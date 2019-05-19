20 травня відбудеться інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Раніше присягу президента складали Леонід Кравчук, двічі Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор Янукович та Петро Порошенко.

BBC News Україна згадує цікавинки та курйози, які траплялися на попередніх інавгураціях.

Леонід Кравчук

Копирайт изображения УНІАН Image caption Леонід Кравчук на засіданні Верховної Ради приймає присягу президента України, 5 грудня 1991 року.

Інавгурація Леоніда Кравчука відбувалася 5 грудня 1991 року. Тоді сценарій урочистого заходу вигадували на ходу.

Вже на першій інавгурації започаткували традицію, коли президент присягає, поклавши руку на Конституцію та Пересопницьке Євангеліє. Оскільки Конституцію України прийняли значно пізніше - у 1996 році - на тій інавгурації використовували конституцію радянських часів.

Тоді у Верховній Раді хор співав гімн України. Але з архівного відео видно, що з присутніх політиків мало хто його виконував. Не співав гімн і сам Кравчук.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Під час церемонії інавгурації Леонід Кравчук сам собі одягав президентські клейноди, 5 грудня 1991 рік.

Пізніше перший президент розповість сайту vybory.pravda.com.ua, що він та парламент були максимально налаштовані на роботу, тож святкового фуршету не було.

"Ми не святкували інавгурацію, не було ніякого застілля, ніяких випивок і столів. Ми в той час думали трішки по-іншому - у нас було на порядку денному життя України, ми з радянської переходили у незалежну державу", - сказав він.

"У нас не було часу займатися якимись другорядними, як ми вважали, справами. Тому, коли закінчилася інавгурація, одразу приступили до роботи. На другий день я виїхав у Біловезьку пущу для прийняття історичного документа - Біловезької угоди".

Леонід Кучма

Копирайт изображения УНІАН Image caption Перша інавгурація Кучми була досить скромна. Друга - значно пишніша.

Перша інавгурація другого президента Леоніда Кучми відбулася 10 липня 1994 року. Тоді все пройшло досить скромно: Кучма зайшов до зали парламенту через бокові двері без почесної варти.

Він був без першої леді, а під час присяги клав руку на Пересопницьке Євангеліє. Гімн цього разу виконував оркестр без слів.

Того ж дня, на відміну від Кравчука, він відсвяткував вступ на посаду прийомом у Маріїнському палаці.

Друга інавгурація Кучми відбулася 30 листопада 1999 року і вирізнялася помпезністю. Захід вперше відбувається не в приміщенні парламенту через складні стосунки Кучми з депутатами, а в Палаці Україна у присутності понад десяти іноземних делегацій.

На цій інавгурації глава держави вперше отримає нагрудний знак, булаву та печатку президента України.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Леонід Кучма під час другої своєї інавгурації вже отримав символи президентської влади - нагрудний знак, печатку та булаву.

Того дня до Києва прибули президенти Узбекистану, Словаччини, Польщі, Туреччини, Литви, Азербайджану, Білорусі та Молдови, прем'єри Росії (тоді це був Володимир Путін) та Казахстану, іноземні міністри. Запросили й неполітичний бомонд - відомих акторів, співаків, ведучих.

Леонід Кучма озвучив інавгураційну промову, в якій розповів про основні завдання на посаді президента.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Леонід Кучма оголошує інавгураційну промову.

Віктор Ющенко

Третій президент України склав присягу 23 січня 2005 року після "Помаранчевої революції". Його інавгурація, за даними ЗМІ, була найдорожчою та проходила в два етапи: спочатку урочистості пройшли в будівлі парламенту, а потім Ющенко пішов на Майдан Незалежності.

Новообраний президент разом з дружиною вперше пройшов повз стрій почесної варти на шляху до трибуни Верховної Ради.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час інавгурації Віктор Ющенко цілує Конституцію України та Пересопницьке Євангеліє, 23 січня 2005 рік.

Ющенко склав присягу, поклавши руку на Конституцію та Пересопницьке Євангеліє, по завершенню він хреститься та цілує обидві книги. Отримавши атрибути влади, президент вирушає до Маріїнського палацу, де приймає військо, а потім - йде на Майдан, де на нього чекали сотні тисяч прихильників.

Цієї миті на центральній площі столиці з новообраним президентом були його родина та соратники - Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Юрій Луценко та інші.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Інавгурація Віктора Ющенка відбувалася у два етапи: спочатку у залі Верховної Ради, потім - на Майдані.

Також на подію прибули десятки іноземних делегацій.

Після промови Ющенко випустив у небо білих голубів. Та один з них не зміг злетіти, тоді президент не розгубився і допоміг йому піднятися у небо.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віктор Ющенко під час інавгурації випустив білих голубів, 23 січня 2005 рік.

Увечері цього дня був святковий прийом, а також концерт та феєрверк на Майдані Незалежності.

Віктор Янукович

Інавгурація Віктора Януковича 25 лютого 2010 року розпочалася з конфузу - прямо перед новообраним президентом зачинилися та ледь його не вдарили двері парламенту.

Копирайт изображения Скрін з офіційної відеотрансляції інавгурації Image caption Перед Януковичем зачинилися двері парламенту в день інавгурації.

Охорона одразу кинулася їх відчиняти.

Четвертий президент на церемонії не співає гімн України, хизується атрибутами влади, а посвідчення президента, яке за традицією, мав віддати солдату почесної варти на зберігання, поклав собі у кишеню.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Після складення присяги Віктор Янукович швидко заховав посвідчення президента у кишеню, 25 лютого 2010 рік.

Зала парламенту, де відбувалася інавгурація, була напівпорожньою, оскільки опозиція проігнорувала урочисте засідання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Парламентська опозиція 25 лютого 2010 року не прийшла на унавгурацію Януковича.

Увечері в Українському домі відбулося урочисте прийняття з нагоди інавгурації новообраного президента, куди з'їхалися представники іноземних делегацій, українського політичного бомонду та олігархи.

Петро Порошенко

7 червня 2014 року після "Революції гідності" відбулася інавгурація Петра Порошенка, який переміг вже у першому турі президентських виборів.

Цей день також не минув без позаштатних ситуацій. Під час проходу новообраного президента червоною доріжкою до будівлі Верховної Ради один із солдатів почесної варти знепритомнів.

Очевидно, це сталося через спеку, яка була того літнього дня. Після присяги Петро Порошенко підійшов до хлопця поцікавитися самопочуттям.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Один із військових почесної варти знепритомнів, 7 червня 2014 рік.

Вже всередині будівлі парламенту Порошенко в присутності українських та іноземних політиків, поклавши руку на серце, старанно співає гімн та Молитву за Україну, високо піднімає та довго тримає президентську булаву, а в промові говорить про основні завдання - євроінтеграцію та досягнення миру.

Українцям з Донеччини та Луганщини, де на той час вже розгорнувся військових конфлікт, пообіцяв зробити все для миру. Його промову багато разів обривають оплесками присутні, а в кінці церемонії інавгурації вперше лунає "Слава Україні!", "Героям слава!"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Представники іноземних делегацій на інавгурації Петра Порошенка, 7 червня 2014 рік.

Командування армією Порошенко прийняв на Софійській площі, а святковий прийом відбувся в Мистецькому арсеналі.

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