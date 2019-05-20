Копирайт изображения УНІАН

Володимир Зеленський у понеділок, 20 травня, вступить на посаду президента України.

Інавгурація новообраного президента відбудеться в залі Верховної Ради у присутності українських та іноземних політиків.

Володимир Зеленський - 41-річний комік, пародист і актор, який до 2019 року ніколи не займався політикою.

У новорічну ніч він заявив, що йде в президенти, і вже за чотири місяці, за результатами другого туру виборів, отримав понад 70% голосів.

День інавгурації

Відомо, що основний захід почнеться о 10 ранку, його транслюватимуть телеканали, надаватиметься синхронний переклад на п'ять іноземних мов.

Для преси організували спеціальну медіа-зону біля будівлі парламенту, всередину під купол журналістів не пускатимуть.

В команді Зеленського повідомили BBC News Україна, що одразу після Верховної Ради новий президент піде до Маріїнського парку приймати командування видами військ.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Після Верховної Ради Зеленський піде до Маріїнського парку, де вітатиме іноземні делегації

Вже об 11.20 Зеленський з дружиною Оленою прийматимуть вітання від іноземних делегацій в Маріїнському палаці. Там же відбудеться офіційне прийняття для іноземних гостей з нагоди інавгурації.

А після 14 години новий президент вже почне проводити двосторонні зустрічі з іноземними лідерами в Адміністрації президента.

Відомо, що до Києва завітали десятки іноземних представників, які будуть присутніми на урочистостях. Зокрема, п'ять президентів: Грузії, Естонії, Латвії, Литви та Угорщини.

Також приїхали представники урядів Молдови, Білорусі, Румунії, Словаччини, Польщі, Болгарії. Від США буде присутній міністр енергетики Рік Перрі, від Канади - міністр оборони Харджит Сінгх Сейджан.

Виборча програма Зеленського

Ще на початку виборчої кампанії Зеленський запевнив, що йде на один термін, а першим його законопроектом буде "Про народовладдя".

"У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. У сучасній Україні це повинно відбуватися із максимальним використанням новітніх технологій", - йдеться в програмі нового президента.

Також він обіцяє максимально скоротити кількість функцій держави, впровадити рівність та справедливість, чесні суди та вибори за відкритими списками.

На питання про Донбас Зеленський завжди відповідав, що треба повернути мир.

"Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин", - йдеться в програмі.

Він також обіцяє професійну армію та рух України до НАТО.

Для бізнесу Зеленський обіцяє детінізацію економіки та прозорі податки.

"Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях", - йдеться в програмі.

Чи не найбільше суперечок навколо Володимира Зеленського точиться щодо його зв'язків з Ігорем Коломойським.

"У нас бізнес-стосунки, ми телевізійні партнери… Я абсолютно незалежна людина, ще не народився той, хто буде мною керувати", - наполягав пан Зеленський в інтерв'ю Дмитру Гордону наприкінці минулого року.

Згодом в інтерв'ю ВВС Володимир Зеленський запевнив, що він - "не іграшка в руках Коломойського".

Тоді ще не кандидат у президенти пообіцяв, що всі рівні перед законом, а за його президентства кримінальні провадження щодо жодного з олігархів не будуть закривати.

Команда

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У квітні Володимир Зеленський представив основних членів своєї команди, які відповідають за різні напрямки політики.

Іван Апаршин - безпека і оборона

Олександр Данилюк - міжнародні відносини, економіка, фінансова і банківська політика

Іван Баканов - голова партії "Слуга народу" і відповідальний за взаємодію з Верховною Радою

Руслан Рябошапка - правоохоронна та антикорупційна діяльність

Дмитро Разумков - внутрішня політика

Євген Комаровський - медицина

Результати виборів

Центральна виборча комісія 30 квітня оприлюднила остаточні результати виборів.

Переможцем президентських перегонів оголосили Володимира Зеленського, який отримав 13,5 млн голосів виборців, або 73,22%.

Петро Порошенко зайняв друге місце з 24,45% голосів. За нього проголосували понад 4,5 млн виборців.

Володимир Зеленський переміг майже в усіх регіонах України. Петро Порошенко став лідером перегонів лише у Львівській області та закордонному виборчому окрузі.

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