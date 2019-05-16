Копирайт изображения Facebook/10 гірсько-штурмова бригада

У День вишиванки користувачі соцмереж масово публікують фотографії з українським національним вбранням.

"З Днем вишиванки!", - написала у своєму Facebook 10-та гірсько-штурмова бригада і опублікувала кілька яскравих світлин з вишиванками.

Українські депутати сьогодні прийшли на робоче місце теж у вишиванках. Окрім призначення дати інавгурації нового президента, вони встигли ще й зробити групове фото.

Копирайт изображения УНІАН

А так сьогодні виглядав канадський парламент.

У День вишиванки відомий музикант, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що має намір брати участь у виборах до Верховної Ради восени 2019 року. На подію він прийшов у синій вишиванці.

Копирайт изображения УНІАН

Так сьогодні виглядали чинний та майбутній президенти України - Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Ці світлини з'явилися в соцмережах політиків.

Копирайт изображения Facebook Зеленського та Порошенка

Єпископ Православної церкви України Олександр (Драбинко) теж одяг вишиванку.

"Долучаюсь до вітань до Дня вишиванки! Не лише одного дня, а життя", - написав він у своєму Facebook.

Копирайт изображения Facebook/Олександра (Драбинка)

Утім, деякі користувачі звертають увагу на те, що політики "наживаються" на патріотичній риториці, а вишиванка для них є лише "маскуванням".

Інші пропонують флешмоб #VyshyvankaDay, суть якого - сказати п'ятьом незнайомцям комплімент про вишиванку.

А є й ті, хто проти вишиванки. Користувач Eliash Strongowski пише: "Не маю вишиванки і щось не траплялося бажання мати. Так, я нудний".

Інший користувач Денис Гороховський звертає увагу на проблему примусового одягання вишиванок держслужбовцями.

Цього дня BBC News Україна публікувала на своїй сторінці Facebook фото вишиванок наших читачів. Їх надіслали чимало.

Наприклад, цей песик Руслани Соловйової.

Копирайт изображения Руслан Соловйов

А це групове фото з вишитими рушниками надіслала Лариса Васільєва.

Копирайт изображения Лариса Васільєва

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