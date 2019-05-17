Весілля, війна і природа. Найкращі фото британських репортерів

  • 17 травня 2019

Фотограф ЗМІ завжди готовий "вхопити" момент, за яким криється історія - від військових конфліктів до кубків світу і червоних килимових доріжок.

Члени Британської асоціації фотокореспондентів (British Press Photographers 'Association) демонструють свої найкращі роботи останніх років у лондонській галереї Bargehouse.

Повний місяць над полум'ям на болотах Копирайт изображения Anthony Devlin
Image caption 2018 року вересові поля у північній Англії охопила пожежа. Ентоні Девлін зробив одночасно моторошне і прекрасне фото - повний місяць над полум'ям на болотах в Сталібріджі, Великий Манчестер.
Англійські футбольні фани Копирайт изображения Henry Nicholls / Reuters
Image caption Англійські футбольні фани насолоджувалися літом на повну, коли їхня команда вийшла у півфінал Чемпіонату світу. Тут вони дивляться пряму трансляцію поєдинку між збірними Хорватії та Англії.
Гаррі і Меган Маркл Копирайт изображения Yui Mok / PA
Image caption З усіх весільних фото принца Гаррі і Меган Маркл саме ця привернула увагу суддів. Юй Мок з AP зняв, як щасливі молодята їдуть у відкритому ландо Ascot через ворота короля Георга IV у Віндзорському замку після вінчання в каплиці Святого Георгія.
Тейлор Свіфт Копирайт изображения Samir Hussein
Image caption Тейлор Свіфт - на сцені лондонського стадіону "Вемблі". Автор - Самір Хусейн.
Кріс Фрум Копирайт изображения Marc Aspland
Image caption Марк Аспленд сфотографував оголеного велосипедиста Кріса Фрума для серії фото "Спортивні тіла".
England v Croatia women's rugby Копирайт изображения Eddie Keogh
Image caption Эдді Кеого вдалося зафіксувати напружений момент матчу з регбі між збірними Англії та Канади на стадіоні Твікенхем в західному Лондоні
Луї Теру Копирайт изображения Clara Molden for The Telegraph
Image caption Таким Клара Молден побачила британського документаліста і телеведучого Луї Теру. Фото для Daily Telegraph.
Учасниця конкурсу "Смуга перешкод" Копирайт изображения Michael McGurk
Image caption Учасниця конкурсу "Смуга перешкод" у Східному Ейрширі, Шотландія. Фотограф - Майкл МакГурк.
Робота отримала назву "Майстри технологій". Копирайт изображения Natasha Pszenicki
Image caption Наташі Пзеніцкі доручили зняти і оформити фото для британського видання The Evening Standard. Робота отримала назву "Майстри технологій".
Pope Francis Копирайт изображения Hannah McKay
Image caption Ханна Маккей з Reuters сфотографувала Папу Римського Франциска під час відвідин собору Святої Софії у Дубліні.
Пол Елліс Копирайт изображения Paul Ellis / AFP
Image caption Пол Елліс "зловив" момент, коли британський пранкер Саймон Бродкін перервав виступ Терези Мей. Він непомітно наблизився до прем'єра, вручив їй довідку про звільнення (Р45) зі словами "Борис просив вам передати" і вийшов із залу.
Джеремі Корбін Копирайт изображения Peter Nicholls / Reuters
Image caption Під час місцевих виборів у травні 2018 року фотограф агентства Reuters Пітер Ніколлс сфотографував лідера лейбористської партії Джеремі Корбіна, який склав руки в молитовному жесті. Політик щойно проголосував і вийшов з дільниці.
People fleeing the conflict in Syria Копирайт изображения Sam Tarling / The Telegraph
Image caption Сем Тарлінг працював у Telegraph, коли зробив цю потужну світлину. Цивільні тікають з території "Ісламської держави" в Сирії.
Колишній військовий інструктор Баз Барратт Копирайт изображения Anthony Upton
Image caption Колишнього військового інструктора База Барратта занурюють у крижану ополонку під час відпочинку в Норвегії. Чоловік втратив ногу через вибух бомби в Афганістані 2008 року.
Акробат "Цирку дю Солей" Копирайт изображения James Veysey / Shutterstock
Image caption Акробат "Цирку дю Солей" в Королівському Альберт-Холі, західний Лондон. Фото Джеймса Вейсі.
Суддя оцінює учасників конкурсу "Краща свиня в шоу" Копирайт изображения Simon Dack
Image caption Суддя оцінює учасників конкурсу "Краща свиня в шоу" на сільськогосподарській виставці в Південній Англії. Вхопив кумедний момент фотограф Саймон Дак.
Корова Копирайт изображения Mark Stewart
Image caption Ну і наостанок ... Марк Стюарт не зміг пройти повз цієї допитливої корівки в долині Едем, Камбрія.

Всі фотографії люб'язно надані British Press Photographers' Association.

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