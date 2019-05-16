ЗеРозпуск: чи чекає Рада на дострокові вибори?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Депутати у четвер відзначали день вишиванки і призначили дату інавгурації новообраного президента Зеленського

Після призначення інавгурації Володимира Зеленського на 20 травня дамоклів меч розпуску Верховної Ради набув досить чітких обрисів.

"Ймовірність розпуску парламенту дуже висока. Думаю, Зеленський може зробити це одним з перших своїх указів", - розповів BBC News Україна один зі спікерів "Блоку Петра Порошенка" Вадим Денисенко.

І хоча всі депутати, як один, твердять, що виборів не бояться, одна їх частина відверто цього бажає, а інша застерігає - мовляв, це був би надто сумнівний перший крок для нового президента.

Напружились?

Сама тема розпуску Верховної Ради ґрунтується на тезах опонентів парламентської коаліції, що цієї самої коаліції насправді не існує, - про її існування у Ради питали навіть через суд, але відповіді не отримали.

Як наслідок, кажуть апологети розпуску, новий президент матиме всі юридичні підстави, щоб розпустити парламент, де у нього немає власної фракції та й взагалі поки що незрозумілий рівень підтримки.

Наприклад, за дві постанови про призначення інавгурації на 19 травня, як це пропонував Зеленський, депутати дали лише 158 і 207 голосів за необхідних 226-ти.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сам Зеленський про розпуск каже так: "Як тільки у мене будуть повноваження, ви отримаєте відповідь"

"У парламенті, за великим рахунком, ніхто не знає, хто такий Зеленський. Коли ми побачимо його перші призначення - ми побачимо, хто він такий. А поки що він залишається білим екраном, на які всі проектують свої бажання", - зізнається у розмові з BBC News Україна голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Розпустити Верховну Раду новообраний президент може до 27 травня - пізніше це забороняє конституція.

Водночас голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що розпуск можливий і до 14 червня. Ця заява збільшила й без того відчутну юридичну невизначеність навколо питання.

Сам же Володимир Зеленський про свої плани парламентського розпуску традиційно говорив туманно.

"Як тільки у мене будуть повноваження, ви отримаєте відповідь", - обіцяв він журналістам після візиту до Верховної Ради на початку травня.

Пізніше його політичний радник Дмитро Разумков пояснив, що розпуск парламенту залежатиме від дій самих депутатів - тобто від того, наскільки конструктивно складатиметься їхня робота з новим президентом.

Водночас Команда Зеленського в стилі своєї передвиборчої кампанії нещодавно виклала у соцмережі ролик-опитування "від Русіка" (актора Руслана Ханумака) про розпуск Верховної Ради, й у ньому переважна більшість опитаних однозначно висловлюються за те, щоб "розігнати".

"Що ви там, напряглись, чиновнички?" - запитує "Русік" у відео.

"Ми готові"

"Ми не боїмося ні дострокових виборів, ні строкових", - запевнив голова фракції "БПП" Артур Герасимов одразу після голосування за інавгурацію Зеленського.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Артур Герасимов каже, що у "БПП" готові йти на вибори

Схожі думки лунають і з іншого політичного флангу.

Наприклад, Наталія Королевська з "Опозиційного блоку" каже: її політична сила сподівається, що незабаром почнеться парламентська кампанія, "й ми зможемо замінити цей уряд".

"Чим раніше це станеться, тим краще, адже потрібне повне перезавантаження влади", - додає вона.

Олег Березюк зізнається, що його "Самопоміч" вже активно проводить партійні "праймеріз" в регіонах.

А Юлія Тимошенко кілька днів тому поставила ультиматум про необхідність співпраці з президентом: "Або цей парламент стане частиною змін, або він не має права на життя".

Поганий початок?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Розпустити Раду - це поганий початок для нового президента, вважають деякі депутати

Водночас низка депутатів застерігають, що розпуск - не найкращий початок для президента Зеленського.

"Зеленський може намагатися розпустити Раду, але це непростий процес. Щоб він його запустив, все має бути у законному руслі, адже депутати зможуть оскаржити в суді. І це буде поганий початок для президента, який казав про нові правила", - вважає позафракційний депутат Борислав Береза.

Але чи не найбільше критикують можливий розпуск у "Народному фронті".

"Якщо буде неконституційний розпуск Ради, то наступний парламент може почати свою роботу з розгляду питання про імпічмент президенту Зеленському", - припускає "нарфронтівець" Ігор Лапін.

Раніше його колега по фракції Тетяна Чорновол вже пояснювала BBC News Україна, що вважає всі розмови про розпуск парламенту Зеленським "ігрищами":

"Далі це ляже тягарем на нього. Які б не були його наступні кроки протягом п'яти років, всі казатимуть: це той президент, який починав з політиканства і порушень конституції".

Зрештою, про юридичні сумніви говорить і Вадим Денисенко з "БПП", який відзначає - розпуск залежить вже не від трактувань юристів:

"Питання про коаліцію вже не має жодного значення, адже воно перестало бути юридичним, а перетворилося на політико-правове. І зараз на юридичні тонкощі ніхто дивитися не буде. Можливо, про це будуть думати лише через рік-два".

Встигнути

Копирайт изображения УНІАН Image caption Призначення дня інавгурації, що фактично було формальністю для парламенту, перетворилося на чергові політичні баталії. Це дало Володимиру Зеленському підстави говорити про неефективність роботи нинішньої Ради

Професор політології "Києво-Могилянської Академії", науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Олексій Гарань погоджується, що після призначення інавгурації на 20 травня розпуск Ради став більш імовірним.

"Очевидно, він вигідний для Зеленського, як, можливо, він вигідний і для "БПП", - каже політолог.

Він пояснює, що не чекаючи на чергові вибори Ради, заплановані на 27 жовтня, Володимир Зеленський спробує капіталізувати свої відсотки, здобуті на президентських виборах, - адже до строкових виборів вони просто "розгубляться".

І хоча навряд чи він може розраховувати для своєї партії на 73% голосів, отримані особисто ним у другому турі, він має всі шанси поборотися за власні 30% з першого туру.

"І "БПП" має стабільний електорат з першого туру президентських виборів, це достатньо багато - 15%. Тому для них вигідно з однієї кампанії швидко увійти в наступну", - додає Олексій Гарань.

За його словами, Володимиру Зеленському важливо буде встигнути провести всі рішення до 27 травня: "Адже навіть зараз підстави для розпуску є сумнівними, й усе це може відбутися лише за умови згоди основних політичних акторів. А після 27 травня розпуск взагалі буде виглядати неконституційно".

При цьому, ще одним вагомим питанням буде те, за якими правилами пройдуть нові вибори.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Борислав Береза: "Розпуск парламенту матиме сенс лише з новим законом про вибори"

Борислав Береза розповідає, що у Раді зараз йдуть дискусії про зменшення прохідного бар'єра до 3%, надання дозволу на іменні блоки, та знищення "мажоритарки". Запровадження пропорційної системи виборів з відкритими списками - взагалі давня обіцянка, яку так і не зміг втілити нинішній парламент.

"Розпуск парламенту матиме сенс лише з новим законом про вибори. Інакше ми отримуватимемо все те ж саме", - вважає депутат.

І новий закон про вибори також треба буде встигнути ухвалити до 27 травня, попереджає Олексій Гарань.

Утім, з огляду на юридичну невизначеність, противники розпуску продовжують шукати способи зняти це питання з порядку денного.

Так, джерела з "Народного фронту" повідомили "Інтерфаксу", що вже у п'ятницю їхня фракція може вийти з коаліції. А це означатиме, що Верховна Рада отримає 30 додаткових днів на формування нової коаліції, протягом яких президент не зможе її розпустити.

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