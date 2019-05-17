Весілля, війна і природа. Найкращі фото британських репортерів
- 17 травня 2019
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Фотограф ЗМІ завжди готовий "вхопити" момент, за яким криється історія - від військових конфліктів до кубків світу і червоних килимових доріжок.
Члени Британської асоціації фотокореспондентів (British Press Photographers 'Association) демонструють свої найкращі роботи останніх років у лондонській галереї Bargehouse.
Всі фотографії люб'язно надані British Press Photographers' Association.
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