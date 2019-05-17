Весілля, війна і природа. Найкращі фото британських репортерів

Фотограф ЗМІ завжди готовий "вхопити" момент, за яким криється історія - від військових конфліктів до кубків світу і червоних килимових доріжок.

Члени Британської асоціації фотокореспондентів (British Press Photographers 'Association) демонструють свої найкращі роботи останніх років у лондонській галереї Bargehouse.

Копирайт изображения Anthony Devlin Image caption 2018 року вересові поля у північній Англії охопила пожежа. Ентоні Девлін зробив одночасно моторошне і прекрасне фото - повний місяць над полум'ям на болотах в Сталібріджі, Великий Манчестер.

Копирайт изображения Henry Nicholls / Reuters Image caption Англійські футбольні фани насолоджувалися літом на повну, коли їхня команда вийшла у півфінал Чемпіонату світу. Тут вони дивляться пряму трансляцію поєдинку між збірними Хорватії та Англії.

Копирайт изображения Yui Mok / PA Image caption З усіх весільних фото принца Гаррі і Меган Маркл саме ця привернула увагу суддів. Юй Мок з AP зняв, як щасливі молодята їдуть у відкритому ландо Ascot через ворота короля Георга IV у Віндзорському замку після вінчання в каплиці Святого Георгія.

Копирайт изображения Samir Hussein Image caption Тейлор Свіфт - на сцені лондонського стадіону "Вемблі". Автор - Самір Хусейн.

Копирайт изображения Marc Aspland Image caption Марк Аспленд сфотографував оголеного велосипедиста Кріса Фрума для серії фото "Спортивні тіла".

Копирайт изображения Eddie Keogh Image caption Эдді Кеого вдалося зафіксувати напружений момент матчу з регбі між збірними Англії та Канади на стадіоні Твікенхем в західному Лондоні

Копирайт изображения Clara Molden for The Telegraph Image caption Таким Клара Молден побачила британського документаліста і телеведучого Луї Теру. Фото для Daily Telegraph.

Копирайт изображения Michael McGurk Image caption Учасниця конкурсу "Смуга перешкод" у Східному Ейрширі, Шотландія. Фотограф - Майкл МакГурк.

Копирайт изображения Natasha Pszenicki Image caption Наташі Пзеніцкі доручили зняти і оформити фото для британського видання The Evening Standard. Робота отримала назву "Майстри технологій".

Копирайт изображения Hannah McKay Image caption Ханна Маккей з Reuters сфотографувала Папу Римського Франциска під час відвідин собору Святої Софії у Дубліні.

Копирайт изображения Paul Ellis / AFP Image caption Пол Елліс "зловив" момент, коли британський пранкер Саймон Бродкін перервав виступ Терези Мей. Він непомітно наблизився до прем'єра, вручив їй довідку про звільнення (Р45) зі словами "Борис просив вам передати" і вийшов із залу.

Копирайт изображения Peter Nicholls / Reuters Image caption Під час місцевих виборів у травні 2018 року фотограф агентства Reuters Пітер Ніколлс сфотографував лідера лейбористської партії Джеремі Корбіна, який склав руки в молитовному жесті. Політик щойно проголосував і вийшов з дільниці.

Копирайт изображения Sam Tarling / The Telegraph Image caption Сем Тарлінг працював у Telegraph, коли зробив цю потужну світлину. Цивільні тікають з території "Ісламської держави" в Сирії.

Копирайт изображения Anthony Upton Image caption Колишнього військового інструктора База Барратта занурюють у крижану ополонку під час відпочинку в Норвегії. Чоловік втратив ногу через вибух бомби в Афганістані 2008 року.

Копирайт изображения James Veysey / Shutterstock Image caption Акробат "Цирку дю Солей" в Королівському Альберт-Холі, західний Лондон. Фото Джеймса Вейсі.

Копирайт изображения Simon Dack Image caption Суддя оцінює учасників конкурсу "Краща свиня в шоу" на сільськогосподарській виставці в Південній Англії. Вхопив кумедний момент фотограф Саймон Дак.

Копирайт изображения Mark Stewart Image caption Ну і наостанок ... Марк Стюарт не зміг пройти повз цієї допитливої корівки в долині Едем, Камбрія.

Всі фотографії люб'язно надані British Press Photographers' Association.

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