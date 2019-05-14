Коли буде інавгурація Зеленського - що кажуть депутати

Копирайт изображения УНІАН Image caption Коли Верховна Рада дозволить переможцю виборів Володимиру Зеленському нарешті отримати президентську булаву?

У вівторок Верховна Рада так і не розглянула питання про дату інавгурації Володимира Зеленського.

Наразі у парламенті розглядають одразу кілька можливих дат: 17 травня, 19 травня, 26 травня і 28 травня (був ще варіант 1 червня, однак його відкликали).

Сам Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб отримати президентську булаву 19 травня - це теоретично зберігає йому можливості розпуску Верховної Ради (тут дедлайн, за версією частини юристів - 27 травня).

Опоненти ж наполягають на іншому дні, адже 19 травня в Україні - офіційний День пам'яті жертв політичних репресій.

Що ж самі депутати говорять про дату інавгурації та коли парламент нарешті дійде до цього питання?

Павло Кишкар, позафракційний, член регламентного комітету, який розглядає постанови про дату інавгурації перед голосуванням за них всієї Ради:

Питання про дату інавгурації комітет розгляне у середу о 15:00.

Зі спілкування з керівником комітету можна зробити висновок, що комітет чекає ще на кілька постанов - їх може бути до десяти (Станом на вечір вівторка таких постанов зареєстровано сім. - Ред.)

Саме через це, очевидно, і перенесли розгляд.

Комітет визначить лише допустимість розгляду кожної з постанов, тому всі вони, звичайно, будуть допущені до голосування.

І, судячи з усього, саме голосування за дату інавгурації відбудеться у четвер вранці.

Загалом, голоси на це у Раді є.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У вівторок під радою пройшов нечисленний мітинг з вимогою призначити інавгурацію на 19 травня

Але 19 травня, думаю, з точки зору етики, депутати не підтримають, адже у цей день будуть паралельні речі, які, м'яко кажучи, не дуже в'яжуться. Все ж, ми живемо не в радянському світі, й треба поважати тих людей, які загинули від сталінського режиму.

Вважаю, що 20 травня і пізніше буде прийнятною датою.

А 17 травня ж - нереалістично. Ніхто [з закордонних гостей] не приїде, а нам важливо показати міжнародну підтримку. Краще вже провести інавгурацію 1 червня, але щоб приїхали міжнародні партнери.

Віталій Купрій, позафракційний, автор однієї з перших постанов про дату інавгурації Зеленського:

Володимир Зеленський до мене не звертався, і я не хочу до нього звертатися, тому що моя позиція на його підтримку пов'язана скоріше з тим, що я проти Порошенка.

Я хочу зараз відпрацювати цю тему, щоб позбавити Порошенка повноважень.

А якщо я щось пропонуватиму Зеленському, то подумають, що я розраховую на якісь посади чи зиск для себе. Все це я роблю з ідейних міркувань.

19 травня - найбільш прийнятна дата інавгурації, адже вона погоджена з президентом. Якщо ж призначати іншу, то це порушення закону про регламент Верховної Ради...

Що ж до того, що говорять про траур у цей день - раніше на це ніхто не звертав уваги, проводили День Європи і т.п.

Добре, не треба святкувати і пити шампанське - просто проведіть інавгурацію, по спрощеній процедурі.

Я не вважаю, що на неї треба запрошувати всіх послів та багато гостей, питання ж не в цьому.

Питання у тому, що український народ потребує змін, і кожен день відстрочки інавгурації завдає шкоди.

А чи справді депутати проголосують за 19 травня - тут я бачу мінімальні шанси.

Все залежить від позиції президента Зеленського - що він скаже і запропонує. Думаю, потрібно, щоб його представник прийшов у середу на засідання регламентного комітету.

Або, щоб він сам прийшов - це було б сильніше. Ми радимо президенту Зеленському бути рішучим. А як по-іншому переконати? Це ж стадо…

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Надія Савченко, позафракційна:

Що буде у четвер - важко сказати. У цей день ще намагались щось подумати про Виборчий кодекс, а постанови з інавгурацією можуть перенести ще на наступний тиждень....

А найкращою датою для інавгурації було вчора, позавчора чи ще раніше. І я голосуватиму за найближчу дату.

Інавгурація не блокує роботу Верховної Ради, а блокує подальше свавілля президента Порошенка, який і далі розставляє своїх людей, виводить кошти з України і намагається замести сліди, щоб його не посадили, а також пробує перебрати під себе підпорядкування Збройними силами.

Саме тому потрібна інавгурація - щоб у Зеленського була можливість якнайшвидше почати формувати свою команду, розблокувати процес обміну полоненими "всіх на всіх", переформатувати Мінський процес.

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Олександр Черненко, фракція "Блок Петра Порошенка":

Я особисто буду голосувати за всі дати інавгурації.

Якщо новообраний президент хоче 19 травня - це його право, я це підтримаю.

Але сам я не зможу бути у цей день, тому що я буду на заходах, пов'язаних з Днем пам'яті жертв репресій.

А загалом у фракції БПП буде ще дискусія, хоча загальний настрій - підтримувати кілька постанов про призначення дня інавгурації.

Є різні думки, і для багатьох 19 травня є не дуже прийнятним днем.

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Тетяна Чорновол, фракція "Народний фронт":

Ми не говоримо, що хтось боїться чи не боїться розпуску Ради - тут треба виступати з державницької позиції.

Якщо Зеленський почне своє президентство з розпуску парламенту, він це зробить з неправильної сторінки.

Розпускати парламент за півроку до виборів, плюс-мінус два-три дні - це ігрища, це не державницька позиція і порушення Конституції...

І нам би не хотілося підставляти нового президента Зеленського. Президентство - це не гра і не "95 Квартал", президент символізує державну владу як таку.

Він ще недосвідчений і "зелений", і ми боїмося, що коли він отримає інавгурацію 19 травня, то Портнов (Заступник голови Адміністрації президента часів Януковича. - Ред.), який має вплив на оточення Зеленського, переконає його гратися у ці антиконституційні ігри.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сам Володимир Зеленський вважає, що Верховна Рада з подачі поки ще чинного президента Петра Порошенка навмисно затягує процес передачі влади

І це далі ляже тягарем на нього. Які б не були його наступні кроки протягом п'яти років, всі казатимуть: "Це той президент, який починав з політиканства і порушень Конституції".

Тому ми не будемо голосувати за 19 травня - ми таким чином рятуємо президента як інституцію...

Зеленському потрібен час для того, щоб підготуватися до президентства. Знаю, що він зараз проводить співбесіди, шукає кадри. Він ще не визначився по жодному питанню.

У нього стільки роботи, що йому не потрібно ще навалювати на себе ігрища у розпуск парламенту.

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