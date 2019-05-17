"Мрія" і "Тарас Бульба": який бузок цвіте у Києві і звідки він

Від сніжно-білих і жовтих до всіх відтінків фіолетового, "Мадам Казимир Пер'є" і "Леся Українка", "Вогні Донбасу" і "Мрія". У ботанічному саду імені Гришка у Києві цвіте бузок. Сотні його сортів і тисячі дерев.

ВВС News Україна дізнавалась, звідки у Києві взялось стільки бузку і коли він найбільше пахне.

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC Image caption Фото, яке стало візитівкою Києва - на передньому плані бузок сорту "Мрія", за ним білий - "Мадам Казимир Пер'є"

Всього у світі існує 27 видів бузку, 21 з них є у ботанічному саду у Києві, що цвіте і буяє на схилах Дніпра з кінця квітня до кінця травня.

Історія бузку

В Україні у природі росте лише один вид - бузок звичайний, решта видів - завезені з Китаю і Кореї.

"Бузок звичайний до Європи потрапив через Туреччину. Турки побачили цей бузок в горах Болгарії і завезли його до себе. А потім австрійський посол побачив таке декоративне гарне дерево, і, повертаючись до Європи, прихопив його з собою. Такі він з'явився і у нас", - розповідає куратор бузкового саду Василь Горб.

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC Image caption У ботанічному саду росте 132 сорти бузку

У ХІХ столітті бузок почали селекціонувати: з'явилися його сотні сортів різних відтінків і форм квітів. Селекцією займалися ботаніки у Франції і Канаді, США, Казахстані і Молдові.

Нові сорти бузку виводять і сьогодні. "Рочестер" і "Мадам Антуан Бюхнер", "Прімроуз" і "Бузок Мейєра" - ці виведені за кордоном сорти бузку, які ростуть сьогодні ботанічному саду Гришка.

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC Image caption Великі суцвіття і квітки з багатьма пелюстками білого кольору - це бузок сорту "Рочестер", виведений у США

Заклав бузковий сад у Києві у 1948 році професор Леонід Рубцов. Основну колекцію бузку для саду він привіз з Німеччини, сортами бузків обмінювалися з різними країнами.

Також пан Рубцов вивів свої три сорти - темно-фіолетовий "Вогні Донбасу", з великим квітами "Мрія", і ніжно-фіолетовий "Тарас Бульба".

Копирайт изображения Фото надане Оленою Рубцовою Image caption Автор проекту саду бузків, професор Леонід Рубцов

"Він не випадково обрав для бузкового саду Дніпровські схили. Наш бузковий сад найгарніший у світі, - каже керівник музею ботсаду музею Наталя Чувікіна. - Рубцов творив картини, але не з олії, а з живих рослин, він підбирав бузок за кольорами, за відтінками. І зробив так, щоб море бузків закінчувалося золотими куполами Видубицького монастиря і дніпровськими далями".

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC Image caption Сьогодні бузковий сад виглядає так. Темно-фіолетовий бузок - це "Мрія", за ним білий - "Мадам Казимир Пер'є"

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC

Леонід Рубцов був закоханий у цей сад, у бузок і весь час тут пропадав, згадує донька професора Олена Рубцова, яка сьогодні працює у ботсаду.

Від "Китайської алеї" до "Вогнів Донбасу"

Навіть у будній день у саду бузків натовпи людей, які роблять безкінечні фотосесії.

"Про те, наскільки популярний вид і сорт бузку свідчить те, наскільки навколо нього витоптана трава, - жартує нинішній керівник бузкового саду Василь Горб. - Людей багато, і це радує. Так гілки ламають і траву витоптують, але ж для кого ми це робимо? Для людей. Хай милуються, поки є".

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC Image caption Сорт "Леся Українка", який вивів Василь Горб. У квітки цього бузку буває до 80-ти пелюсток. Його називають наймахровішим сортом бузку у світі

За його словами, через несприятливі погодні умови цього року бузок утворив мало суцвіть. Хоча, по тому, як буяє бузок, і не скажеш, що цвітіння мало.

Він знає тут кожну стежку і веде нас, щоб показати бузок, який ще не розвів - це "Пекінський", "Форі" і "Амурський". Сад цвістиме аж до кінця травня.

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC Image caption Якщо бузок не обрізати - наступного року він не цвістиме

Пан Горб разом зі своїм помічником удвох доглядають сад, а це понад 1500 дерев на площі 2,5 га. Щороку вони зрізають суцвіття з усіх кущів бузку, коли він відцвітає.

Всього у світі існує понад 2 тис. сортів бузку, у Києві росте 132 сорти. У їх назвах дуже легко заплутатись. Під час нашої екскурсії до нас підходять люди, які час від часу питають пана Горба, що це за назва.

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC Image caption Також у заслугу професора Рубцова ставлять те, що він розсадив бузок композиціями - поруч з бузком садив деревовидну півонію, сумістив рослини, які квітують одночасно, щоб посилити ефект, а ще в кількох місцях навколо бузку ростуть високі ясени, як темні куліси на сцені, що відтіняють яскраві кольори бузку

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC Image caption Сорт "Ранній Некер" майже відквітував

Кілька років тому була спроба підписати сорти, був спонсор, який виділив гроші на таблички. розповідає доглядач саду, але вона не вдалася - за рік понад 200 табличок вкрали.

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC Image caption Ціла алея сорту "Мадам Антуан Бюхнер"

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC Image caption Сорт "Прімроуз". Хтось бачить його жовтим, а хтось білим

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC Image caption Китайська алея

Копирайт изображения Яна Грібовська BBC Image caption Сорт "Вогні Донбасу", виведений Леонідом Рубцовим

Це найповніша колекція видів бузку у Європі, хвалиться садом Василь Горб і дає таку пораду - якщо хочете відчути найбільший бузковий аромат - приходьте зранку, він буде більш інтенсивний, ніж після обіду. А ще найсильніше бузок пахне на початку цвітіння.

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