фільмом про старого кінорежисера, який переживає творчу кризу, - "Біль і слава" за участі Антоніо Бандераса і Пенелопи Крус.

4) "Атлантика" (Atlantics)

Копирайт изображения Ad Vitam Image caption Маме Сане

Франко-сенегальська режисерка Маті Діоп стане першою жінкою африканського походження, яка візьме участь в кіноконкурсі в Каннах. Вона представить свій перший фільм "Атлантика".

Головну роль виконує Маме Сане (на фото). Вона грає молоду жінку в столиці Сенегалу Дакарі, чий коханець біжить морем до Європи в пошуках кращого життя.

Тема міграції, як і тема "брекзиту" і його можливого впливу на кіноіндустрію, буде обговорюватись в рамках форумів на кінофестивалі цього року.

5) "Рокетмен" (Rocketman)

Копирайт изображения Paramount Image caption Терон Еджертон не соромився зображати деякі відразливі риси Елтона Джона

За межами кіноконкурсу відбудеться прем'єра біографічної кінострічки про Елтона Джона.

Режисер фільму - Декстер Флетчер, який врятував інший рок-байопік, хіт 2018 року "Богемну рапсодію", після звільнення режисера Брайана Сінгера.

Цікаво, що продюсерами "Рокетмена" стали сам сер Елтон Джон і його партнер Девід Ферніш. Терон Еджертон, який грає Елтона, нещодавно розповів ВВС, що намагався створити реальний образ музиканта: його найкращі і найгірші риси.

"Елтон дав мені повну свободу дій - іноді я зображав його у доволі непривабливому вигляді", - розповів актор.

6) "Дієго Марадона" (Diego Maradona)

Копирайт изображения Alfredo Capozzi

Також поза конкурсом покажуть новий документальний фільм про життя ще однієї зірки - футболіста Дієго Армандо Марадони.

Це остання робота Азіфа Кападії, який отримав "Оскар" за свій повнометражний документальний фільм про покійну поп-співачку Емі Вайнгаус.

Він також зняв у 2011 році фільм про життя і смерть бразильського автогонщика Айртона Сенни.

У новому фільмі сам Дієго Марадона розповідає історію про те, як найвідоміший футболіст світу і найнеспокійніше місто в Європі (Неаполь) ідеально доповнюють одне одного.

7) "Занадто старий, щоб померти молодим" (Too Old To Die Young)

Копирайт изображения Amazon

Переговори, що тривають між босами Канн і Netflix Скоттом Стубером і Тедом Сарандосом означають, що фільми, зняті Netflix, вже другий рік поспіль не будуть представлені на кінофестивалі. Як сказав директор фестивалю Тьєррі Фремо, "ми не готові приймати фільми, які не показуватимуть в кінотеатрах".

Попри це, два епізоди нового серіалу Ніколаса Віндінга Рефна "Занадто старий, щоб помирати молодим", який виходить на Amazon, покажуть поза конкурсом.

Принципова позиція Каннського кінофестивалю не завжди йде йому на користь. Так, минулого року Netflix мав глобальний успіх з фільмом "Рома", який отримав "Оскар". Але принцип є принцип ...

8) "Паразит" (Parasite)

Копирайт изображения CJ Entertainment

Не з власної вини південнокорейський режисер Пон Джун-хо став частково причиною конфлікту між Каннами і Netflix.

Один з його ранніх фільмів - "Окча", зйомки якого профінансував Netflix, пройшов відбірковий конкурс 2017 року, що спричинило критику громадськості і змусило керівництво фестивалю змінити свою політику.

Цього разу на конкурс представили ​трагікомедію. Стрічка, знята корейською мовою, порушує класові і сімейні проблеми. Вона фінансувалася у традиційний спосіб і тому була прийнята до участі.

Однак суперечки про можливість долучити до конкурсної програми фільми, зроблені стрімінг-гігантами, не вщухає, а лише набирає обертів. Враховуючи, що в цій сфері ось-ось мають з'явитися такі "старі нові" імена, як Apple +, не кажучи вже про нові стрімінгові сервіси Disney і Warner.

9) Якось у Голлівуді (Once Upon A Time In Hollywood)

Копирайт изображения Sony Image caption Бред Пітт, Марго Роббі і Леонардо Ді Капріо у фільмі "Якось у Голлівуді"

Нарешті! Те, на що чекали всі кіномани, - Квентін Тарантіно встиг закінчити нову ретроспективу "Якось у Голлівуді", яка братиме участь у конкурсі.

Однак більше дивує несподіване прибуття до Канн Сильвестра Сталлоне, який промотуватиме свій новий фільм "Рембо V: Остання кров", а також Мела Гібсона, який виконав роль Санта-Клауса в комедії "Товстун".

У стрічці Тарантіно дія відбувається 1969 року на тлі серійних вбивств банди Чарльза Менсона. Головну роль виконав Бред Пітт. Він зобразив каскадера, який замінює в трюках голлівудського актора, образ якого навіяний, за чутками, покійним Бертом Рейнольдсом, і якого грає Леонардо Ді Капріо, а Марго Роббі виконує роль трагічно загиблої Шерон Тейт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тарантіно поспішав закінчити монтаж стрічки, щоб встигнути представити її на Каннському фестивалі

Тарантіно, як повідомлялося, провів у монтажній студії останні кілька місяців і висловлював бажання представити свій новий фільм на 35-міліметровій плівці, як в старі часи.

Прем'єра фільму "Якось у Голлівуді" відбудеться у вівторок, 21 травня, рівно за 25 років після прем'єри культового фільму Тарантіно "Кримінальне чтиво", який отримав 1994 року "Золоту пальмову гілку" в Каннах. Якщо цей тріумф повториться, це буде справжнім голлівудським хеппі-ендом.

Каннський кінофестивальтриватиме з 14 до 25 травня.

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