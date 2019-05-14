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На дверях кабінок лондонських громадських туалетів почали з'являтися намальовані вагіни.

Виявилось, що це - частина кампанії, спрямованої на просування позитивного сприйняття свого тіла серед жінок - зокрема того, що "там внизу".

23-річна Олівія Бобер - художниця, що малює жіночі геніталії - каже, що отримувала схвальні відгуки.

"Жінки часто соромляться того, як вони виглядають, особливо своїх найбільш приватних і делікатних місць - і зазвичай це дуже дискомфортно для них", - розповідає вона Радіо 1 Newsbeat.

"Статеві органи не мають бути позитивними чи негативними"

Копирайт изображения JACK LAWSON Image caption Олівія малює вагіни у туалетах в барах, пабах та інших закладах

"Я думаю, важливо визнати, що наявність вагіни не визначає жінку, але для багатьох жінок, які її мають, вона дійсно важлива", - говорить художниця.

Олівія, яка минулого року закінчила Брайтонський університет, каже, що вона також відчувала тиск.

"У порно жіночі статеві органи зазвичай зображають дуже унормовано - і якщо їхні органи виглядають інакше, багато жінок вважають що, можливо, з ними щось не гаразд - а це, звичайно ж, зовсім не так".

Малюнки є частиною кампанії Viva La Vulva, яку проводить організація Bodyform.

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Хоча Олівія малює приватні частини тіла в громадських місцях, вона не вважає, що в її мистецтві є щось образливе.

"Я не думаю, що статеві органи самі по собі повинні мати позитивні чи негативні конотації, оскільки вони - це просто органи. Лише сенс, який ми у них вкладаємо, може бути позитивним або негативним", - каже мисткиня.

"Людям важко було б намалювати вагіну по пам'яті"

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Незважаючи на те, що в публічних вбиральнях можна побачити каракулі пенісів, вагіна не так часто привертає до себе таку увагу.

Психоаналітик Девід Морган вважає, що пенісів малюють так багато, бо вони "символізують переживання щодо чоловічої сексуальності".

Саме намагаючись дати раду цим переживанням, чоловіки й малюють їх скрізь, буквально пхаючи усім в обличчя, вважає лікар.

"Коли хтось бачить пеніс на стіні, він відчуває легкий шок і вразливість - і таким чином людина (яка їх малює. - Ред.) дає раду своїм власним тривогам, проектуючи їх на інших людей", - каже він.

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Олівія каже, що має свою власну теорію щодо цього.

На її думку, у жіночих туалетах графіті на стінах, як правило, є демонстрацією сили - або ж п'яних зізнань іншим жінкам.

"Але я вважаю, що одна з причин того, чому зазвичай малюють пеніси, полягає в тому, що людям важко буде по пам'яті намалювати вагіну", - каже художниця.

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