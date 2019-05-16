Від порно - до монстрів у парламенті. Як привернути увагу виборців

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишній легкоатлет вирішив "достукатись" до виборців через порносайт

У добу інтернету та соціальних медіа політики докладають максимум зусиль, щоб привернути увагу потенційних виборців.

У той час, як Instagram і Snapchat продовжують завойовувати світ, новітньою платформою для політичної реклами став порносайт PornHub.

Але це ще не все. Ось кілька прикладів оригінальної передвиборної агітації.

PornHub

Колишній спортсмен-олімпієць, член данського парламенту Йоахім Ольсен закликав голосувати за нього на сайті для дорослих.

Напередодні парламентських виборів, які пройдуть 5 червня, політик розмістив свій політичний слоган на ресурсі Pornhub.

Пан Ольсен отримав сотні коментарів на своїй сторінці у Facebook.

"Так, це я на Pornhub", - прокоментував свою рекламу політик, однак підкреслив, що це був лише жарт.

"Стрім" із кабінету дантиста

Копирайт изображения Reuters Image caption Бето О'Рурк стежить за станом своїх зубів разом із виборцями

А от кандидат у президенти США Бето О'Рурк зробив пряме включення прямо з кабінету дантиста. Це сталося під час його візиту до прикордонних міст.

Пан О'Рурк спочатку показав, як йому чистять зуби, а потім поговорив з місцевою жителькою Ель-Пасо, яка розповіла підписникам політика про своє життя у прикордонному регіоні.

Такий крок викликав змішані почуття у інтернет-користувачів. Одні стверджували що це "пародія на самого себе", в той час як інші звинувачували Бето О'Рурка у надмірній відвертості.

Німецькі політики обирають Tinder

2016 року Олександр Фрайєр, кандидат на виборах до Берлінської палати представників, спілкувався з потенційними виборцями через платформу для знайомств Tinder.

Він пояснив Berliner Zeitung, що "добре бути там, де є виборці".

І додав, що отримав чимало пропозицій на сайті, однак "не змішує політику й особисте життя".

Баталії на Темзі

Копирайт изображения Press Association Image caption Найджел Фарадж переконує парламент взяти під контроль річкові води Британії

Британський політик Найджел Фарадж очолив флотилію риболовних суден на Темзі, щоб закликати парламент повернути контроль над британськими водами.

Ідею реалізувала компанія Fishing for Leave. У такий спосіб вони хотіли привернути увагу до проблем рибної промисловості.

Акція перетворилася на справжню річкову баталію перед стінами британського парламенту.

На зустріч Фараджу вийшли судна на чолі з рок-музикантом Бобом Гельдофом, який у мегафон називав політика "шахраєм".

Фарадж звинуватив Гельдофа у знущанні з зубожілих рибалок.

А той у свою чергу заперечив, що це був рекламний трюк.

"Підводна промова" президента Сейшел

Президент Сейшельських островів занурився на глибину 124 метрів нижче рівня моря, щоб закликати до захисту світового океану.

Денні Форе вийшов у прямий ефір з підводного човна.

Він підкреслив, що океан - це "блакитне серце нашої планети, яке ніколи ще не перебувало в такій небезпеці".

Пан Фор закликав країни об'єднати зусилля задля розв'язання проблеми зміни клімату.

Дукакіс на танку

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Під час президентської кампанії 1988 року Майкл Дукакіс відвідав оборонний завод у Мічигані й проїхався на танку, щоб підкреслити свою антивоєнну позицію.

Однак ідея зазнала повного фіаско.

У військовому шоломі Дукакіс виглядав дуже по-дитячому, а його опонент Джордж Буш-старший скористався цим на свою користь.

"Він хоче бути нашим головнокомандувачем? Америка не може дозволити собі такий ризик", - кепкували над Майклом Дукакісом в агітаційному ролику Буша.

"На власній шкірі"

Кандидат в конгрес від Демократичної партії в Колорадо Леві Тілман вважає, що вчителів та учнів у школах необхідно озброїти перцевими балончиками для самозахисту.

Щоб довести ефективність своєї ідеї, політик зняв відео, у якому сам собі бризнув у очі з такого балончика.

Монстри в парламенті

Копирайт изображения Martin Hogbin Image caption Мартін Хогбін - кандидат на парламентських виборах 2010 року від "Британської партії схиблених монстрів"

У 1982 році на британському політичному олімпі з'явилася "Британська партія схиблених монстрів".

Програма політсили - вкрай химерна і містить речі свідомо абсурдні, наприклад, встановити подушки безпеки на фондовій біржі, щоб підготуватися до наступного фінансового краху.

Проте слід визнати, "монстри" доволі успішно агітували за паспорти для тварин.

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